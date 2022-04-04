لَمحَةٌ عامَّة عَن الجهاز التناسليّ الأنثويّ

لَمحَةٌ عامَّة عن الجهاز التنا... فيديو

يتكوَّن الجهازُ التناسلي الأنثوي من الأعضاء التناسلية الخارجية أو الظاهرة والأعضاء التناسلية الداخلية أو الباطنة،تُؤثِّرُ أجزاء أخرى من الجسمِ في نموّ ووظائف الجهاز التناسليّ أيضًا.وهي تنطوي على الآتي:

الوِطاء hypothalamus (منطقة في الدِّمَاغ)

الغدَّة النخامية (تقع في قاعدة الدماغ وتحت الوطاء مُباشرةً)

الغدَّة الكظرية (تقع فوق الكُلى)

يعملُ الوِطاءُ على تنظيم التَّفاعُلات بين الأعضاء التناسلية والغدة النخامية والغدد الكظرية لتنظيم الجهاز التناسلي الأنثويّ (انظر الشكل الغدد الصماء الرئيسية).وتتفاعل هذه الأجزاء من الجسمِ مع بعضها بعضًا عن طريق إفراز الهرمونات،والهرمونات هي رسلٌ كيميائيَّة تعمل على ضبط وتنسيق النشاطات في الجسم.

يُنتِجُ الوِطاءُ الهرمون المُطلق لمُوجِّهَة الغُدد التناسليَّة، والذي يُحرِّضُ الغدةَ النخامية على إنتاج الهرمُون المُلَوتن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب،ويُحرِضُ هذان الهرمونان المبيضين على إنتاج الهرمونين الجنسيين الأنثويين، أي الإستروجين والبروجستيرون وبعض هرمونات الجنس الذكريَّة (الأندروجينات).(تُحرِضُ الهرمونات الجنسية الذكورية نموّ الشعر في العانة وفي الإبطين في سن البلوغ، وتُحافظ على كتلة العضلة عند البنات والأولاد).وبعد أن تضع الأم مولودها، يُرسل الوِطاء إشارةً إلى الغدَّة النخاميَّة لِتُنتِج البرولاكتين prolactin، وهو هرمون يُحرِّض إنتاجَ الحليب.

تُنتِجُ الغدةُ الكظريَّة كمياتٍ صغيرةٍ من الهرمونات الجنسية الأنثويَّة والذكريَّة.