مشاكلُ العقم المرتبطة بقناتي فالوب والشُّذوذات في الحوض

يمكن لمشاكل قناتي فالوب (انسداد أو تضرر قناة فالوب) أن يمنع البويضة من الانتقال من المبيض إلى الرحم ليتم تعشيشها.كما يمكن للشذوذات في الحوض، بما في ذلك الرحم (مثل الأورام الليفية في الرحم)، أن تمنع البويضات من الارتباط (الانغراس) في بطانة الرحم، وقد تسدّ أنبوبي فالوب.
ولتحديد المشكلة، يمكن للأطباء أخذ صور بالأشعَّة السينية بعدَ حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة من خلال عنق الرحم (تصوير الرحم والبوق)، أو يقومون بإجراء تصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة بعدَ حقن محلول ملحي جاخل الرحم (تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتيَّة sonohysterography)، يعرضون مظهر الأعضاء من خلال أنبوب عرض (منظار البطن) يَجرِي إدخالُه من خلال شقّ أسفل السرَّة مباشرة.
تعتمد المعالجة على نوع وموضع الشذوذ (قناتي فالوب أو الرحم) وعمر المرأة، ولكن قد يُوصى بإجراء الإخصاب في المختبر، أو الجراحة عند النساء الأصغر سنًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العُقم).
تحديد مَوضِع الأعضاء الإنجابية لدى الإناث
الإباضةُ والانغراس (التعشيش)
الأسباب
تنجم مشاكلُ قناة فالوب عن حالات تسدّ أو تسبِّب الضَرَر للأنبوب الرحمي، بما في ذلك ما يلي:
التهابات الحوض (مثل الداء الالتهابي الحوضي)
حمل سابق في قناة فالوب (الحمل المنتبذ)
جراحة في الحَوض أو أسفل البطن
التهاب يُلحِق الضررَ بالرحم وقناتي فالوب (مثل الالتهاب الذي يسببه السلّ أو داء المعي المتهيج)
يمكن أن تدخلَ البكتيريا، مثل تلك التي يمكن أن تسبِّب الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، المهبلَ في أثناء النشاط الجنسي مع شريك لديه عدوى منتقلة بالجنس مثل داء السيلان.وقد تنتشر هذه البكتيريا من المهبل لتصيب عنقَ الرحم.ويمك أن تنتشرَ بعد ذلك إلى أعلى، نحو الرحم، وقناة فالوب أحيَانًا.ويمكن أن تصيبَ بعضُ البكتيريا، مثل المتدثّرة، أُنبُوبي فالُوب دون أن تسبِّب أي أعراض.يمكن لهذه العدوى أن تلحق الضرر بشكل دائم بقناتي فالوب.وقد تشكل أنسجة ندبيَّة وتسدّ أُنبُوبي فالُوب.
يمكن أن تسدّ تشوّهات الحوض البوقين أو تمنع البيضة من الانغراس في الرحم.وهي تشتمل على ما يلي:
الأورام الليفيَّة أو البوليبات في الرحم
أشرطة من النسيج الندبي (التصاقات) تتشكَّل بين بنى غير مترابطة عادة، في الرحم أو الحوض (متلازمة أشرمان)
العيوب الخلقية للرحم وقناتي فالوب
وتكون الالتصاقاتُ في الرحم بسبب العدوى أو الإصابة في أثناء الجراحة عادة، لاسيَّما التوسيع والتجريف.كما قد يؤثر التندب أيضًا في عُنق الرحم أيضًا، خُصوصًا بعد العدوى، أو الإصابة، أو الجراحة في عنق الرحم.
التَّشخيص
في بعض الأحيان اختبارات لتحري العدوى في الحوض
تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتية (التصوير بالأمواج فوق الصوتية بعد حقن المحلول الملحي) أو تصوير الرَّحِمِ والبوق، في حال عدم توفر تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتية
تنظير الرحم لتقييم الشذوذات بشكل أفضل
تنظير البطن في حالات نادرة
في حال الاشتباه بعدوى في الحوض، تُجرى اختبارات للتحري عن السيلان أو عدوى المتدثرة.يُعدُّ التحرِّي عن حالات العدوى المنتقلة بالجنس جزءًا اعتياديًا من الرعاية الروتينية عندما تحاول النساء الحمل.
تتم هذه الإجراءات لتحديد ما إذا كان هناك انسداد في أُنبُوبي فالُوب.وهي تشتمل على تصوير الرَّحِم والمُلحَقات، وتَصوير الرَّحِم بالأمواج فوق الصوتيَّة، وتنظير البطن، وتنظير الرحم.في أثناء التنظير وتنظير الرحم، غالبًا ما يَجرِي التَّشخيص والعلاج في نفس الوقت.
تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتية (التصوير بالأمواج فوق الصوتية بعد حقن المحلول الملحي)
التصوير بالموجات فوق الصوتية يُستخدَم هذا الإجراءُ لكشف أو مواصلة تقييم المشاكل في قناة فالوب، وغيرها من التشوّهات في الحوض.
حيث يتم حقنُ محلول ملحي نظامي في داخل الرحم من خلال عنق الرحم في أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية، بحيث يَجرِي توسيعُ الجوف الداخلي، ويمكن رؤية الشذوذات.إذا كان المحلولُ يتدفق إلى أُنبُوبي فالُوب، فليَس هناك انسداد فيهما.
