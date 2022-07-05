يُعرّف العنف المنزلي بأنه إساءة بدنية أو جنسية أو نفسية بين الأشخاص الذين يعيشون معًا.يشتمل ذلك على عنف الشريك الحميم، والذي يشير إلى الاعتداء الجسدي، أو الجنسي، أو النفسي، من قبل شريك جنسي أو زوج حالي أو سابق.

يمكن لهذا العنف أن يؤدي إلى إصابات جسدية، ومشاكل نفسية، وعزلة اجتماعية، وفقدان الوظيفة، وصعوبات مالية، وحتى الموت.

قد يشتبه الأطباء بالعنف المنزلي بناءً على الإصابات، أو الأعراض المُحيرة أو غير المنسجمة مع بعضها، أو سلوك الضحية، أو سلوك شريك الضحية.

يُعد الحفاظ على أمن الضحية -عن طريق إعداد خطة للهروب- الاعتبار الأكثر أهمية.

قد يحدث العنف المنزلي بين الأطفال والآباء، أو الأوصياء، أو الأجداد، أو الأشقاء، وكذلك بين الشركاء الحميمين.كما يحدث عند جميع الناس، من كلا الجنسين، ومن جميع الثقافات، والتوجهات الجنسية، ومختلف أنواع الجندر، والأعراق، والمهن، والمستويات الاقتصادية والتعليمية، والخلفيات الدينية، والأعمار.

تكون النساء أكثر عرضةً للعنف المنزلي من الرجال.حيث إن حوالى 95٪ من الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية نتيجة العنف المنزلي هم من النساء.

تعرضت حوالي 1 من كل 4 نساء وما يقرب من 1 من كل 10 رجال للعنف الجنسي، و/أو العنف الجسدي، و/أو التتبع من قبل شريك حميم في أثناء حياتهم.تكون النساء أكثر عرضةً للاعتداءات الشديدة أو القتل من قبل الشركاء الذكور، بالمقارنة مع بقية الأشخاص.ويُقدر الخبراء أن نحو 2 مليون امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضن للضرب المبرح من قبل شركائهنّ الحميميين.

في الولايات المتحدة، يكون العنف المنزلي شائعًا (أو أكثر انتشارًا) بين المثليات ومزدوجات الميول الجنسية، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين جنسيًا بنفس درجة شيوعه بين عموم السكان.

في أثناء جائحة كوفيد-19، أصبح العنف المنزلي أكثر شيوعًا في العديد من البلدان.قد تنطوي الأسباب على الإجهاد الناجم عن خسارة الدخل وعدم التواصل مع الآخرين.بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة غالبًا ما لا يستطيعون الهروب إلى مأوى أو مكان آمن آخر.

هل تعلم...

الاعتداء الجسدي تُعد الإساءة الجسدية الشكل الأكثر وضوحًا من أشكال العنف المنزلي.قد يشمل ذلك الضرب، أو الصفع، أو الركل، أو اللكم، أو كسر العظام، أو شد الشعر، أو الدفع، أو ليّ الذراعين، أو الدفع باتجاه جسم ما، أو الخنق، أو الحرق.وقد تتعرض الضحية للحرمان من الطعام أو النوم.وقد تُستخدم أسلحة مثل البنادق، أو السكاكين لتهديد الضحية أو الاعتداء عليها.

الاعتداء الجنسي حيث إن الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون لاعتداء جسدي من قبل شركائهم الحميميين يتعرضون للاعتداء جنسي من قبلهم (انظر الاغتصاب والاعتداء الجنسي).الاعتداء الجنسي هو أي نوع من النشاط الجنسي أو التماس الذي لا يوافق عليه الشخص، بما في ذلك اللمس غير المرغوب فيه، والإمساك، والتقبيل، والاغتصاب.إذا حدث النشاط الجنسي من دون موافقة، فيُعد ذلك اعتداءً جنسيًا، حتى وإن حدث بين الأشخاص الذين مارسوا الجنس بالتراضي في أوقات أخرى قبل أو بعد الاعتداء.قد ينطوي الاعتداء الجنسي على استخدام التهديد، أو القوة للإجبار على الاتصال الجنسي، أو قد يقدم الجاني الكحول أو المخدرات للضحية.وقد يسبب إصابة جسدية أو مرضًا أو رضحًا نفسيًا.

