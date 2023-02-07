مدخل إلى الشذوذات النسائيَّة المختلفة

تشتمل حالاتُ النمو النسائيَّة (الحميدة) غير السرطانيَّة على الكيسات والسلائل والأورام الليفية (الأورام العضليَّة الملساء).يمكن أن تحدثَ حالات النُّمو غير السرطانيَّة على الفرج أو في المهبل، أو الرحم، أو المبيضين.يتكون الفرج من الشفرين والنسج الأخرى المحيطة بفتحة المهبل.

الأعضاءُ التناسلية الخارجية الأنثويَّة

الأعضاءُ التناسلية الداخلية الأنثويَّة

الكيسات هي أكياسٌ مغلقة منفصلة عن الأنسجة المحيطة بها.كثيرًا ما تحتوي على سائل، أو دم، أو في بعض الأحيان مادة صلبة.وعادةً ما تنطوي الكيساتُ التي تحدث في الأعضاء التناسلية الأنثوية على ما يلي:

يمكن أن تتسبَّبَ الكيسات أو الأورام الموجودة في المبيض في انفتاله في بعض الأحيان - اضطراب يُسمَّى انفتال المُلحقات adnexal torsion.

وفي حالاتٍ نادرة، تصبح بعض الأورام النسائية سرطانية.

تشتمل الشذوذاتُ النسائيَّة الأخرى على