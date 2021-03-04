التاريخ النِّسائي

بالنسبة للرعاية بأمراض النساء، ينبغي أن تختار المرأةُ ممارس رعاية صحية تستطيع مناقشته في مواضيع حسَّاسة بارتياح، مثل الجنس ومنع الحمل والحمل والمشاكل المتعلقة بسنّ اليأس.قد يكون الممارسُ طبيبًا أو ممرضةً قابلة أو ممرضة ممارسة أو مساعد طبيب.

ينطوي التقييمُ النسائي على التاريخ النسائي والفحص النسائي.

بالنسبة إلى التاريخ النسائيّ، يسأل الأطباء عن المشكلة التي دفعت المرأة إلى الزيارة والطمث السابق والحاضر وحالات الحمل السابقة، والنشاط الجنسي والأعراض النسائية والاضطرابات والمُعالجَات التي تلقتها المرأة في الماضي.

قد تنطوي الأسئلة حول الطمث على الآتي:

عُمر المرأة عندما بدأ الطمث لديها (بَدء الإحاضة menarche)

تكرار وانتظام ومدّة الطمث

غزارة الطمث

متى بدأ آخر طمث وانتهى

ما إذا كانت المرأة لديها أعراض (مثل ألم أو تشنجات أو صداع أو براز رخو) في أثناء الطمث.

سواء ما كان لدى المرأة حاليًا أو في السابق نزف غير طبيعي، أي غزير أو قليل جدًا، أو بين الطمث.

تنطوي الأسئلة حول حالات الحمل السابقة على الآتي:

عدد حالات الحمل عند المراة

تواريخ حالات الحمل لديها

كيف انتهت حالات الحمل هذه (مثل ولادة جنين حي أو إسقاط)

ما إذا حدثت مضاعفات (مثل النزف أو ارتفاع ضغط الدم أو الغثيان أو التقيُّؤ)

يستفسر الطبيب عادةً عن النشاطات الجنسية لتقييم خطر حدوث حالات العدوى النسائيَّة والإصابات والحمل، ولتحديد ما إذا كانت المرأة تُعاني من أيَة مشاكل جنسية.وتُسأل المرأة عمَّا إذا كانت تستخدم أو تريد استخدام وسائل منع الحمل، وما إذا كانت مهتمةً في الحصول على استشارة أو معلوماتٍ أخرى.قد يسأل الأطباء عن قضايا الهوية الجنسية والهوية الجندرية لإعطاء المراهقات والنساء فرصة للحديث عن مثل هذه القضايا.

يسأل الطبيب حول ما إذا كانت المرأة تعاني من ألم في أثناء الجماع، أو في منتصف الطمث (مما قد يشير إلى أن الألم يتزامن مع الإباضة)، أو في ظل ظروف أخرى.وفي حال وجود ألم، سيسأل الطبيب عن شدَّة الألم وما ذا تستخدِمُ للتخفيف منه.

كما يسألُ الطبيبُ أيضًا عن مشاكل الثدي مثل الألم والكُتل ومناطق الإيلام (المضض) أو الاحمرار ونجيج حلمتي الثدي.يسأل الطبيبُ المرأة عما إذا كانت تفحص ثدييها، وكم مرةٍ تقوم بذلك، وما إذا كانت بحاجة إلى أيَّة تعليمات حول تقنية فحص الثدي .

يستعرض الطبيبُ تاريخ المرأة حول اضطراباتٍ نسائيَّةٍ سابقة، ويحصل عادةً على التاريخ الطبي والجراحي العام الذي ينطوي على مشاكل صحية سابقة.

يستعرض الطبيب جميع الأدوية التي تستعملها المرأة، بما في ذلك الأدوية التي وصفها الأطباء والأدوية التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ والعقاقير والتبغ والكحول، وذلك لأنَّ الكثير من هذه الموادّ يؤثِّر في الوظيفة النِّسائِيَّة.

كما تُسأل المرأة عن تعرُّضها لسوء معاملة نفسية أو بدنية أو جنسية، وذلك سواء كانت هِيَ أم غيرها من أفراد العائلة.

يطرح الطبيب بعض الأسئلة حول التبوُّل لمعرفة ما إذا كانت المرأة تعاني من عدوى في السبيل البولي أو لديها مشاكل في تسرُّب البول (سلس البول).