الاعتداء النفسي يُعد الاعتداء النفسي شائعًا جدًا.قد يبدأ قبل أو في نفس وقت حدوث الاعتداء الجسدي أو الجنسي.يشمل الإيذاء النفسي أي سلوك غير جسدي يُدمر الضحية نفسيًا أو يُضعفها، بما يمكن الجاني من السيطرة على الضحية.قد تشتمل الاعتداءات النفسية على كل مما يلي: استخدام اللغة المُسيئة

العزل الاجتماعي

الرقابة المالية عادة ما يستخدم مرتكب الاعتداء اللغة لتهديد الضحية، أو الحط من شأنها، أو إذلالها، أو تخويفها، سواء على الملأ أو في السر.قد يجعل الجاني الضحية تعتقد أن تصوراتها للواقع خاطئة وأنها مجنونة، أو مذنبة أو مسؤولة عن العلاقة المسيئة.قد يقوم مرتكب الجريمة أيضًا بإهانة الضحية فيما يخص الأداء الجنسي، أو المظهر الجسدي، أو كليهما. قد يحاول مرتكب الجريمة عزل الضحية جزئيًا أو كليًا، وذلك من خلال التحكم في وصول الضحية إلى الأصدقاء والأقارب وغيرهم من الأشخاص.قد يشمل العزل أيضًا منع الاتصال مع الآخرين، سواءً بالكتابة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية بالهاتف المحمول، أو وسائل التواصل الاجتماعي.قد يدّعي الجاني الغيرة على الضحية لتبرير هذه التصرفات.قد يقنع المعتدي الضحية بأن أفراد العائلة والأصدقاء لا يمكنهم مساعدتها أو لن يساعدوها، وهو ما يزيد بالتالي من عزلة الضحية. في كثير من الأحيان، يسلب الجاني الضحية كل أموالها للسيطرة عليها.قد تعتمد الضحية على الجاني مقابل المال (جزئيًا أو كليًا).قد يقوم الجاني بتعزيز سيطرته على الضحية عن طريق منعها من الحصول على وظيفة، أو الاحتفاظ بمعلومات عن أسرارها المالية، أو أخذ المال من الضحية. كما قد يمنع الجاني الضحية من الحصول على الرعاية الطبية.

الاستخدامُ المُسيء للتكنولوجيا قد يستخدم الجناة الوسائل التقنية (مثل وسائل التواصل الاجتماعي) لنشر مقاطع فيديو عن الضحية، أو ملاحقتها، أو مراقبتها، أو عزلها، أو معاقبتها أو تهديدها، أو إذلالها.كما أنَّ الجناة غالبًا ما يقومون بمراقبة أجهزة الضحية أيضًا ، وغالبًا دون علم الضحية بذلك.

سلوك الجاني بعد الاعتداء بعد وقوع حادث الاعتداء أو سوء المعاملة، قد يتوسل الجاني الضحية للعفو عنه، ويعد بتغيير ووقف السلوك المسيء.ومع ذلك، عادة ما يستمر الاعتداء ويتصاعد في كثير من الأحيان. غالبًا ما ينفجر غضب وعُنف الجاني بشكل نُوبي وغير قابل للتوقع.وهكذا، قد تعيش الضحية في خوف شبه دائم من نوبة العنف التالية.

الأسباب التي تدفع الضحية للبقاء في علاقة مُسيئة في كثير من الأحيان، قد لا تحاول الضحية التخلص من العلاقة المسيئة.وقد تشمل أسباب ذلك: الاعتماد المالي على الجاني

الشعور بالوحدة، دون الأمل بالحصول على مساعدة من أحد

الخوف من أن التخطيط أو محاولة الهرب سيؤدي إلى المزيد من العنف

الخوف من ردة فعل الجاني بعد هرب الضحية (على سبيل المثال، مطاردة أطفال الضحية أو إيذائهم، أو إيذاء أحد أفراد العائلة، أو إيذاء حيوان أليف)

