المشيمة المنزاحة placenta previa هي انغراس المشيمة فوق فتحة عنق الرحم، في الجزء السفلي من الرحم بدلًا من الجزء العلوي منه.

قد يحدث لدى النساء نزف غير مؤلم وأحيانًا يكون غزيرًا وذلك في وقتٍ متأخرٍ من الحمل.

يُمكن تأكيد التشخيص عن طريق تخطيط الصدى عادةً.

قد يكون النشاط المُعدَّل هُوَ كلُّ ما يلزم، ولكن إذا كان النزف شديدًا واستمر أو إذا حدثت مشاكل للجنين أو المرأة، تُجرى الولادة القيصرية.

مُضَاعَفات الحمل، مثل المشيمة المنزاحة، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تُؤثِّرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

تتوضَّع المشيمة في الجزء العلوي من الرحم عادةً،وبالنسبة إلى المشيمة المنزاحة، تتوضَّع المشيمة في الجزء السفلي من الرحم،وهِيَ تُغطي فتحة عنق الرحم (المدخل إلى القناة الولادية).في بعض الأحيان، تتوضَّع المشيمة بالقرب من فتحة عنق الرحم، وليس فوقها (تُسمَّى المشيمة المنخفضة).

تحدث المشيمة المنزاحة في حوالى ولادةٍ واحدة من كلِّ 800 ولادة.وفي أثناء الثلث الثاني من الحمل، تحدث المشيمة المنزاحة عند ما يصل إلى 2 ٪ من النساء الحوامل.قد تكون المشيمة المنزاحة مرئيةً من خلال التصوير بتخطيط الصدى،ولكنها تزول من تلقاء نفسها عند أكثر من 90٪ من النساء قبل الولادة،وإذا لم تَزُل من تلقاء نفسها، قد تنفصل المشيمة عن الرحم، ممَّا يحرم الصغير من التروية الدموية.كما يمكن لمرور الطفل من خلال قناة الولادة أن يُمزِّقَ المشيمة أيضًا، ممَّا يَتسبَّب في نزفٍ شديد.

تنطوي عوامل خطر (الحالات التي تزيد من خطر الاضطراب) المشيمة المنزاحة على التالي:

حدوث أكثر من حمل

حدوث ولادة قيصريَّة

وجود شذوذ بنيوي في الرحم، مثل الأورام الليفية

الخضوع إلى إجراء في الرحم مثل استئصال الأورام الليفية من الرحم (استئصال الورم العضلي myomectomy)، أو إجراء التوسيع والكشط (D and C) لمرات عديدة

التدخين

الحمل بتوأمين أو ثلاثة توائم أو ولادة المزيد من الصغار (ولادات مُتعدِّدة)

التَّقدُّم في السن

أعراض المشيمة المنزاحة يمكن أن تُسبب المشيمة المنزاحة نزفًا غير مؤلم من المهبل يبدأ بشكل مفاجئ بعد الأسبوع العشرين من الحمل.وقد يكون الدم بلون أحمر فاتح،وقد يصبح النزف غزيرًا، ممَّا يُعرِّض حياة المرأة والجنين إلى الخطر.وتُعاني بعضُ النساء أيضًا من تقلصات. المشيمة المنزاحة الصورة يمكن للمشيمة المنزاحة أن تُسبب مشاكل للجنين، مثل: قد يكون الجنين في وضعيَّة غير طبيعيَّة

قد لا ينمو الجنين كما هو متوقع (تقييد النمو داخل الرحم).

قد تتمزَّق الأغشية المحيطة بالجنين في وقت مبكر جدًّا (تمزُّق مُبكِّر للأغشية).

قد تُعيق الأوعية الدموية التي تصل الحبل السري بالمشيمة خروج الجنين من خلال فتحة عنق الرحم (الأَوعِيَةُ المُنزَاحة). إذا خضعت النساء لولادة قيصرية، تزيد المشيمة المنزاحة من خطر أن تلتصق المشيمة بالرحم بشكل محكَم جدًا (المشيمة المُلتصقة placenta accreta).تنتمي المشيمة الملتصقة إلى مجموعةٍ من الاضطرابات تُسمَّى طيف المشيمة الملتصِقةK,تختلف هذه الاضطراباتُ في مدى إحكام التصاق المشيمة بالرحم.

تشخيص المشيمة المنزاحة التصوير بتخطيط الصدى يشتبه الأطباء في المشيمة المنزاحة عند النساء الحوامل اللواتي لديهن نزف مهبلي يبدأ بعد 20 أسبوعًا من الحمل.يساعد تخطيط الصدى الأطباءَ على التعرف إلى المشيمة المنزاحة وتفريقها عن المشيمة التي انفصلت في مرحلةٍ مبكرة جدًا (انفصال المشيمة). ذا كانت المرأة تعاني من نزف مهبلي ويُعتقد أن انزياح المشيمة هو السبب، يقوم الأطباء بمراقبة معدل ضربات قلب الجنين لتحديد ما إذا كان الجنين يعاني من مشاكل، مثل عدم الحصول على كمية كافية من الأكسجين. مشاكل مع المشيمة