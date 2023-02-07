كيسات غدَّة بارثولين وخراج غدة بارثولين

كيساتُ غدَّة بارثولين bartholin gland cysts هي أكياس مليئة بالمخاط الذي يمكن أن يتشكَّلَ عندما تكون الغدد المتوضِّعة بالقرب من فتحة المهبل مسدودة.قد تصاب كيسات غدة بارثولين بالعدوى وتشكل خراجات مؤلمة وممتلئة بالقيح.

تكون الكيساتُ غير مؤلمة عادةً، ولكنَّها قد تسبب الضغط أو الألم وأن تؤثِّر في الجلوس، والمشي، والنشاط الجنسي إذا كانت كبيرة.

قد تصاب الكيسات بالعدوى بحيث تُشكِّل خُراجاتٍ مؤلمة.

يستطيع الأطبَّاءُ مشاهدة أو تَحسُّسَ الكيسة في أثناء فحص الحوض عادةً.

قد يقوم الأطباء بتشكيل فتحةٍ دائمةٍ بحيث يمكن للكيسة تفريغ السائل إلى الخارج، أو قد يقومون باستئصال الكيسة جراحيًا.

غدد بارثولين هي غدد مدوّرة شديدة الصِّغَر، تتوضَّع في الفرج الذي يتكون من الشفرين والنسج الأخرى المحيطة بفتحة المهبل.وقد تظهر على أي من جانبي الفرج.لا يمكن الشعورُ بها عادةً لأنَّها تتوضَّع في مكانٍ عميقٍ تحت الجلد.يمكن أن تساعدَ هذه الغدد على توفير سوائل للتزليق في أثناء النشاط الجنسي.

التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي

إذا أُغلِقَت القناةُ المؤدِّية إلى غدة بارثولين فإنَّها تصبح ممتلئة بالمخاط وتتضخَّم؛ممَّا يؤدي إلى تشكُّل كيسة.تتشكَّل هذه الكيساتُ عندَ حوالى 2٪ من النساء اللواتي يَكُنَّ في العشرينيَّات من أعمارهن.قد تصبح الكيساتُ مصابة بالعدوى وتشكّل خُراجات (منطقة مغلقة ممتلئة بالقيح).ومع تقدُّم النساء بالسِّن، تنقص فرصةُ تشكُّل الكيسات وحدوث الخُراجات.

عادةً ما يكون سبب الانسداد غير معروف.في حالاتٍ نادرة، يمكن للكيساتُ أن تصاب بالعدوى عن طريق عدوى منتقلة بالجنس، مثل السَّيَلان.

وفي حالات نادرة جدًا، قد يتشكل سرطان في غدد بارثولين.

ما هي كيسة غُدَّة بارثولين؟

كيسة غدة بارثولين الصورة By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.

أعراض كيسات أو خراجات غدة بارثولين لا تُسبِّبُ معظمُ الكيسات ظهور أيّ أعراض.قد تلاحظ النساء وجودَ كتلةٍ غيرَ مؤلمة بالقرب من فتحة المهبل، مما يجعل مظهرالفَرجَ مائلًا. إذا أصبحت الكيسات كبيرة الحجم، فقد تسبب تهيجًا وضغطًا و/أو ألمًا.وقد تتداخل مع الجلوس، أو المشي، أو النشاط الجنسي. عندَ إصابة الكيسة بالعدوى (تصبح خُراجًا) تتسبَّب في الشعور بألمٍ شديدٍ وفي بعض الأحيان بالحُمَّى.يمكن الشعورُ بالإيلام عند لمسها.يبدو الجلد الذي يعلوها أحمرَ اللون.و قد يُصاب الجلد والأنسجة تحت الجلد فوق الخراج بالعدوى—تسمى العدوى بالتهاب النسيج الخلوي.إذا حدث التهاب النسيج الخلوي، فإن المنطقة المصابة تبدو حمراء، وتكون مؤلمة بالجس، وقد يكون لدى النساء مفرزات مهبلية.

تشخيص كيسات أو خراجات غدة بارثولين فحص الفرج

خزعة في بعض الأحيان يجب أن تُراجعَ المرأةُ الطبيبَ في الحالات التالية: استمرار الكيسة في التَّضخُّم أو استمرارها بعدَ عدة أيام من غمر المنطقة بالماء الساخن (في حوض أو حمام المِقعَدة).

تُسبِّب الكيسةُ شعورًا بالألم (يُشيرُ إلى وجود خُراج غالبًا).

حدوث الحُمَّى.

تأثير الكيسة في المشي أو الجلوس.

عمر المرأة أكبر من 40 عامًا. يتفحَّص الطبيب الفرج لتشخيص كيسة غدة بارثولين.إذا كان حجمُ الكيسة كبيرًا بما يكفي لأن تلاحظها المرأة أو لأن تسبب أعراضًا، يكون الطبيب قادرًا على مشاهدة الكيسة أو تَحُسِّسِها في أثناء فحص الحوض.يستطيع الأطباءُ معرفةَ ما إذا كانت الكيسة مصابةً بالعدوى من مظهرها عادةً.في حالة وجود مُفرزات، قد يُرسِلُ الأطباءُ عيِّنةً لفحصها والتَّحرِّي عن حالات العدوى الأخرى، بما في ذلك حالات العدوى المنتقلة بالجنس.كما يقومون عند حدوث خُراج بإجراء زرعٍ لسائلٍ من الخُراج. على الرغم من أن السرطان نادرًا ما يتطور في غدد بارثولين، فقد يزيل الطبيب عينة من الكيسة لتفحصها تحت المجهر (خزعة)، وخاصة إذا كان عمر المرأة أكبر من 40 عامًا.