الاعتقاد بأن الجاني سوف يتغير (بسبب وعوده للقيام بذلك)

استمرار الشعور بالحب تجاه الجاني

الاعتقاد بأن إساءة المعاملة هي سلوك طبيعي (على سبيل المثال، بسبب الخبرات السابقة)

تأثيرات العنف المنزلي يمكن لضحايا العنف الأسري أن يتعرضوا للإصابة الجسدية.يمكن أن تشمل الإصابات البدنية كلاً من الكدمات، واسوداد محيط العينين، والجروح، والخدوش، والكسور العظمية، وفقدان بعض الأسنان، والحروق.يمكن للإصابات أن تؤثر في قدرة الضحية على العمل.ونتيجة لذلك، قد تخسر الضحية مصدر دخلها.قد تؤدي الإصابات والوضع المسيء إلى إحراج الضحية، فتعزل نفسها عن العائلة والأصدقاء. قد تُصاب الضحية بأعراض مرضية دون سبب جسدي واضح.قد تشمل هذه الأعراض كلاً من الصداع، والألم البطني أو الحوضي، والإرهاق. كما يصاب العديد من الضحايا بالعدوى المنتقلة بالجنس، وتواجه الإناث منهن مشاكل في أثناء الحمل. قد تضطر الضحية إلى التنقل من منزل إلى آخر للهروب من الجاني، وهو ما يُشكل عبئًا ماديًا. قد يُقدم الجاني على قتل الضحية أحيانًا. هل تعلم... نتيجة للعنف المنزلي، يعاني العديد من الضحايا من مشاكل نفسية، مثل الاكتئاب، و/أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، و/أو اضطرابات الأكل و/أو إساءة استعمال المواد.عادةً ما يرتبط الاعتداء الجسدي الأكثر شدة بالمشاكل النفسية الأكثر شدة.كما قد يؤدي العنف المنزلي إلى تفاقم أعراض الاضطرابات النفسية الموجودة مسبقًا. حتى عندما تتراجع شدة التعنيف الجسدي، فإن الاعتداءات النفسية غالبًا ما تستمر، مذكرةً الضحية بأنها قد تتعرض للعنف الجسدي مجددًا في أي وقت.يمكن للاعتداءات النفسية أن تكون أكثر ضررًا من الاعتداءات الجسدية.يزيد الاعتداء النفسي من خطر الاكتئاب وتعاطي المخدرات. الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي

تقييم العنف المنزلي تقييم الطبيب قد يشتبه الطبيب بالعنف المنزلي بناءً على معاينة الإصابات، أو ملاحظة أعراض غير منسجمة أو محيرة، و/أو سلوك الضحية و/أو الشريك.وقد تقوم الضحية بالتبليغ عن تعرضها لسوء المعاملة. إذا اشتبه الأطباء بحدوث عنف منزلي، فقد يسألون الشخص ما إذا كان يشعر بالأمان في علاقته وفي منزله.يوصي العديد من الخبراء بأن يقوم الأطباء بسؤال جميع مرضاهم عن تعرضهم للعنف المنزلي. في حال الاشتباه بحادثة عنف منزلي، فسوف يحاول الطبيب تقدير ما إذا كان بوسع الضحية العودة مجددًا إلى المنزل بأمان قبل مغادرة مركز الرعاية الصحية.تكون سلامة الضحية موضع شك في الحالات التالية: إذا كانت الضحية قد هددت بقطع العلاقة مع الشريك المعتدي.

إذا كانت وتيرة العنف الممارس على الضحية في ازدياد.

إذا كان الجاني يمتلك سلاحًا.

إذا هدد الجاني بقتل أو أذية الضحية. إذا تأكد الطبيب من حدوث عنف منزلي، فيُطلَب منه توثيق الأدلة على ذلك، وغالبًا عن طريق تصوير مواضع الإصابة.يمكن استخدام هذه الوثائق لدعم الادعاء القضائي ضد الجاني.

