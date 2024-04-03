يُعدُّ المخاض الذي يحدث قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل مُبكِّرًا.

يمكن أن يعاني الأطفال الذين يولدون باكرًا من مشاكل صحية خطيرة

يعتمد تشخيص الولادة المبكرة على العلامات التي تشير إلى بدء الولادة قبل الأسبوع 37 من الحمل.

يمكن استعمال تدابير مثل الراحة وأحيانًا الأدوية لتأخير المخاض.

كما قد توجد ضرورةٌ لاستعمال المضادات الحيوية أو الستيرويدات القشريَّة.

مازالت أسباب حدوث المخاض المبكر غير مفهومة جيِّدًا.إلَّا أنَّ وجود بعض الحالات قد يزيد من فرصة حدوثه، مثل:

يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي خلال فترة الحمل على خفض مخاطر حدوث مخاضٍ مبكر، كما يمكن تنظيم الزيارات إلى الطبيب أو القابلة واللَّذَين يمكنهما عندئذ تحديد المشاكل المُحتملة في وقتٍ مبكر.

يمكن أن يعاني الأطفال الخُدَّج من مشاكل صحية خطيرة، مثل النَّزف الدماغي.قد لا يتطوَّر الدماغ بشكل طبيعي عند وجود نزفٍ في الدماغ، ممَّا يُسبِّبُ حدوث مشاكل مثل الشلل الدماغي.وبالتالي، يحاول الأطباء منع أو إيقاف المخاض الذي يبدأ قبل الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل.يَصعُبُ إيقاف المخاض المُبكِّر.

تشخيص المخاض المبكر تقييم الطبيب يستند تشخيص المخاض المبكر إلى العلامات التي تُشير إلى بدء المخاض وعمر الحمل.لا تدخل العديد من النساء اللواتي لديهن انقباضات قبل الأوان في المخاض، ولا تتقدم الحالة إلى مخاض لدى بعض النساء اللواتي جرى تشخيص الولادة المبكرة لديهن. يمكن أخذ عيِّنات من عنق الرحم والمهبل والشرج لزرعها.قد يُشير تحليل هذه العينات إلى وجود عدوى معينة تسبَّبت في حدوث المخاض المبكر. يمكن تحليل وزرع عينة من البول (تُوضع في ظروف تُشجع على نمو الأحياء الدقيقة) للتَّحرِّي عن حالات العدوى في الكُلى والمثانة.