تدلِّي أعضاء الحوض

ينطوي هبوط عُضو الحوض على استرخاء أو ضعف الأربطة، والنسيج الضام، وعضلات الحوض، ممَّا يَتسبَّب بتبارز المثانة، أو الإحليل، أو الأمعاء الدقيقة، أو المستقيم، أو الرحم إلى داخل المهبل.

قد تشعُر النِّساءُ بضغطٍ كما لو أنَّ شيئًا ما يتبارز من المهبل أو أنَّهن جالساتٍ على كُرَةٍ، أو قد يشعرن بحس امتلاء في الحوض، أو تواجهن مشاكل في في عملية التبول أو التبرُّز.

يجري تفحُّصُ الحوض في أثناء قيام المرأة بالضغط أو الدَّفع في أسفل الجسم، وذلك حتى تُصبِح المشاكل أكثر وُضوحًا.

قد تكُون تمارين عضلات الحوض والفرازج المهبليَّة مفيدة، ولكن قد تحتاج الحالة إلى الجراحة.

يحدُث تدلي أعضاء الحوض عند النِّساء فقط، و تُصبِح أكثر شُيوعًا مع تقدُّمهنَّ في العُمر،وفي أثناء حياتهن، تخضع امرأة واحدة من بين كل 11 امرأة إلى جراحة لتدلي أعضاء الحوض.

قاع الحوض هُو شبكة من العَضلات والأربِطة والنُّسج التي تعمل مثل أُرجُوحة لدعمِ أعضاء الحوض، أي الرَّحم والمهبَل والمَثانة والإحليل والمُستَقيم،وإذا أصبحت العضلات ضعيفةً أو تمطَّطت الأربِطة أو النُّسج أو أصابها الضرر، قد تتدلَّى أعضاء الحوض أو المعى الدَّقيق وتبرز (تتدلَّى) إلى داخل المهبل،وإذا كان الاضطراب شديدًا، قد تبرز الأعضاء عبر فتحة المهبل وإلى خارج الجسم.

العضلات الحوضية عند الأنثى (منظر سفلي) الصورة

العضلات الحوضية عند الأنثى (منظر جانبي) الصورة

ينجُم تدلي أعضاء الحوض عن توليفةٍ من العوامل عادةً،

وتُسهِمُ العوامل التالية في حدوث تدلي أعضاء الحوض:

ولادة صغير، خُصوصًا إذا جرت الوِلادة عن طريق المهبل

الإصابة بالبدانة

وُجود إصابة، مثلما قد يحدث في أثناء استئصال الرَّحم hysterectomy أو إجراءٍ جراحيّ آخر

الشيخُوخة

القيامُ بأشياء بشكلٍ متكرر تزيدُ من الضغط في البطن، مثل الإجهاد أو الضغط في أثناء التبرُّز أو رفع أشياء ثقيلة

قد يُؤدِّي الحملُ والولادة المهبليَّة إلى إضعاف أو تمطيط في بعض البنى الدَّاعِمة في الحوض.يُعدُّ تدلي أعضاء الحوض أكثر شُيوعًا عند النِّساء اللواتي ولدنَ عن طريق المهبل لمرَّاتٍ عديدةٍ، ويزدادُ الخطر مع كل وِلادة؛يمكن للحمل أو الوِلادة أن تلحق الضرر بالأعصاب، ممَّا يؤدِّي إلى ضعف العضلات.قد يكُون خطر تدلي أعضاء الحوض أقلّ عند الولادة القيصريَّة بالمُقارنة مع الولادة المهبليَّة.

مع تقدُّم النِّساء في السنّ، قد تضعُف البنى الدَّاعمة في الحوض، حتى وإن لم يسبق للمرأة الحمل مطلقًا.نتيجةً لذلك، يصبح تدلي أعضاء الحوض أكثر احتمالًا.

كما أنَّ الخُضوعَ إلى استئصال الرَّحم قد يُضعِفُ البنى في الحوض أيضًا، ويزيد من خطر تدلي أعضاء الحوض.

