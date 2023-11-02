3.تقوم الديدان البالغة بإنتاج يرقات ديدان غير ناضجة (تُسمى الميكروفيلاريات)، والتي تسبح في المجرى الدموي في أثناء النهار، وتبقى في الرئتين في أثناء الليل.يمكن العثور على الميكروفيلاريات في السائل النخاعي، وفي البول، أو البلغم.