تضيُّق عنق الرحم Cervical Stenosis

تضيُّق عنق الرحم هو تضيُّق أو انغلاق الممر عبر عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم).

لا يسبِّب تضيُّق عنق الرحم أعراضًا غالبًا؛

يمكن لتضيق عنق الرحم أن يسبب حدوث شذوذات طمثية، أو العقم في حالات نادرة عند النساء قبل سن اليأس.

عادةً ما يتمكن الأطبَّاءُ من تشخيص تضيق عنق الرحم في أثناء فحص الحوض.

وبذلك، يمكن توسيع عنق الرحم لتخفيف الأَعرَاض.

عند الإصابة بتضيُّق عنق الرحم، يكون الممر الذي يمرُّ عبره (من المهبل إلى الجسم الرئيسي للرحم) ضيقًا أو مغلقًا بشكلٍ كامل.

ينجم تضيُّق عنق الرحم عن اضطرابٍ أو عن حالةٍ أخرى عادة، مثل:

انقطاع الحيض أو سن اليأس، لأن الأنسجة الموجودة في عنق الرحم تكون رقيقة (ضامرة)

سرطان عنق الرحم أو سرطان بطانة الرحم

الجراحة التي تشتملُ عنق الرحم، مثل إجرائها لمعالجة التَّغيُّرات السابقة للتَّسرطُن في عنق الرحم (خَلل التَّنسُّج dysplasia)

الإجراءات التي تُخرِّب أو تستأصل بطانة الرحم (اجتثاث بطانة الرحم) عندَ النساء اللواتي يُعانين من نزفٍ مهبليٍّ مستمر

المُعالجة الشعاعيَّة لسرطان عنق الرحم أو لبطانة الرحم (سرطان بطانة الرحم)

عندَ النساء اللواتي ما زالت فترات الحيض عندهنَّ مستمرَّة، قد يجري دم الحيض الممزوج بخلايا من الرحم إلى الخلف عبر أنبوبي فالوب باتجاه الحوض، ممَّا قد يَتسبَّب في حدوث انتِباذٍ بِطَانِيٍّ رَحِمِيّ.

وفي حالات نادرة، يؤدي تضيُّق عنق الرحم إلى تجمُّع الدَّم في الرحم (تَدَمِّي الرحم hematometra).

وفي حالات نادرة أيضًا، يمكن أن يتجمَّع القيحُ في الرحم، لاسيّما إذا كان سبب التضّق سرطان عنق الرحم أو بطانة الرحم.يُسمَّى تجمُّع القيح في الرحم تقيُّحَ الرحم pyometra.

أعراض تضيق عنق الرحم لا يؤدي تضّق عنق الرحم إلى ظهور أيَّة أعراض غالبًا. قبل انقطاع الحيض أو سنّ اليأس، قد يُسبِّبُ تضيُّق عنق الرحم حدوثَ اضطراباتٍ في الحيض، مثل عدم حدوث حيض (انقطاع الحيض) والشعور بالألم خلال فترات الحيض (عُسر الطمث) وحدوث نزفٍ غير طبيعي.يمكن لتضيُّق عنق الرحم أن يسبب العقم في حالات نادرة نتيجة تعذُّر مرور النِّطاف من خلال عنق الرحم لتخصيب البويضة. يمكن لتَدمِّي الرحم أو لتقيُّحه أن يؤدِّيا إلى الشعور بالألم أو إلى تبارز الرحم.تشعر النساءُ بوجود كتلةٍ في منطقة الحوض في بعض الأحيان.

تشخيص تضيق عنق الرحم فحص الحوض

إجراء اختباراتٍ لاستبعاد السرطان في بعض الأحيان قد يشتبه الأطباءُ بالتَّشخيص اعتمادًا على الأَعرَاض والظروف، كما يلي: عندما تتوقف فتراتُ الحيض أو تصبح مؤلمة بعدَ إجراء جراحة في عنق الرحم

عندما يعجز الأطباءُ عن إدخال أداة من خلال عنق الرحم لإجراء اختبار آخر - على سبيل المثال، للحصول على عيِّنة من النسيج من عنق الرحم لإجراء اختبار بابانيكولا أو اختبار فَيروس الوَرَمِ الحُلَيمِيّ البَشَرِيّ (تسمى اختبارات خلايا عنق الرحم cervical cytology testing) أو عيِّنةٍ من بطانة الرحم من أجل أخذ خزعةٍ من بطانته يؤكِّد الأطبَّاءُ التشخيصَ من خلال محاولة تمرير مسبارٍ عبرَ عنق الرحم إلى الرحم وعدم القدرة على القيام بذلك. إذا كانت المرأة تعاني من تضيق عنق الرحم ونزف مهبلي أو رحمي غير طبيعي، فقد تحتاج إلى اختبارات لاستبعاد السرطان. على سبيل المثال، يمكن إجراء اختبار خلايا عنق الرحم (مثل اختبار بابانيكولاو أو فيروس الورم الحليمي البشري) أو خزعة بطانة الرحم. ليس من الضروري إجراء المزيد من الاختبارات إذا كان كل ما يلي صحيحًا: تجاوز النساء لسن اليأس (توقَّفَت فترات الحيض).

عدم وجود أيَّة أعراض ولا يوجد تَدَمِّي أو تقيُّح في الرحم.

نتائج اختبارات خلايا عنق الرحم طبيعية.