مشاكلُ العقم المرتبطة بالإباضَة

يتم التحكم بالجهاز التناسلي الأنثوي من قبل مناطق في الدماغ تتضمن منطقة ما تحت المهاد (الوطاء، وهي منطقة من الدماغ تنسق النشاط الهرموني وتتحكم به) والغدة النخامية، ومن قبل المبيضين.تحدث التفاعلات الهُرمونِيَّة التي تضبط الإباضة والدورة الطمثية وفق التسلسل التالي:

يُحرر الهرمون المطلق لمُوجِّهة الغدَّة التناسلية (GnRH) من الوطاء.

تتحفز الغدة النخامية (التي تقع أيضًا في الدماغ) من قبل الهرمون المطلق لموجهة الغدة التناسلية GnRH.

تطلق الغدة النخامية كلًا من الهرمون المُلَوتِن و الهُرمون المنبِّه للجُرَيبات .

يجري تحفيز المبيضين من قبل الهرمون الملوتن LH والهرمون المنبه للجريب FSH، وهما الهرمونان اللذان يتحكمان بالإباضة.

ويقوم المَبيضان بإنتاج الهرمونين الأنثويين الإِسترُوجين والبروجسترون، اللذان يضبطان الدورة الطمثية.

وتحدث مشاكلُ الإباضة (إطلاق البويضة) نتيجة خلل في أحد أجزاء هذا النظام عندما لا يعمل على نحو صحيح.يمكن للإباضة أن تتأثر إذا كانت أي من هذه الخطوات أو الهرمونات غير طبيعية.كما قد تتأثر الإباضة أيضًا بشذوذات في الغدد الهرمونية الأخرى، مثل الغدتين الكظريتين أو الغُدَّة الدرقية.

قد تنجم مشاكلُ الإباضة عن العديد من الاضطرابات.

السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل الإباضة المزمنة هو

مُتلازمة المبيض متعدّد الكيسات، التي تسبب عادةً عدم انتظام الدورة الشهرية، وكثيرًا ما تسبب أيضًا زيادة الوزن، و/أو حب الشباب (العد)، و/أو النمو المفرط لشعر الجسم (بسبب زيادة إنتاج الهرمونات الذكرية من المبيضين)

وتشتمل الأسبابُ الأخرى لمشاكل الإباضة على

يكون السبب في حالات نادرة هو انقطاع الطمث المبكر—عندما يكون مخزون البويضات في المبيضين منخفضًا في عمر أصغر من العمر المتوسط (متوسط عمر سن اليأس هو 51 عامًا).

قد لا تحدث أي دورة طمثية عند النساء اللواتي لديهن مشكلة في الإباضة (انقطاع الحيض) أو قد يحدث نزف غير منتظم، يسمى النزف الرحمي غير الطبيعي.