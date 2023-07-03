ينطوي اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج على الألم في أثناء الجماع أو النشاطات الجنسية الأخرى التي تنطوي على الإيلاج والتقلص اللاإرادي للعضلات حول فتحة المهبل (مُتلازمة العضلة الرافعة للشرج أو التشنج المهبلي)، ممَّا يجعل الجماع مؤلمًا أو مستحيلاً.

تكون معظم النساء اللواتي يعانين من اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج متخوفات من إدخال أي شيء في المهبل وقد لا يتحملن ذلك (وكذلك الأمر بالنسبة للجماع الجنسي، أو إدخال دحسة، أو الفحص الحوضي.

قد تُصاب النساء بهذا الاضطراب بعد معاناة الجماع المؤلم (بسبب جفاف المهبل أو الصدمات الجنسية)، أو قد لا يكون هناك سبب معروف.

يشخص الأطباء اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج استنادًا إلى الأعراض، وفحص الحوض، ومعايير محددة.

قد يكون من المفيد استخدام مُزلِّقات، أو مواد هلامية مخدرة موضعية، أو إجراء تمارين لإرخاء عضلات الحوض، أو التمارين لجعل النساء يشعرن بالراحة عند لمس المهبل من قبل أنفسهن أو من قبل شركائهن، أو العلاج الفيزيائي للحوض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند النساء)

يمكن للألم في أثناء الجِماع أن يحدث في

الفرج (الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، بما في ذلك الشفرين، والبظر، وفتحة المهبل)، والذي يُسمَّى وجع الدهليز المهبلي المثار: يحدث عند لمس الفرج، حتى مع الضغط الخفيف

المهبل، ويسمى عسر الجماع: يحدث عندما يجري إدخال شيء في المهبل

البطن، ويُسمى عسر الجماع العميق: يحدث في البطن عندما يجري إدخال شيء في المهبل

ويمكن أن يكونَ الألم حارقًا، أو حادًا، أو تَشنُّجيًا.تَميلُ عضلاتُ الحَوض إلى أن تُصبحَ مَشدودة، ممَّا يزيد من الألم، سواء أكان سطحيًا أم عميقًا.

في اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج، تتقلص العضلات حول فتحة المهبل بشكلٍ لا إراديّ عندما تفكر المرأة أو تحاول ممارسة الجماع (أو أي إدخال مهبلي، كما هو الحال أثناء فحص الحوض).

كما تُعاني العديد من النساء المصابات باضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج من صعوبة في استنهاض الشهوة و/أو صعوبة في الوصول إلى النشوة الجِنسيَّة.

الأعضاءُ التناسلية الخارجية الأنثويَّة

أسباب اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج تختلف أسباب اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج تبعًا لما إذا كان الألم سطحيًا أم عميقًا. الألم الفرجي قد ينجم الألمُ الفرجي عمَّا يلي: زيادة حساسيَّة المنطقة التناسليَّة للألم (كما قد يحدث في وجع الدهليز المهبلي المثار)

الرضاعة الطبيعية، التي قد تسبب جفاف المهبل بسبب نقص مستويات هرمون الإِسترُوجين

المُتلازمة البولية التناسليَّة لسنّ اليأس (تغيرات في المهبل والسبيل البوليّ قد تحدث عند سنّ اليأس)

قلة التزليق بسبب المداعبة غير الكافيَة

الالتهابُ أو العدوى في منطقة الأعضاء التناسليَّة (بما في ذلك الهربسُ التناسلي وعدوى الخمائر) أو غدد بارثولين (غدد صغيرة على جانبي الفتحة المهبلية)

ردّ الفعل التحسُّسي تجاه وسائل منع الحمل الرغوية أو الهلاميَّة أو الواقي الذكري من اللاتكس

التهاب أو عدوى المَسالك البوليَّة

الإصابات في منطقة الأعضاء التناسليَّة

تاريخ من الصدمات الجنسية

استخدام مضادَّات الهستامين، ما قد يسبب جفافًا طفيفًا، ومؤقَّتًا، في المهبل

المُعالجةُ الشعاعيَّة التي تؤثِّر في المهبل، والتي يمكن أن تجعلَ منه أقلَّ مرونة، ويمكن أن تسبِّب الندوب، ممَّا يجعل المنطقةَ المحيطة بالمهبل أضيق وأقصر تشير المُتلازمة البولية التناسليَّة لسنّ اليأس إلى التغيرات في المهبل والسبيل البوليّ التي تحدث بعد سنّ اليأس.يمكن لنسيج المهبل أن يصبح رقيقًا، وجافًا، وصعب التمطيط، ويكون التزليق للجِماع غير كافٍ.تحدث هذه التغيرات بسبب انخفاض مستويات هرمون الإِسترُوجين بعد سن اليأس.يمكن لهذه التغيُّرات أن تجعل الجماعَ مُؤلماً.تتضمن الأعراض التي قد تحدث عند سن اليأس كلاً من الحاجة الملحة للتبول والعدوى المتكررة في السبيل البولي. قد يكون وجع الدهليز المهبلي المُثار (ألم في منطقة فتحة المهبل، المسمّاة الدهليز المهبلي) موجودًا في المرة الأولى التي يجري فيها إدخال (إيلاج) شيء ما في المهبل (مثل الدحسة، أو المنظار، أو القضيب).أو قد يحدث عند امرأة تعرضت لتجربة إيلاج مريحة وخالية من الألم.قد ينجم وجع دهليز المهبل عن مزيج من العوامل، بما في ذلك ما يلي: التهاب أو ردَّة فعل مناعيَّة (قد تنجم عن التماس مع مادة مهيِّجة، أو تهيج بالتماس، أو عدوى، أو دواء)