يعدُّ تصويرُ الرحم بالأمواج فوق الصوتيَّة سريعًا ولا يتطلب مخدِّرًا.ويُعَدّ أكثرَ أمانًا من تصوير الرَّحِم والمُلحَقات، لأنه لا يتطلّب أشعّة أو حقن عامل تبايُن (مادَّة ظليلة).
يبدو أنَّ الخصوبة عند الشابات تتحسَّن بعض الشيء بعدَ تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتيَّة إذا كانت النتائج طبيعية، وذلك لأسباب غير معروفة.وقد ينتظر الأطباءُ لمعرفة ما إذا كانت الشابات سيصبحن حواملَ بعدَ هذا الإجراء، قبل القيام باختباراتٍ إضافية لوظيفة أنبوب فالوب.
عندما يتوفر تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتيَّة فإن يحل محل تصوير الرحم والبوق.يتمتع تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتية بمزايا منها إمكانية إجرائه في عيادة الطبيب، وأنه لا يتطلب التعرض للإشعاع، وتدني تكلفته بشكلٍ عام بالمقارنة مع تصوير الرَّحِم والبوق.
تَصوير الرَّحم والملحقات Hysterosalpingography
بالنسبة لتصوير البوق والرحم، تؤخذ صور الأشعة السينية بعدَ حقن عامل تباين ظليل للأشعَّة من خلال عنق الرحم.يوضح عاملُ التباين الحواف الداخلية للرحم وقناتي فالوب.يتم هذا الإجراء بعدَ بضعة أيام من انتهاء فترة الحيض لدى المرأة وقبل حدوث الإباضة.لا يتطلب تصويرُ الرحم والبوق إجراء تخدير.من المحتمل حدوث تفاعلات تحسسية تجاه عامل التباين (بما في ذلك اليود).
يمكن أن يكشف تصويرُ الرَّحِم والمُلحَقات بعضَ الاضطرابات البنويَّة التي قد تسدّ أُنبُوبي فالُوب.ولكن، في نَحو 15٪ من الحالات، يشير تصويرُ الرَّحِم والمُلحَقات إلى في أُنبُوبي فالُوب رغم غياب ذلك الانسداد، وهذا ما يسمَّى نتيجة إيجابية كاذبَة.
كما هي الحال بالتصوير النسائي بالأمواج فوق الصوتية، بعدَ تصوير الرحم والبوق، يبدو أنَّ الخُصُوبَة عند الشابات تتحسَّن قليلاً لو كانت النتائج طبيعية.
تنظيرُ الرَّحِم Hysteroscopy
في حال اكتُشف شذوذ داخل الرحم، فقد يقوم الأطباء بفحص الرحم باستخدام أداة متصلة بكاميرا تُسمى منظار الرحم، والذي يَجرِي إدخالُه من خلال المهبل وعنق الرحم نحوَ الرحم.وإذا جَرَى اكتشافُ التصاقات، أو بوليب، أو ورم ليفي صغير، يمكن استخدامُ الأدوات المُدخَلة من خلال منظار الرحم لنزع أو إزالة الأنسجة الشاذة، وزيادة فرص المرأة في أن تصبح حاملاً.
تنظيرُ البطن Laparoscopy
عندما تشير الأدلةُ إلى أنَّ قناة فالوب مسدودة، أو أن المرأة قد تكون مصابة بانتباذ بطانة الرحم، يَجرِي إدخالُ أنبوب عرض صغير يُسمَّى منظار البطن في تجويف الحوض من خلال شقّ صغير، تحت السرَّة مباشرة.ويَجرِي استخدامُ مخدِّر عام عادة.يمكِّن تنظيرُ البطن الأطباء من مشاهدة الرحم، وقناتي فالوب، والمَبيضين مباشرة.ولكن، أصبح من النادر القيام بهذا الإجراء لتشخيص مشاكل قناة فالوب.
كما يمكن أيضًا أن تستخدم الأدوات المُدخلَة من خلال المنظار لإزالة أو نزع الأنسجة الشاذَّة في الحوض.
المُعالجَة
المضادَّات الحيوية، في حال تشخيص عدوى في الحوض
تنظير البطن و/أو تنظير الرحم لعلاج أو إزالة الأنسجة غير الطبيعية
الإخصاب في المختبر، أو في بعض الأحيان الجراحة عند النساء الأصغر سنًا
في حال تشخيص عدوى في الحوض، فتعالج بالمضادات الحيوية.
تعتمد معالجةُ أنبوب فالوب أو مشاكل الحوض على السبب؛يجري في بعض الأحيان إزالة الأنسجة غير الطبيعية (مثل الأورام الليفية الرحمية أو السلائل) إذا تم اكتشافها في أثناء الجراحة التشخيصية (على سبيل المثال، في أثناء تنظير الرحم أو تنظير البطن).
ويمكن القيام بالجراحة لإصلاح أنبوب فالوب (البوق الرَّحمي) المتضرِّر بالحمل خارج الرحم، أو العدوى، أو إجراء ربط البوقين سابقًا، وخاصة عند النساء الأصغر سنًا إذا لم يكن الضرر شديدًا.ولكنَّ فرصَ الحمل الطبيعي صغيرة بعدَ هذه الجراحة.وفرص الحمل خارج الرحم هي أعلى من المعتاد قبلَ وبعدَ هذه الجراحة.وبذلك، غالبًا ما يُوصَى بالإخصاب في المختبر بدلاً من ذلك.
غالبًا ما تكون تقنيات المساعدة على الإنجاب خيارًا ضروريًا أو بديلًا، وخاصة عند النساء دون سن 30 عامًا.