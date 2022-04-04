الأعضاءُ التناسليَّة الدَّاخليَّة الأنثويَّة

الرحمُ هو عُضوٌ عضليّ على شكل إجاصة، وله جدران ثخينة، يتموضَعُ في منتصف الحوض وخلف المثانة وأمام المُستَقيم.تعمل عدَّة أربِطة على تثبيت الرَّحم في مكانهِ،وتنطوي الوظيفة الرئيسيَّة للرَّحم على الحفاظ على الجنين المتخلِّق.

يتكوَّن الرَّحم من التالي:

عنق الرحم

الجسم الرئيسي corpus

عنق الرحم هو الجزءُ السفلي من الرحمِ، حيث يبرزُ نحو الجزء العلويّ من المهبل،في أثناء فحص الحوض، يمكن للأطباء فحص عنق الرحم باستعمال موسع (أداة معدنية أو بلاستيكية تباعد جدران المهبل عن بعضها بعضًا).وكما هي الحال مع المهبل، يكون عنق الرحم مبطنًا بغشاء مخاطي.

تستطيع النطاف الدخول إلى الرحم، ويستطيع دم الطمث الخروج منه عبر قناةٍ في عُنق الرَّحم (القَناة العنقيَّة cervical canal)،وتكون هذه القناة ضيقةً عادةً، ولكنها تتوسَّع في أثناء المخاض بحيث يستطيع الجنين الخروجَ منها.

عادةً ما يكون عنق الرحم حاجزاً منيعاً ضدّ البكتيريا.ولكن، تستطيعُ البكتيريا التي تسبب الأمراض المنتقلة بالجنس أن تدخل إلى الرَّحم عبر عُنق الرحم في أثناء الجماع.

تُبطَّن القناة على امتداد عُنق الرحم بخلايا وغدد تُفرِزُ المُخاط.ويكون هذا المخاط لزجًا، ولا تستطيع النطاف اختراقه إلّا قبل حدوث الإباضة مباشرةً.عند الإباضَة، يُصبح المخاط رائقًا ومرنًا (بسبب ازدياد مستوى هرمون الإِسترُوجين).ونتيجةً لذلك، يستطيع النطاف السباحة عبرَ المخاط إلى الرحم فقناة فالوب، حيث يُمكن أن يحدث التخصيب.

تنجُم كل حالات الحمل تقريبًا عن الجماع الذي يحدُث في أثناء الأيام الثلاثة التي تسبق الإباضة،ولكن ينجُم الحمل أحيانًا عن جماعٍ يحدُث قبل الإباضة بمدَّة تصِلُ إلى 6 أيَّام أو في أثناء الأيام الثلاثة بعدَ الإباضة.بالنسبة إلى بعض النِّسَاء، يختلف الزمن بين الطمث والإباضة من شهرٍ إلى آخر،ولذلك يُمكن أن يحدُث الحمل في أوقاتٍ مُختلفة في أثناء الطمث.

يُمكن أن يتمطَّط جسم الرَّحم، الذي يتكون من نسيج عضلي، ليستوعِبَ الجنين المُتخلِّق.وتنقبِضُ جدرانه العضليَّة في أثناءِ المخاض لتدفع الصغير إلى الخارج عبر عُنق الرَّحم والمهبل،وفي أثناء سنوات الإنجَاب، يصل طُول جسم الرَّحم إلى ضعفي طول عُنق الرَّحم،بعدَ سن اليأس، يكون الرَّحم وعنق الرحم بنفس الطول تقريبًا.

تُصبِحُ بِطانة جسم الرَّحم endometrium ثخينةً، وذلك كجزء من دورة التناسل عند المرأة والتي تستمرُّ لحوالى شهر عادةً،وإذا لم يحدُث الحمل في أثناء هذه الدورة، تنسلخ مُعظم بِطانة الرحم ويحدث نزف يأتي على شكل الطمث.

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