دورة حياة اللوائية
1.عندما يتعرض الشخص للدغة ذبابة مُصابة بدودة اللوائية، فإنها تضع يرقات الدودة على جلد الشخص، ومن ثم تدخل هذه اليرقات إلى الجسم من خلال جرح اللدغة.
2.تتحول اليرقات إلى ديدان بالغة في النسيج تحت الجلد.
3.تقوم الديدان البالغة بإنتاج يرقات ديدان غير ناضجة (تُسمى الميكروفيلاريات)، والتي تسبح في المجرى الدموي في أثناء النهار، وتبقى في الرئتين في أثناء الليل.يمكن العثور على الميكروفيلاريات في السائل النخاعي، وفي البول، أو البلغم.
4.إذا قامت ذبابة بلدغ الشخص المُصاب، فسوف تدخل الميكروفيلاريات إلى جهازها الهضمي.
5.في الذبابة، تنتقل الميكروفيلاريات إلى الجزء المتوسط من أمعاء الذبابة (المعي المتوسط)، ومن ثم عضلات جزئها المتوسط (العضلات الصدرية).
6 - 7.وهناك تتطور الميكروفيلاريات إلى يرقات.
8.تنتقل اليرقات إلى الأجزاء الفموية للذبابة (الخرطوم)، ومن هناك يمكن أن تنتقل إلى شخص سليم عندما تلدغه الذبابة.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا