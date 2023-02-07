كيسات غدَّة بارثولين وخراج غدة بارثولين

كيساتُ غدَّة بارثولين bartholin gland cysts هي أكياس مليئة بالمخاط الذي يمكن أن يتشكَّلَ عندما تكون الغدد المتوضِّعة بالقرب من فتحة المهبل مسدودة.قد تصاب كيسات غدة بارثولين بالعدوى وتشكل خراجات مؤلمة وممتلئة بالقيح.
تكون الكيساتُ غير مؤلمة عادةً، ولكنَّها قد تسبب الضغط أو الألم وأن تؤثِّر في الجلوس، والمشي، والنشاط الجنسي إذا كانت كبيرة.
قد تصاب الكيسات بالعدوى بحيث تُشكِّل خُراجاتٍ مؤلمة.
يستطيع الأطبَّاءُ مشاهدة أو تَحسُّسَ الكيسة في أثناء فحص الحوض عادةً.
قد يقوم الأطباء بتشكيل فتحةٍ دائمةٍ بحيث يمكن للكيسة تفريغ السائل إلى الخارج، أو قد يقومون باستئصال الكيسة جراحيًا.
غدد بارثولين هي غدد مدوّرة شديدة الصِّغَر، تتوضَّع في الفرج الذي يتكون من الشفرين والنسج الأخرى المحيطة بفتحة المهبل.وقد تظهر على أي من جانبي الفرج.لا يمكن الشعورُ بها عادةً لأنَّها تتوضَّع في مكانٍ عميقٍ تحت الجلد.يمكن أن تساعدَ هذه الغدد على توفير سوائل للتزليق في أثناء النشاط الجنسي.
التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي
يوجد المهبل في مركز هذه الصورة، وهو قناة مكونة من عضلة ملساء.أما الفتحة الصغيرة التي تعلوه مباشرةً فهي الإحليل، وهي الفتحة من المثانة.إلى الأسفل من المهبل يوجد الشرج.فوق الإحليل يوجد البظر، وهو جسم من نسيج انتصابي يماثل القضيب.يُحيط الشفران الصغيران بالمهبل، وهما محاطان بالشفرين الكبيرين.يتوضع عظم العانة في الأعلى.يكون النسيج الأرجواني استمرارًا للبظر، وهو ساق البظر.كما تتكوَّن بصيلة الدهليز (اللون الأزرق) من نسيجٍ قابلٍ للانتصاب.وتوجد تحت البصيلة غدَّة بارثولين التي تفرز المخاط لتزليق المهبل.
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إذا أُغلِقَت القناةُ المؤدِّية إلى غدة بارثولين فإنَّها تصبح ممتلئة بالمخاط وتتضخَّم؛ممَّا يؤدي إلى تشكُّل كيسة.تتشكَّل هذه الكيساتُ عندَ حوالى 2٪ من النساء اللواتي يَكُنَّ في العشرينيَّات من أعمارهن.قد تصبح الكيساتُ مصابة بالعدوى وتشكّل خُراجات (منطقة مغلقة ممتلئة بالقيح).ومع تقدُّم النساء بالسِّن، تنقص فرصةُ تشكُّل الكيسات وحدوث الخُراجات.
عادةً ما يكون سبب الانسداد غير معروف.في حالاتٍ نادرة، يمكن للكيساتُ أن تصاب بالعدوى عن طريق عدوى منتقلة بالجنس، مثل السَّيَلان.
وفي حالات نادرة جدًا، قد يتشكل سرطان في غدد بارثولين.
ما هي كيسة غُدَّة بارثولين؟
يمكن للغدد الصغيرة الموجودة على أحد جانبي فتحة المهبل، التي تُسَمَّى غدد بارثولين؛ أن تصبح مسدودة؛ثمَّ تتجمَّع السوائل وتتورَّم الغُدَّة لتُشكِّلَ كيسة.يتراوح حجمُ الكيسات بين حجم حبَّة البازلَّاء إلى حجم كرة الغولف أو أكبر.يقتصرُ تشكَّل هذه الكيسات على أحد الجانبين غالبًا.قد تُصاب هذه الكيساتُ بالعدوى مُشَكِّلةً خُراجات.
