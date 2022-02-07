اكتئاب ما بعد الولادة هو شعور بالحزن الشديد وفقدان الاهتمام بالنشاطات الاعتيادية في أثناء الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة.

تكون النساء اللواتي سبق لهن الإصابة بالاكتئاب من قبل أكثر ميلًا لأن يحدث لهنَّ اكتئاب ما بعد الولادة.

تشعر النساء بالحزن الشديد ويَبكين ويُصبِحن متهيجات ومزاجيات، وقد يفقدن الاهتمام بالنشاطات اليومية وبصغارهنَّ.

ينبغي على النساء مراجعة الطبيب إذا استمرَّ شعورهنَّ بالحزن ووجدنَ صعوبةً في القيام بنشاطاتهن المعتادة لأكثر من أسبوعين بعد الولادة، أو إذا كانت لديهنَّ أفكارٌ حول إلحاق الضَّرر بأنفسهنَّ أو صغارهنَّ.

يُوصى باستعمال توليفة من العلاج النفسي ومضادَّات الاكتئاب للنساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة،

ويُعدُّ اكتئاب ما بعد الولادة baby blues، وهو شعور بالحزن أو التعاسة خلال الأيَّام الثلاثة التالية للولادة، من الحالات الشائعة بعد الولادة.ينبغي ألَّا تشعر المرأة بالقلق إزاء هذه المشاعر بشكلٍ مفرط، وذلك لأنها تختفي في غضون أسبوعين عادةً.

يُعَدُّ اكتئاب ما بعد الولادة تغيُّرًا في المزاج أكثر خطورة،وهُوَ يستمرُّ لأسابيع أو أشهر ويؤثِّر في النشاطات اليوميَّة.يحدث هذا الاكتئاب عند نسبةٍ تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة تقريبًا،وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، يحدث اضطرابٌ أكثر شدَّةً يُسمَّى ذُهان ما بعد الولادة postpartum psychosis.

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة تكُون أسباب الحزن أو الاكتئاب بعد الولادة غير واضحة، ولكنَّ قد تُسهِمَ العوامل الآتية فيهما أو تزيد من خطرهما: اكتئاب كان موجودًا قبل الحمل أو حدث في أثناء فترة الحمل

اكتئاب ما بعد الولادة حدث في حمل سابق

نوبات سابقة من الحزن أو الاكتئاب حدثت في أثناء أوقات معيَّنة من الشهر (مرتبطة بالطمث) أو عند أخذ وسائل منع الحمل الفمويَّة

أقارب الدرجة الأولى لديهم اكتئاب (التاريخ العائلي)

الشدة النفسية مثل وجود ضغوط في العلاقة، أو مواجهة صعوبات مالية، أو الأبوة والأمومة بدون شريك

قلَّة الدَّعم من شريك أو من أفراد الأسرة

مشاكل مرتبطة بالحمل (مثل الولادة قبل الأوان أو ولادة طفل لديه عيوب خِلقيَّة)

المشاعر المختلطة حول الحمل الحالي (على سبيل المثال، بسبب عدم التخطيط له أو لأن المراة أخذت في اعتبارها إنهاء الحمل)

مشاكل الرضاعة الطبيعية قد يُسهِمُ الانخفاض المُفاجئ في مستويات الهرمونات (مثل الإِسترُوجين والبروجسترون وهرمونات الغُدَّة الدرقية) والذي يحدث بعد الولادة، وقلَّة النوم في الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.كما قد يُمارس الجين الذي يجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب التالي للولادة دورًا أيضًا. إذا عانت النساءُ من الاكتئاب قبل أن يُصبحن حوامل، فعليهنَّ إخبار الطبيب أو القابلة،حيث يتفاقم مثل هذا الاكتئاب غالبًا ويُصبِح اكتئاب ما بعد الولادة.يُعدُّ الاكتئاب في أثناء الحمل شائعًا وهو عامل خطر مهم للاكتئاب التالي للولادة.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عادةً ما تظهر أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تدريجيًا على مدى 3 أشهر، ولكنها قد تبدأ بشكل مُفاجئ أكثر،ويُؤثِّرُ اكتئاب ما بعد الولادة في قدرة المرأة على رعاية نفسها وصغيرها. قد تنطوي أعراض الاكتئاب التالي للولادة على الحزن الشديد

بكاء متكرِّر لا يمكن ضبطه

تَقَلُّبات المزاج

التهيج والغضب تنطوي الأَعرَاض الأقلُّ شيوعًا على التَّعب الشديد

مشاكل النوم (النوم لمدة طويلة أو قلة النوم)

الصُّدَاع ووجع في الجسم

ضعف الاهتمام بالجنس وبنشاطاتٍ أخرى

نوبات القلق أو الهَلع

نَقص الشَّهية أو الإفراط في تناول الطعام

صعوبة في تأدية العمل

نقص الاهتمام بالصغير أو قلق غير عقلاني بشأنه

شعور بعدم القدرة على رعاية الصغير أو عدم الكفاءة كأمّ له

الشُّعور بالذَّنب إزاء هذه المشاعر

الخَوف من التسبب بأذى للصغير

أفكار انتحاريَّة قد لا تُكوِّنُ النساء رابطةً مع صغارهنَّ،ونتيجةً لذلك، يمكن أن يُواجه الطفل مشاكل عاطفيَّة واجتماعيَّة ومعرفيَّة لاحقًا. قد يصاب الشركاء أيضًا بالاكتئاب، وقد يسبب الاكتئاب شدة نفسية لدى أي من الوالدين. يُمكن أن يستمر الاكتئاب بعد الولادة لشهورٍ أو سنوات إذا لم يُعالَج،ويعود اكتئاب ما بعد الولادة عند نحو واحدةٍ من كل 3 نساء سبق أن أصبن به. بالنسبة إلى بالذُّهان بعد الولادة، قد يترافق الاكتئاب مع أفكار انتحارية أو عنيفة أو هلاوس أو سلوك غريب،وأحيانًا ينطوي ذهان ما بعد الولادة على رغبة في إلحاق الأذى بالصغير. إذا ظهرت لدى أي من الوالدين أفكار لإيذاء النفس أو الطفل، فيجب التماس العناية الطبية على الفور. الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النوعية يُعَدُّ تشخيص ومُعالجة الاكتئاب التالي للولادة بشكلٍ مُبكِّر مهمَّين للنساء وصغارهنَّ،وينبغي على النساء مراجعة الطبيب إذا استمر الشعور بالحزن لديهنَّ ووجدنَ صعوبةً في القيام بنشاطاتهن المعتادة لأكثر من أسبوعين بعد الولادة، أو إذا كانت لديهنَّ أفكارٌ حول التسبب بالأذى لأنفسهنَّ أو لصغارهن.إذا لاحظ أفراد العائلة والأصدقاء أعراضًا، ينبغي عليهم التَّحدُّث إلى المرأة وتشجيعها على استشارة الطبيب. عندما تذهب المرأة إلى زيارة ما بعد الولادة، قد يطلب الطبيب منها تعبئة استبيان مُصمَّم للتعرُّف إلى الاكتئاب.وإذا كان لديها اكتئاب، قد يُجري الطبيب اختبارات دموية أيضًا لتحديد ما إذا كان اضطراب، مثل اضطراب الغدَّة الدرقية، هُو السبب في الأعراض. هل تعلم...