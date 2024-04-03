لمحة عامة عن الحَمل عالي الخُطورة

يُعدُّ الحمل ذو خطر مرتفع عندما تكون لدى الأم أو الجنين أو الطفل حالات طبية أو مشاكل صحية أخرى تزيد من خطر المرض قبل، أو في أثناء، أو بعد الولادة.

تشتمل حالاتُ الحمل عالية الخطورة على الحالات التي تنطوي على خطر محتمل على صحة الأم أو الجنين أو الجنين.يمكن أن تنجم المخاطر عن عوامل مختلفة مثل المرض المزمن، أو وجود أكثر من جنين (حمل متعدد)، أو مُضَاعَفات سابقة للحمل، أو مضاعفات مرتبطة أو غير مرتبطة بالحمل تظهر في أثناء الحمل.

هُناك حالاتٌ أو سِمات مُعيَّنة تُسمَّى عوامل الخطر، تجعل الحمل عالي الخطَر،وكجزء من رُوتين الرعاية في أثناء الحمل، يتحرَّى الأطباء عن هذه العوامل لتحديد درجة الخطر عند نساءٍ وصغار مُعيَّنين، وذلك بهدف تقيم أفضل رعاية طبية.بالنسبة لبعض الآباء والأمهات المستقبليين، يكون التقييم الجيني مستحسنًا.وهو ينطوي على تقييم التاريخ العائلي للوالدين، وتحليل عينات من الدم أو الأنسجة (مثل الخلايا من باطن الخد)، إن استدعت الحاجة لذلك.يُجرى هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان هنالك خطر أعلى لإنجاب طفل مُصاب باضطراب جيني وراثي.

تنطوي العواملُ التي يمكن أن تؤثِّر في الخطر عند النساء على:

ينبغي مراقبة حالات الحمل عالية الخطورة عن كثب وأن تكون تحت رعاية متخصصة، غالبًا ما تشمل أطباء التوليد ومستشفى متخصص في حالات الحمل عالية الخطورة.