يمكن للضغط المتزايد على قاع الحوض لفترةٍ طويلةٍ، لعدة سنوات عادةً، أن يُسهِمُ في تدلِّي أعضاء الحوض.يمكن للشد المتكرر في منطقة الحوض (بسبب الإمساك مثلًا)، أو السعال المزمن، أو رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر أن يؤدي إلى زيادة هذا الضغط.

تنطوي العَوامِل الأقل شُيُوعًا التي قد تُسهم في تدلِّي أعضاء الحوض على الاضطرابات التي تزيد من الضغط في البطن وبالتالي على أعضاء الحوض، مثل تراكم السوائل داخل البطن (استسقاء البطن)، والأورام في البطن.كما قد تُسهم اضطرابات الأعصاب في قاع الحوض واضطرابات النسيج الضام.(النسيجُ الضام هو نسيج قاسي، ليفي غالبًا، يوجد في جميع الأعضاء تقريبًا، بما في ذلك العضلات، ويوفر الدعم والمرونة).في حالات نادرة، تكون لدى النِّساء عُيوب خلقيَّة تُؤثِّرُ في هذه المنطقة، أو يُولَدنَ ولديهنَّ نسيج حوضيّ ضَعيف.

الأنوَاعُ والأعراض تدلي أعضاء الحوض هُو فَتق بشكلٍ أساسيّ (فتحة أو منطقة ضعيفة في النسيج)، حيث تبرُز من خلاله أعضاء بشكلٍ غير طبيعيّ لأن النسيج الداعم يكون ضعيفًا. تُسمَّى الأنواعُ المُختلفة لتدلي أعضاء الحوض وفقًا للعُضو المُصاب: الجدار الخلفيّ للمهبل: تدلِّي المستقيم (القيلة المُستقيميَّة) أو المِعى الدَّقيق (القيلة المعويَّة)

الجدار الأماميّ للمهبل: تدلِّي المثانة (القيلة المثانيَّة) أو الإحليل (القيلة الإحليليَّة)

الجزء العلوي من المهبل: تدلِّي مهبلي (قِمِّي apical)