زيادة عدد الألياف العصبية (التي قد تكون موجودة عند الولادة في بعض الأحيان)، مما يجعل المنطقة أكثر حساسية للألم

انقطاع الطمث أو الأسباب الأخرى التي تقلل من إنتاج ■الإِستروجين■.

مشاكل في عضلات قاع الحوض (العضلات التي تتوضَّع في الجزء السفلي من الحوض والتي تدعم الأعضاء الحوضية، بما في ذلك المهبل) قد يحدث وجع الدهليز المهبلي المثار بالتزامن مع متلازمات الألم المزمن، بما في ذلك الألم العضلي الليفي، والتهاب المثانة الخلالي، ومُتلازمة المعي المتهيج.بالإضافة إلى ذلك، تزيد اضطرابات محددة في النسيج الضام (مثل مُتلازمة إيلرز-دانلوس) من خطر وجع الدهليز المهبلي المثار. الألم المهبلي قد ينجم الألمُ المهبلي في أثناء أو بعدَ الجِمَاع عمَّا يلي: التهاب المهبل (الداء المهبلي البكتيري، أو عدوى الخمائر، أو العدوى المشعّرية)

في حالات نادرة، شذوذ خلقي ولادي (مثل الحاجز غير الطبيعي داخل المهبل) أو غشاء البكارة الذي يعيق إيلاج القضيب

الجراحة التي تضيِّق المهبل (على سبيل المثال، لإصلاح الأنسجة المتمزِّقة في أثناء الولادة أو لتصحيح تدلي أعضاء الحوض)

متلازمة العضلة الرافعة الشرجية (كانت تُسمى سابقًا التشنج المهبلي)

ألم اللفافة العضلية (الألم الذي ينجُم عن التوتُّر والإيلام في مناطق العضلات التي تُسمَّى نقاط التحفيز)

انتباذ بطانة الرحم Endometriosis

الأورام الليفية

النموّات أو الزوائد في الحَوض (مثل الأورام والكيسات المَبيضيَّة)

أشرطة النسيج المتندِّب (الالتصاقات) بين الأعضاء في الحَوض، التي قد تتشكَّل بعد العدوى، أو الجراحة، أو المُعالجَة الشعاعيَّة لسرطان في عضو حَوضي (مثل المثانة أو الرحم أو عنق الرحم أو قناتي فالوب أو المَبيضين) يجري استخدام مصطلح مُتلازمة العضلة الرافعة للشرج على نطاق واسع عوضًا عن مصطلح التشنُّج المهبليّ، وذلك لأن أعراض التشنُّج المهبلي تنجُم عن خلل وظيفي في العضلة الرافعة للشرج عادةً.مُتلازمة العضلة الرافعة للشرج levator ani syndrome هي تقلص لاإرادي للعضلة الرافعة الشرجية، وهي العضلة الرئيسية في قاع الحوض.قد ينجم هذا الاضطراب عن الخوف من أن يكون الجماع مؤلمًا.غالبًا ما يبدأ عند محاولة الجماع لأول مرة ولكنه قد يتطور لاحقًا بعد فترات من الشدة أو المرور بتجربة جنس مؤلم أو صدمة جنسية.إذا خشيت المرأة من أن يكون الجنس مؤلمًا، فقد تتقلص عضلات الحوض بشكل تلقائي عند محاولة الجماع أو توقعه. غشاءُ البكارة hymen هو غشاءٌ يطوِّق فتحة المهبل، أو يغطِّيها في عددٍ قليل جدًّا من النساء.عندما تدخل المرأةُ في الجِمَاع للمرَّة الأولى، قد يتمزَّق غشاءُ البكارة، إن لم يكن قد تمطَّط مسبقًا (على سبيل المثال، باستخدام دحسة أو بالتحفيز الجنسي بالإصبع داخل المهبل)، ممَّا يتسبَّب ببعض الألم والنَزف.ولكن، يُولَد عددٌ قليل من النساء بغشاء بكارة مشدود بشكلٍ غير طبيعي. الألم البطني العميق قد ينجم الألمُ العميق في البطن في أثناء أو بعدَ الجِمَاع عمَّا يلي: عدوى عنق الرحم، أو الرحم، أو قناة فالوب (الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ)، والتي قد تسبِّب تَشَكلَ تَجمُّعاتٍ من القيح (خُراجات) في الحَوض

ألم اللفافة العضلية

الانتباذ البِطاني الرَّحِمي

الأورام الليفية

النموّات أو الزوائد في الحَوض (مثل الأورام والكيسات المَبيضيَّة)

أشرطة النسيج المتندِّب (الالتصاقات) بين الأعضاء في الحَوض، التي قد تتشكَّل بعد العدوى، أو الجراحة، أو المُعالجَة الشعاعيَّة لسرطان في عضو حَوضي (مثل المثانة أو الرحم أو عنق الرحم أو قناتي فالوب أو المَبيضين) يُعالَج سببُ الألم البطني العميق، إن كان ذلك ممكنًا.قد يكون ذلك باستعمال المضادات الحيوية لعلاج عدوى الحوض أو الجراحة لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي أو الأورام الليفية الرحمية.

