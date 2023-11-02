السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
في هذه الموضوعات
- حقائق سريعة: عدوى المجاري البولية عند الأطفال
- حقائق سريعة: الحصى في السبيل البوليّ (حصى الكلى)
- حقائق سريعة: الفشل الكُلوي الحاد
- حقائق سريعة: داء الكلى المُزمن
- حقائق سريعة: التِهاب الإحليل
- حقائق سريعة: عدوى المثانة
- حقائق سريعة: عَدوى الكلى
- حقائق سريعة: سَرطان المثانة
- حقائق سريعة: سرطان الكلى
- حقائق سريعة: لمحةٌ عامة عن الكُلى والسبيل البولي
- حقائق سريعة: الدَّاء الكُلوي الصِّمِّي العَصيدِي
- حقائق سريعة: تصلُّب الكلى الشُّريني الحميد بفرط ضغط الدَّم
- حقائق سريعة: انسداد الشرايين الكُلويَّة
- حقائق سريعة: النَّخر القشري للكُلَى
- حقائق سريعة: خُثار الوريد الكلوي
- حقائق سريعة: حالات عدوى المثانة والكلية التَّالية للولادة
- الحَصى في السَّبيل البوليّ
- عدوى المجاري البولية عند الأطفال