الرَّحم: تدلِّي الرَّحم تُعاني المرأة من أكثر من نوع واحدٍ لتدلي أعضاء الحوض غالبًا،وبالنسبة إلى جميع الأنواع، يكون العرَض الأكثر شُيوعاً هُو شعور بالثِّقَل أو الامتلاء أو الضغط في منطقة المهبل.قد تشعر المرأة كما لو كانت تجلس على كرة، أو أن الرحم أو المثانة أو المستقيم تتبارزُ أو تتدلى خارجةً من المهبل. عندما يهبِطُ قاع الحوض: تدلِّي في الحَوض تميلُ الأَعرَاضُ إلى الحُدوث عندما تكُون المرأة واقفةً أو جالسة بوضعية منتصبة، أو تقوم بالشد، أو تسعُل، وتختفي عندما تكون في وضعية الاستلقاء والاسترخاء،ويُسبِّب الجماعُ الألمَ عند بعض النِّساء. قد لا تُسبِّبُ الحالات الخفيفة أعراضًا إلى أن تُصبِح المرأة أكبر في السنّ، ومن المُحتَمل بشكلٍ كبيرٍ أن يحدُث تدلِّي المُستقيم (القيلة المُستقيميَّة) والمعى الدَّقيق (القيلة المعويَّة) والمَثانة (القيلة المثانيَّة) والإحليل (القيلة الإحليليَّة) مع بعضها بعضًا.تحدُث القيلة الإحليليَّة والقيلة المثانيَّة مع بعضهما بعضًا في جميع الحالات تقريبًا. قد يُؤثِّرُ الضرر في قاع الحوض في السبيل البوليّ،ونتيجة لذلك، تُواجه النساء اللواتي لديهنَّ تدلي في أعضاء الحوض مشاكل في ضبط التبوُّل، مما يُؤدِّي إلى تسرب البول بشكلٍ لاإراديّ (سلس البول)، أو مشاكل في إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ (الاحتباس البوليّ). القيلة المَثانيَّة والقيلة المَثانيَّة الإحليليَّة تحدُث القيلة المَثانيَّة عندما تتدلَّى المَثانة وتبرُز إلى داخل الجِدار الأمامي للمهبل،وهي تنجُم عن ضعفٍ في النَّسيج الضامّ والبنى الدَّاعِمة حول المَثانة،وعندما تحدُث القيلة الإحليليَّة والقيلة المَثانيَّة مع بعضهما بعضًا، يُطلق عليهما اسم القيلة المَثانية الإحليليَّة. قد يحدث سلس بولي عند النساء اللواتي لديهنَّ أيّ من هذين الاضطرابين. القيلة المُستقيميَّة تحدُث القيلة المُستقيميَّة عندما يتدلَّى المُستقيم، ويبرزُ إلى داخل الجدار الخلفي للمهبل،وهي تنجُم عن ضعف في الجدار العضليّ للمُستَقيم والنَّسيج الضامّ حول المُستقيم. يمكن أن تُؤدِّي القيلة المُستقيميَّة إلى صُعوبة التبرُّز وقد تُسبِّبُ الإمسَاكَ.وقد لا تتمكَّن المرأةُ من إفراغ الأمعاء بشكلٍ كاملٍ.تحتاجُ بعض النِّساء إلى وضعٍ إصبَعٍ في المهبل والضغط على المُستقيم حتى يتمكَّنَ من التبرُّز. القيلة المِعَويَّة تحدُث القيلة المِعَويَّة عندما يبرز المِعَى الدَّقيق وبِطانة تجويف البطن (الصّفاق peritoneum) للأسفلِ بين المهبل والمُستَقيم،وهي تحدث في مُعظم الأحيان من بعد استئصال الرحم جراحيًا.تنجُم القيلة المِعَويَّة عن ضعف في النَّسيج الضامّ والأربِطة الدَّاعِمة للرَّحم أو المهبل. لا تُسبِّبُ القيلة المِعَويَّة أيَّة أعراض غالبًا،ولكن، تشعُر بعضُ النِّساء بالامتِلاء أو الضغط أو الألم في الحوضِ،كما قد يشعُرن بالألم في أسفَل الظهر أيضًا. هُبُوط الرَّحم تحدُث هذه الحالة عندما يتدلَّى الرَّحم نحوَ المهبل،وهي تنجُم عن ضعفٍ في النَّسيج الضامّ والأربِطة الدَّاعمة للرَّحِم عادة.قد يحدُث بُروز للرَّحم بالطرائق التالية: نحوَ الجزء العُلويّ من المهبل فقط