أعراض اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج قد يحدث ألم اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج لأول مرة عند إدخال شيء ما في المهبل (مثل دحسة، أو منظار مبعد، أو القضيب).أو لعل المرأة لم يحدث لها مطلقًا أن مارست الجنس ولم تشعر بالألم.على سبيل المثال، قد يحدث الألم حتى لو لم تكن تعاني من ألم جنسي في الماضي.غالبًا ما يُوصف الألم بأنه حارق أو طاعن. قد تعاني النساء المصابات باضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج من خوف شديد وقلق من الألم قبل أو أثناء الإيلاج في المهبل.عندما تتوقَّع المرأة بأنَّ الألم سوف يتكرَّر في أثناء الإيلاج، فإنَّ عضلاتها المهبلية تتقلص، وهو ما يجعل محاولات الجِمَاع أكثر إيلامًا. يعد عدم القدرة على ممارسة الجماع أمرًا مجهدًا نفسيًا للمرأة ويمكن أن يسبب توترًا في العلاقة مع الشريك.كما يُسبِّبُ ذلك شدة نفسية كبيرة للنساء اللواتي يرغبن في إنجاب طفل.

تشخيص اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج تقييم الطبيب، وذلك استنادًا إلى المعايير النوعية يشخص الأطباء اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج استنادًا إلى وصف المرأة لهذه المشكلة، بما في ذلك متى وأين شعرت بالألم؛ وإلى نتائج فحص الحوض.يمكن لفحص الحوض أن يساعد على الكشف عن الشذوذات الجسدية أو نفي وجودها. إذا كان لدى المرأة تاريخ من الألم المهبلي، فإن توقع الألم والتقلص اللاإرادي للعضلات حول فتحة قد يجعل فحص الحوض صعبًا.يمكن مناقشة ذلك مع الطبيب قبل الفحص.تتضمن بعض الاستراتيجيات لجعل فحص الحوض أكثر قابلية للتحمل ما يلي: يمكن للمرأة وطبيبها مناقشة الفحص قبل البدء به والاتفاق على كيفية التواصل في أثناء الفحص.

يمكن للمرأة أن تحمل مرآةً لكي تتمكن من رؤية ما يراه الطبيب في أثناء الفحص، وأن تتيح للطبيب بأن يُريها أيَّة مشاكل يكتشفها.

يمكن للمرأة أن تضع يدها على يد الطبيب للشعور بأكبر قدر من السيطرة في أثناء الفحص. يجري فحصُ المنطقة داخل فتحة المهبل والمنطقة المحيطة بها للتحري عن أية أسباب محتملة، مثل علاماتِ الالتهاب أو الشذوذات. ولتحديد موقع الألم، قد يستخدم الطبيب مسحة قطنية للمس مناطق مختلفة داخل المهبل أو في محيطه. كما قد يقوم الطبيب بالضغط على الإحليل والمثانة للتحري عن وجود ألم بالجس. كما يقيم الطبيب تقلص عضلات الحَوض حولَ المهبل عن طريق إدخال واحد أو اثنين من أصابعه بعد لبس القفّاز في المهبل.ولتحرِّي الشذوذات في الرحم والمَبيضين، يضع الطبيبُ بعدَ ذلك اليدَ الأخرى على أسفل البطن ويضغط على هذه الأعضاء (يُسمى الفحص بكلتا اليدين). ويمكن أن يَجرِي فحصًا للمستقيم (المسّ الشرجي) أيضًا. عادة ما يُشخص الأطباء اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج بناء على المعايير المعمول بها في الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders، النسخة الخامسة (DSM-5)، الذي نشرته الرابطة الأمريكية للطب النفسي.تتطلب هذه المعايير وجود واحدٍ على الأقل مما يلي: ألم شديد في أثناء الجماع أو محاولات الإيلاج

خوف أو قلق كبير تحسبًا من الألم المتوقع عند الإيلاج في المهبل، أو في أثناءه، أو بسببه

الشدّ أو التقلص الملحوظ في عضلات الحوض في أثناء محاولات الإيلاج في المهبل ينبغي أن تتواجد هذه الأَعرَاض لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر وأن تسبِّب بضائقة كبيرة عند المرأة.كما ينبغي على الأطباء استبعاد أي سبب آخر للأعراض، مثل مرض آخر، أو الصدمة الجنسية، أو الأدوية، أو مادة أخرى.