By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
أعراض كيسات أو خراجات غدة بارثولين
لا تُسبِّبُ معظمُ الكيسات ظهور أيّ أعراض.قد تلاحظ النساء وجودَ كتلةٍ غيرَ مؤلمة بالقرب من فتحة المهبل، مما يجعل مظهرالفَرجَ مائلًا.
إذا أصبحت الكيسات كبيرة الحجم، فقد تسبب تهيجًا وضغطًا و/أو ألمًا.وقد تتداخل مع الجلوس، أو المشي، أو النشاط الجنسي.
عندَ إصابة الكيسة بالعدوى (تصبح خُراجًا) تتسبَّب في الشعور بألمٍ شديدٍ وفي بعض الأحيان بالحُمَّى.يمكن الشعورُ بالإيلام عند لمسها.يبدو الجلد الذي يعلوها أحمرَ اللون.و
قد يُصاب الجلد والأنسجة تحت الجلد فوق الخراج بالعدوى—تسمى العدوى بالتهاب النسيج الخلوي.إذا حدث التهاب النسيج الخلوي، فإن المنطقة المصابة تبدو حمراء، وتكون مؤلمة بالجس، وقد يكون لدى النساء مفرزات مهبلية.
تشخيص كيسات أو خراجات غدة بارثولين
فحص الفرج
خزعة في بعض الأحيان
يجب أن تُراجعَ المرأةُ الطبيبَ في الحالات التالية:
استمرار الكيسة في التَّضخُّم أو استمرارها بعدَ عدة أيام من غمر المنطقة بالماء الساخن (في حوض أو حمام المِقعَدة).
تُسبِّب الكيسةُ شعورًا بالألم (يُشيرُ إلى وجود خُراج غالبًا).
حدوث الحُمَّى.
تأثير الكيسة في المشي أو الجلوس.
عمر المرأة أكبر من 40 عامًا.
يتفحَّص الطبيب الفرج لتشخيص كيسة غدة بارثولين.إذا كان حجمُ الكيسة كبيرًا بما يكفي لأن تلاحظها المرأة أو لأن تسبب أعراضًا، يكون الطبيب قادرًا على مشاهدة الكيسة أو تَحُسِّسِها في أثناء فحص الحوض.يستطيع الأطباءُ معرفةَ ما إذا كانت الكيسة مصابةً بالعدوى من مظهرها عادةً.في حالة وجود مُفرزات، قد يُرسِلُ الأطباءُ عيِّنةً لفحصها والتَّحرِّي عن حالات العدوى الأخرى، بما في ذلك حالات العدوى المنتقلة بالجنس.كما يقومون عند حدوث خُراج بإجراء زرعٍ لسائلٍ من الخُراج.
على الرغم من أن السرطان نادرًا ما يتطور في غدد بارثولين، فقد يزيل الطبيب عينة من الكيسة لتفحصها تحت المجهر (خزعة)، وخاصة إذا كان عمر المرأة أكبر من 40 عامًا.
علاج كيسات أو خراجات غدة بارثولين
نقع المنطقة بماءٍ دافئ
بالنسبة للخراجات، يُنفذ إجراء لتصريفها
المعالجة الجِّراحيَّة إذا تسبَّبت الكيسة في ظهور أعراضٍ شديدة أو حدثت عند نساءٍ تجاوزت أعمارهنَّ الأربعين عامًا
وبغضِّ النظر عن المعالجة، تعود الكيساتُ للتشكُّل مرَّةً أخرى أحيانًا.وإذا حدث ذلك، فقد تُستأصل غدَّة بارثولين بأكملها.
مُعالجة الكيسات عندَ النساء تحت سنَ 40
إذا أدَّت كيسة غُدَّة بارثولين إلى شعورٍ طفيفٍ بالألم أو لم يحدث أيُّ ألم، فقد يكون بوسع النساءُ دون سن 40 علاجها بأنفسهن.حيث يمكنهنَّ استعمال حمَّام مِقعدَة أو النقع في الماء الدافئ في الحوض.يجب أن تتراوح مدَّة المغطس بين 10-15 دقيقة، كما ينبغي إجراؤها من مرتين يوميًا.تختفي الكيساتُ بعد استعمال هذه المعالجة لعدَّة أيَّام في بعض الأحيان.ولكن، يجب على المرأة مراجعة الطبيب إذا فشلت المعالجة.
