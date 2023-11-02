الجهاز الهضمي
في هذه الموضوعات
- حقائق سريعة: مُتلازمة القولون العصبي، مُتلازمة تهيُّج الأمعاء
- حقائق سريعة: الانسداد المعوي
- حقائق سريعة: انثقابُ السبيل الهضمي
- حقائق سريعة: لمحة عامة عن الجهاز الهضمي
- حقائق سريعة: داء الكبد المرتبط بالكحول
- حقائق سريعة: تشمُّع الكَبِد
- لمحة عامة عن الجهاز الهضمي
- الحلق والمري
- تعريف الداء الرتجي
- لمحة عامة عن الشَّرج والمستقيم
- الخُرَاج الشَّرجِي المُستَقيمِي
- الأجسام الأجنبيَّة في المستقيم
- مُتلازمة ليفاتور
- التهاب المستقيم
- لمحةٌ عامة عن الحالات الإسعافيَّة في الجهاز الهضمي
- خُراجات البطن
- التهاب الزَّائدة