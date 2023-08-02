لمحةٌ عامةٌ عن منع الحمل

منعُ الحمل هو منع الإباضة (إيقاف المبيضين عن تحرير البويضات) أو منع تخصيب بُويضة بواسطة النطاف (الحمل) أو منع انغراس البويضة المُخصَّبة في بطانة الرحم.

هل تعلم...

يشير مصطلح منع الحمل (contraception) إلى الوسائل المستخدمة لمنع حدوث حمل، ويمكن أن يُسمى أيضًا تحديد النسل (birth contro).قد تكون وسائل منع الحمل مؤقتة (على سبيل المثال، أقراص منع الحمل أو جهاز داخل الرحم) أو دائمة (تهدف إلى تجنُّب الحمل بشكلٍ دائم—على سبيل المثال، قطع القناة الدافقة أو ربط البوق).الإجهاض (abortion) هو إجراءٌ يهدف لإنهاء الحمل.يُستخدم الإجهاض لإنهاءِ حمل غير مقصُود عندما تفشل وسائل منع الحمل أو عند عدم استخدامها.

هناك العديد من الطرائق لمنع الحمل.ولا تُعدُّ أية منها فعالة بشكلٍ كاملٍ، ولكن يُمكن الاعتماد على بعضها أكثر من البقية،كثيرًا ما تعتمد الفعالية على الطريقة المستخدمة ومدى التزام الشخص بالتعليمات.وهكذا، يمكن وصف فعالية طريقة تحديد النسل بطريقتين:

مدى نجاحها في منع الحمل عندما يستخدمها معظم الناس (الاستخدام التقليدي)

مدى نجاحها في منع الحمل عند اتباع تعليمات استخدامها بدقة (الاستخدام الأمثل)

على سبيل المثال، تكون طرائق منع الحمل الفموية (أقراص منع الحمل) فعّالة جدًا إذا استعملتها المرأة بشكل يومي (الاستخدام الأمثل).إلَّا أنَّ نسيان تناول بعض الأقراص (الاستخدام التقليدي) يُقلِّل من فعاليتها.على النقيض من ذلك، لا تحتاج الأجهزة داخل الرحم (اللولب) إلى أي إجراء إضافيّ حتى يحين موعد استبدالها.وبالتالي، فإن الاستخدام التقليدي عادةً ما يكون هو نفسه الاستخدام الأمثل.يميل الأشخاص إلى اتباع التعليمات بشكل أكثر دقَّة كلما اعتادوا على استخدام طريقة معيَّنة.ونتيجة لذلك، فإن الفرق في الفعالية بين الاستخدام الأمثل والاستخدام التقليدي يتراجع غالبًا مع مرور الزمن.

الجدول ما مَدى فعالية منع الحمل؟

بالإضافة إلى درجة فعاليتها، فإن كل طريقة لمنع الحمل لها مزايا وعيوب أخرى،يعتمد اختيار الطريقة على التفضيلات، ودرجة الموثوقية المطلوبة، والاعتبارات الطبية.

على الرغم من ارتفاع معدل الحمل المرتبط باستخدام الواقي الذكري مقارنة بالطرق الأخرى، فإن الواقي الذكري (المصنوع من اللاتكس والمواد الاصطناعية في المقام الأول) يوفر الحماية ضد جميع أنواع العدوى الشائعة المنقولة جنسياً (STIs)، بما في ذلك عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV).ينبغي استخدام الواقي الذكري حتى عند استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل، وذلك كجزءٍ من الممارسات الجنسية الآمنة.

إذا حدثت معاشرة جنسية غير محمية، قد يُساعد منع الحمل الطارئ على الوقاية من الحمل غير المقصود.ينبغي عَدم استخدام وسائل منع الحمل الطارئ كشكلٍ روتيني من أشكال منع الحمل.

الجدول مقارنة بين طرائق منع الحمل