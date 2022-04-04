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لَمحَةٌ عامَّة عَن الجهاز التناسليّ الأنثويّ

حسبJennifer Knudtson, MD, University of Texas Health Science Center at San Antonio;
Jessica E. McLaughlin, MD, Medical University of South Carolina
تمت مراجعته رمضان 1443
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    يتكوَّن الجهازُ التناسلي الأنثوي من الأعضاء التناسلية الخارجية أو الظاهرة والأعضاء التناسلية الداخلية أو الباطنة،تُؤثِّرُ أجزاء أخرى من الجسمِ في نموّ ووظائف الجهاز التناسليّ أيضًا.وهي تنطوي على الآتي:

    يعملُ الوِطاءُ على تنظيم التَّفاعُلات بين الأعضاء التناسلية والغدة النخامية والغدد الكظرية لتنظيم الجهاز التناسلي الأنثويّ (انظر الشكل الغدد الصماء الرئيسية).وتتفاعل هذه الأجزاء من الجسمِ مع بعضها بعضًا عن طريق إفراز الهرمونات،والهرمونات هي رسلٌ كيميائيَّة تعمل على ضبط وتنسيق النشاطات في الجسم.

    يُنتِجُ الوِطاءُ الهرمون المُطلق لمُوجِّهَة الغُدد التناسليَّة، والذي يُحرِّضُ الغدةَ النخامية على إنتاج الهرمُون المُلَوتن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب،ويُحرِضُ هذان الهرمونان المبيضين على إنتاج الهرمونين الجنسيين الأنثويين، أي الإستروجين والبروجستيرون وبعض هرمونات الجنس الذكريَّة (الأندروجينات).(تُحرِضُ الهرمونات الجنسية الذكورية نموّ الشعر في العانة وفي الإبطين في سن البلوغ، وتُحافظ على كتلة العضلة عند البنات والأولاد).وبعد أن تضع الأم مولودها، يُرسل الوِطاء إشارةً إلى الغدَّة النخاميَّة لِتُنتِج البرولاكتين prolactin، وهو هرمون يُحرِّض إنتاجَ الحليب.

    تُنتِجُ الغدةُ الكظريَّة كمياتٍ صغيرةٍ من الهرمونات الجنسية الأنثويَّة والذكريَّة.

    الغُددُ الصمّ الرئيسية endocrine glands

    تنطوي الغددُ الرئيسيَّة للجهاز الصمَّاوي على الوِطاء والغدَّة النخاميَّة والغدَّة الدَّرقيَّة والغدد الدريقيَّة والخلايا الجزريَّة في البنكرياس والغدد الكظريَّة والخصيتين عند الرِّجَال، والمبيضين عندَ النِّساءِ.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.