تدبير العنف المنزلي إعداد خطط للسلامة

طلب المساعدة عند الحاجة لا يمكن تبرير الاعتداء على الإطلاق.يجب توفير الدعم للضحايا، سواء قرروا البقاء أو التخلي عن العلاقة المسيئة. تُعد السلامة الشخصية الاعتبار الأكثر أهمية في حالات العنف المنزلي.في أثناء وقوع حادثة العنف، ينبغي على الضحية، إن أمكن ذلك، محاولة الابتعاد عن الأماكن التي يمكن احتجازها فيها، أو التي يمكن للجاني فيها الحصول على أسلحة، مثل السكاكين في المطبخ.كما ينبغي على الضحية الاتصال بالشرطة (911 في الولايات المتحدة الأمريكية) إذا كان ذلك ممكنًا، ومغادرة المكان. ينبغي على الضحية طلب معالجة جميع الإصابات وتوثيقها بالصور.كما ينبغي على الضحية إرشاد الأطفال إلى عدم التدخل في خضم نوبة العنف، ومتى وكيف يطلبون المساعدة. إن إعداد خطة للسلامة هو أمرٌ في غاية الأهمية.يجب أن تشمل الخطة على: إلى أين تتجه الضحية طلبًا للمساعدة (يجب أن يكون لدى الضحايا عدة خيارات ممكنة للذهاب إليها، بالإضافة إلى قائمة بالأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم)

كيفية مغادرة المكان (كأن تتظاهر الضحية بالقيام بأعمال روتينية في حين تغادر المنزل في الحقيقة، مثل الادعاء بالذهاب في نزهة أو الخروج للمشي مع الكلب)

كيفية الوصول إلى الأموال (بما في ذلك إخفاء الأموال عن الجاني، والحصول على حساب مصرفي منفصل، والحصول على بطاقة ائتمان إذا أمكن) ينبغي على الضحية أيضًا تجهيز نسخ من الوثائق الرسمية وإخفاءها عن الجاني (مثل شهادات ميلاد الأطفال، وبطاقات الضمان الاجتماعي، وبطاقات التأمين، وأرقام الحسابات البنكية).كما ينبغي على الضحية تجهيز حقيبة تحتوي على أهم حاجياتها وإخفائها عن الجاني، وذلك لأخذها والهرب ليلاً في حال اضطرت لذلك. في بعض الأحيان يكون الحل الوحيد هو التخلي عن العلاقة المؤذية بشكل دائم، لأن العنف المنزلي يميل إلى الاستمرار، خاصة إذا كان الجاني عدوانيًا للغاية.كما إنه حتى لو تراجع مستوى العنف الجسدي، فإن الاعتداءات النفسية قد تستمر. مما لا شك فيه بأن قرار المغادرة ليس بسيطًًا أو سهلًا.وفي كثير من الأحيان، تشعر الضحية بعدم القدرة على ترك علاقة مسيئة لأسباب عديدة، بما في ذلك الخوف مما سيفعله الجاني بعد مغادرتها، والاعتماد على الجاني للحصول على المال. بعد أن يعلم الجاني بأن الضحية قد قررت المغادرة، فإن خطر تعرضها للأذى أو الموت قد يكون أعظميًا.في هذا الوقت، يجب على الضحية اتخاذ خطوات إضافية لحماية نفسها وأطفالها.على سبيل المثال، يمكن للضحية الحصول على أمر حجر أو أمر حماية، على الرغم من أن مثل هذا الأمر لا يضمن السلامة. تتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية ملاجئ خاصة للنساء المعنفات، بالإضافة إلى مجموعات الدعم، والمحاكم، والخط الساخن الوطني +1-800-799-SAFE أو +1-800-787-3224كما يُوفر الخط الساخن للمركز الوطني لدعم ضحايا العنف المنزلي The National Domestic Violence Helpline خيارات للمحادثة إذا كانت الضحية غير قادرة على التحدث بأمان.ينبغي على الضحية التماس المساعدة حتى ولو لم يكن الاعتداء شديدًا.قد لا يُسبب طلب مثل هذه المساعدة مشاكل للشريك بالضرورة.تتوفر معلوماتٌ حول الاستخدام الآمن للوسائل التقنية using technology safely على الإنترنت.