نزولًا نحو فتحة المهبل

جزئيًا عبر فتحة المهبل

على امتِداد المهبل من خلال فتحته، حيث يُؤدِّي إلى هُبوطٍ كاملٍ للرَّحم (procidentia) يُحدِّدُ مدى الهبوط الذي حدث في الرحم شدَّة الأعراض، وفي البداية، قد يُسبب هُبوطُ الرَّحم أعراضًا خفيفةً أو لا يُسبب أية أعراض.عندما يتفاقم هبوط الرحم، فإن العَرَضَ الأوَّل الذي تبلغ عنه معظم النساء هو شعور ببروز في فتحة المهبل،كما قد يُعاني بعضهنَّ أيضًا من ألم في أسفل الظهر أو فوق منطقة العصعُص، وصعُوبة في التبرُّز وألم في أثناء الجماع، بالإضافة إلى شُعور بالثِّقَل أو الضَّغط، أي الشُّعور بأنَّ أعضاء الحوض تتدلَّى، يُمكن أن يُؤدِّي هُبوط الرَّحم بالكامل إلى ألمٍ في أثناء المَشي،وقد تحدُث قرحات على عُنق الرَّحم البارِز (الجزء السفليّ من الرَّحم)، وتُؤدِّي إلى نزفٍ ومُفَرزاتٍ وعَدوى. قد تُواجه النساء مشاكل في ضبط التبوُّل، مما يُؤدِّي إلى تسرب البول بشكلٍ لاإرادي (سلس البول)،أو قد لا يتمكنَّ من إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ أو من التبوُّل (احتباس البول)، ويمكن أن يحدث إمساك. تَدلِّي المهبَل ينطوي هذا الاضطراب على هُبوط الجزء العلويّ من المهبل نحوَ الجزء السفليّ منه، بحيثُ ينقلِبُ المهبل إلى الخارج.قد يتدلَّى الجزء العلويّ عبر جزء من المهبل أو عبر المهبل بكامله، ويبرُز خارِج الجسم، مُؤدِّيًا إلى تدلِّي المهبل بشكلٍ كاملٍ،كما تحدُث قيلة مَثانيَّة أو قيلة مُستقيميَّة عادة. وقد يُسبِّب تدلِّي المهبل بشكلٍ كاملٍ ألمًا عند الجُلوس أو المشي،كما قد تحدُث قرحات على المهبل البارز وتُسبِّب نزفًا ومفرزات.وكما هيَ الحال في تدلي الرحم، يُمكن أن يُؤدِّي تدلِّي المهبل إلى مشاكل في التبوُّل،كما قد يُصبِح التبرُّز صعبًا أيضًا.

تشخيص تدلِّي أعضاء الحوض فحص الحوض يستطيعُ الأطباءُ تشخيصَ تدلي أعضاء الحوض عن طريق فحص الحوض باستخدام المُوسّع speculum (أداة تُباعِدُ ما بين جدران المهبل) عادة،وقد يقُوم الطبيب بإدخال إصبع واحدةٍ في المهبل وإصبع أخرى في المُستقيم في نفس الوقت لتحديدِ شدَّة القيلة المُستقيميَّة أو القيلة المِعَويَّة، وقد يطلُب من المرأة أن تضغط على أسفل البطن (مثلما يحدُث عند التبرُّز) أو أن تَسعُلَ،وقد يقوم بتفحُّصها عند الوُقوف على قدمٍ واحدةٍ على مِقعَد بلا ظهر.قد يُؤدِّي الضغط الناتج في الحوض بسبب الشدّ في الأسفل أو السُّعال أو الوقوف، إلى أن يُصبِح تدلي أعضاء الحوض أكثر وُضوحًا. قد يقُوم الأطباءُ بإجراءاتٍ لتحديد مستوى أداء المثانة والمُستَقيم؛فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يقيس الأطباء كميَّة البول التي تستطيع المثانة الاحتفاظ بها من دُون تسرُّب، وكمية البول التي تبقى في المثانة بعد التبوُّل، ومُعدَّل تدفُّق البول.إذا كانت المرأة تُعاني من مشكلةٍ في خروج البول أو من السلس البوليّ، قد يستخِدُم الأطباء أنبُوب مُعاينة مرنٍ لتفحُّص المثانة من الدَّاخل (إجراء يُسمَّى تنظير المَثانة)، أو لتفحُّص الإحليل (إجراء يُسمَّى تنظير الإحليل)،ويُساعِدُ هذان الإجراءان الأطباءَ على تحديدِ ما إذا كانت الأدوية أو الجراحة هي أفضل مُعالجة،وإذا لم تكن المثانة تعمل بشكلٍ جيِّدٍ، تكُون النساء أكثر ميلاً للحاجة إلى الجراحة. في حالات نادرة، إذا كانت هناك قرحات في المهبل أو على عنق الرحم، فقد يحتاج الأطباء إلى أخذ عَيِّنَة وتفحصها لمساعدتهم على تحديد المُعالجة المطلوبة وما إذا كان هناك ثمة سرطان.