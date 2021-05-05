مراحل تطور الجنين

في كل دورة حيضية طبيعية، تتحرر بويضة واحدة من أحد المبيضين، ويكون ذلك بعد حوالى 14 يومًا من آخر دورة شهرية.يُسمَّى تحرير البويضة بالإباضة ovulation.تنتقل البويضة إلى النهاية القمعية لأحد القناتين الرَّحميتين.

عند الإباضة، يصبح المخاط في عنق الرحم أكثر سيولةً ومرونة، ممَّا يسمح بدخول النطاف إلى الرحم بسرعة.وفي غضون 5 دقائق، يمكن أن تنتقل النطاف من المهبل عبر عنق الرحم إلى الرحم وإلى نهاية القناة الرحمية التي تكون على شكل قمع - الموضع الطبيعي للإخصاب.تُسهِّل الخلايا المُبطِّنة للقناة الرحمية عمليَّة الإخصاب.

إذا لم يحدث الإخصاب، تتحرك البويضة منحدرةً عبر القناة الرحمية إلى الرحم، حيث تتفكَّك، وتمرُّ من خلال الرحم مع الدورة الشهرية التالية.

ينجم عن اختراق النطفة (الحيوان المنوي) للبويضة حدوثَ الإخصاب.تدفع الأهداب الصغيرة الشبيهة بالشعر والمُبطِّنة للقناة الرحمية البويضةَ المُلقَّحة عبر الأنبوب نحو الرحم.تنقسم خلايا البويضة الملقَّحة بشكلٍ مُتكرِّر في أثناء حركتها أسفل القناة الرحمية باتجاه الرحم.تدخل البويضة الملقَّحة الرحم في غضون 3- 5 أيَّام.

وفي الرحم، تستمر الخلايا في الانقسام لتصبح على شكل كرة مجوَّفة من الخلايا تُسمَّى الكيسة الأُرَيميَّة blastocyst.تنغرس الكيسة الأُريمية في جدار الرحم بعد 6 أيام تقريبًا من تلقيح البويضة.

إذا جرى تحرير أكثر من بويضة وتخصيبها، يحدث الحمل عندها بأكثر من جنين، وعادةً ما يكونان اثنين (توأمان).ونتيجةً لوجود اختلاف طفيف في المادة الوراثية في كلِّ بويضة وكلِّ نطفة، فيكون هناك اختلافٌ بين البويضتين المُخصَّبتين.وبالتالي يكون التوأمان الناتجان هما تَوأَمين أخوين (توأم غير حقيقي).ينجم التوأمان الحقيقيان (المتطابقان) عن انقسام البويضة المُخَصَّبة إلى مضغتين بعد أن تبدأ بالانقسام.ولأنَّ البويضة الواحدة قد جرى تخصيبها بواسطة نطفة واحدة، تكون المادة الوراثية في المضغتين متماثلة.