إذا كانت المرأة بعمر يقل عن 40 عامًا، فلا تحتاج الكيسات إلى العلاج إلا إذا سبب أعراضًا.عادةً ما يكون تصريفُ الكسية غيرَ فعَّالٍ عادةً، لأنه من الشائع أن تُعاود الامتلاء.وبذلك، يمكن إجراء جراحة لتكوين فتحةٍ دائمة من قناة الغُدَّة إلى سطح الفَرج.وبعد ذلك، إذا حدثت الكيسة من جديد، يُمكن تصريفها.َبعدَ حقن مخدر موضعي لتخدير الموضع، يمكن القيام بإحدى الإجراءات التالية:
وضع قثطَار: يُجرى شِقٌّ صغيرٌ في الكيسة بحيث يمكن إدخال أنبوب ينتهي ببالون صغير (قثطَار) في الكيسة.وبمجرَّد وصوله إلى موضعه من الكيسة يَجرِي نفخ البالون، و يُترَك القثطار هناك لمدةٍ تتراوح بين 4 - 6 أسابيع، وبذلك يمكن تكوين فتحة دائمة.يجري إدخالُ القثطار ونزعه في عيادَة الطَّبيب.يمكن أن تَقُوم المرأة بنشاطاتها الطبيعيَّة خلال فترة وجود القثطار في مكانه، رغم أنَّ النشاط الجنسي قد يكون غير مريح.
التَّوخيف Marsupialization: يقوم الأطباءُ بإجراء شِقٍّ صغيرٍ في الكيسة، ويَخِيطون الحوافّ الدَّاخلية للكيسة مع سطح الفرج.يُؤدِّي التَّوخيف Marsupialization إلى فتحة دائمة في الكيسة بحيث يمكن تصريفها حسب الحاجة.ويقُوم به الأطباءُ في غرفة العمليات.قد يكون من الضروري اللجوء إلى التخدير العام في بعض الأحيان.
وبعدَ هذه الإجراءات، قد تُعاني النساء من خروج مفرزات لبضعة أسابيع.يكون وضع بطانة للباس الداخلي هو كلُّ المطلوب عادةً.قد تساعد حمَّامات المِقعدة عدَّة مرات يوميًّا على تخفيف أيِّ إزعاج، كما تساعد على تسريع الشفاء؛
فإذا عاودت الكيسة مرَّةً أخرى، فقد يجري استئصالها جراحيًّا.يَتمُّ هذا الإجراء في غرفة العمليات.
معالجة الكيسات عند النساء بعُمر 40 عامًا أو أكثر
بالنسبة إلى النساء في عمر 40 عامًا أو أكثر، يجب معالجة جميع كيسات غدَّة بارثولين، باستثناء تلك التي كانت موجودة منذ سنوات ولم يتغيَّر مظهرها.
تتضمَّن المُعالجَة ما يلي:
استئصال جراحي كامل للكيسة
استئصال جزء من الكيسة لتحرِّي السرطان، ثمَّ توخيفها
معالجة الخراجات
بالنسبة إلى الخُراج، تنطوي المعالجةُ الأوَّلية على إجراء شقٍّ صغيرٍ في الخُراج ووضع قثطرة فيه لتصريفه.إذا كان الخراجُ يمتلئ من جديد بعدَ تصريفه، يمكن إجراء تخويف marsupialization لخلق فتحة دائمة ومنع الخراج من الامتلاء من جديد.
في بعض الأحيان، تُعالج الخراجات أيضًا بالمضادَّات الحيوية.
إذا حدث التهاب النسيج الخلوي، تُعطى المضاداتُ الحيوية عن طريق الفم لمدة أسبوع واحد، بالإضافة إلى تصريف الخراج.قد تحتاج المرأة إلى دخول المستشفى، وذلك بحسب شدة مرضها.