مشاكلُ العقم المرتبطة بالإباضَة

سجل لتوقيت الدورات الطمثية لدى المرأة

مجموعة أو عدَّة التنبُّؤ بالإباضَة في المنزل

القياس اليومي لدرجة حَرارة الجسم أحيانًا

التصوير بتخطيط الصدى

اختبارات الدَّم أو البول

يطلب الأطباءُ من النساء وصفَ فترات الحيض (التاريخ الطمثي)، بما في ذلك عدد مرات حدوث الدورات الطمثية ومدة استمرارها.وبناءً على هذه المعلومات، قد يكونون قادرين على تحديد ما إذا كانت لدى النساء إباضَة.

الطريقة الأكثر دقة التي يمكن للمرأة اتباعها في المنزل هي استعمال عدة التنبؤ بالإباضة.تكشف هذه المجموعة الزيادةَ في الهرمون المُلَوتِن في البول قبلَ 24 إلى 36 ساعة من الإباضة.ولتقديم نتيجة أكثر دقّة، تقيس بعضُ المجموعات النواتج الثانوية للإِسترُوجين أيضًا.يَجري الاختِبارُ في البول على عدَّة أيام متتالية في منتصف الدورة الطمثية.

وهناك طريقة أخرى لتحديد ما إذا كانت الإباضةُ تحدث أو متى تحدث وهي أن تقيسَ المرأة درجة حرارتها في وقت الراحة كلّ يوم (درجة حرارة الجسم الأساسية).وإذا كان ذلك ممكنًا، يجب أن يُستخدَم مقياس لدرجة حرارة الجسم الأساسية مصمَّم للنساء الذين يحاولن أن يصبحن حوامَل، أو ميزان حرارة زئبقي أو إذا كان غيرَ متوفر.أمَّا موازين الحرارة الإلكترونية فهي الأقلّ دقّة.وأفضل وقت للقياس هو بعد الاستيقاظ مباشرة عادة، وقبل مغادرة السرير.يشير الانخفاضُ في درجة حرارة الجسم القاعدية إلى أنَّ الإباضة على وشك أن تحدث.أمَّا الزيادة بأكثر من 0.9 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية) في درجة الحرارة فتشير إلى أنَّ الإباضة قد وقعت للتوّ عادة.ولكنَّ هذه الطريقة تستغرق وقتًا وهي غير موثوقة أو دقيقة.

ويمكن للأطبّاء أن يحددو بدقَّة ما إذا كانت الإباضَة تحدث.وتشتمل الطرائقُ على

التصوير بتخطيط الصدى

قياس مستوى هرمون البروجستيرون في الدَّم أو اللعاب أو مستوى أحد المنتجات الثانوية له في البول

تشير الزيادةُ الملحوظة في مستويات البروجسترون أو أحد مركباته المشتقة إلى حدوث الإباضة.

ويمكن للأطباء إجراء اختبارات أخرى للتحقّق من الاضطرابات التي يمكن أن تسبِّب مشاكلَ في الإباضة؛فعلى سَبيل المثال، قد يقيسون مستويات التستوستيرون في الدَّم للتحقق من مُتلازمة المبيض المتعدّد الكيسات polycystic ovary syndrome.