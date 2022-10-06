مشاكلُ العقم المرتبطة بقناتي فالوب والشُّذوذات في الحوض

تنجم مشاكلُ قناة فالوب عن حالات تسدّ أو تسبِّب الضَرَر للأنبوب الرحمي، بما في ذلك ما يلي:

يمكن أن تدخلَ البكتيريا، مثل تلك التي يمكن أن تسبِّب الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، المهبلَ في أثناء النشاط الجنسي مع شريك لديه عدوى منتقلة بالجنس مثل داء السيلان.وقد تنتشر هذه البكتيريا من المهبل لتصيب عنقَ الرحم.ويمك أن تنتشرَ بعد ذلك إلى أعلى، نحو الرحم، وقناة فالوب أحيَانًا.ويمكن أن تصيبَ بعضُ البكتيريا، مثل المتدثّرة، أُنبُوبي فالُوب دون أن تسبِّب أي أعراض.يمكن لهذه العدوى أن تلحق الضرر بشكل دائم بقناتي فالوب.وقد تشكل أنسجة ندبيَّة وتسدّ أُنبُوبي فالُوب.

يمكن أن تسدّ تشوّهات الحوض البوقين أو تمنع البيضة من الانغراس في الرحم.وهي تشتمل على ما يلي:

العيوب الخلقية للرحم وقناتي فالوب

انتباذ بطانة الرحم أو البطانة الرحمية المهاجرة

الأورام الليفيَّة أو البوليبات في الرحم

أشرطة من النسيج الندبي (التصاقات) تتشكَّل بين بنى غير مترابطة عادة، في الرحم أو الحوض

وتكون الالتصاقاتُ في الرحم بسبب العدوى أو الإصابة في أثناء الجراحة عادة، لاسيَّما التوسيع والكحت أو التجريف.ويُسمَّى هذا الاضطراب مُتلازمة أشرمان Asherman syndrome.