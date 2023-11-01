مرض القلب في أثناء الحمل

يمكن لمعظم النساء اللواتي يعانين من مرض قلبي—بما فيها اضطرابات صمام القلب معينة (مثل تدلِّي الصمام المترالي) وبعض العيوب الخِلقية للقلب - أن يَلِدنَ بأمانٍ أطفالًا أصحَّاء، دون أيَّة آثار سيئة دائمة على وظيفة القلب أو العمر الافتراضي.إلَّا أنَّ النساء المُصابات بفشلٍ قلبي متوسِّط أو شديد قبل الحمل مُعرَّضات بشكلٍ كبيرٍ لحدوث مشاكل.ويجب أن تتحدث مثل تلكم النساء مع الطبيب قبل حدوث الحمل للتأكد من إمكانية معالجة مرض القلب بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الفعالية.

أمَّا بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من بعض أنواع أمراض القلب، فإنَّ الحمل غير مرغوبٍ فيه لأنه يزيد من خطر الوفاة بشكلٍ كبير.حيث تتضمَّن ما يلي:

إذا حدث حملٌ عند النساء المصابات بأحد هذه الاضطرابات، فإنَّ الأطباء يوصون بإنهاء الحمل في أقرب وقتٍ ممكن.

حيث يتطلَّب الحمل أن يعملَ القلب بجهدٍ أكبر.وبالتالي، قد يفاقم الحمل مرض القلب أو يُسبِّبَ مرضًا قلبيًا يؤدي إلى ظهور أعراضٍ للمرَّة الأولى.تقتصر زيادة خطر الوفاة (للمرأة أو الجنين) عادةً عندما يكون مرض القلب شديدًا قبل أن تصبح المرأة حاملاً.إلَّا أنَّه قد تحدث مضاعفاتٌ خطيرةٌ عند أكثر من 10 ٪ من النساء وذلك وفقًا لنوع وشدَّة مرض القلب.وتنطوي هذه المُضَاعَفات على تجمُّع السوائل في الرئتين (وذمة رئوية) وحدوث اضطراب في نظم القلب وسكتة دماغيَّة.

يزداد خطر حدوث المشاكل طيلة فترة الحمل مع ازدياد واجبات القلب.قد تشعر النساء الحوامل المصابات بمرض القلب بالتعب على نحو غير طبيعي وقد يحتجنَ إلى الحدّ من أنشطتهن.يمكن في حالات نادرة توصية النساء المصابات بمرض شديدٍ في القلب بالإجهاض في مرحلةٍ مبكرةٍ من الحمل.كما تزداد المخاطر في أثناء المخاض والولادة.بعد الولادة، قد لا تخرج النساء المصابات بمرض القلب من دائرة الخطر لمدة ستَّة أشهر، و يتوقَّف هذا على نوع مرض القلب.

يمكن لإصابة المرأة الحامل بمرض القلب أن يؤثر في الجنين.وقد يُولَدُ الجنين مُبكِّرًا.ومن المُرجَّح أن تَلِدَ النساء المصابات بعيوب خِلقيَّةٍ في القلب أطفالًا يعانون من عيوبٍ خِلقيَّةٍ مماثلة.يمكن للتصوير بتخطيط الصدى أن يَكشفَ بعضًا من هذه العيوب قبل ولادة الجنين.

إذا تفاقم مرض القلب الشديد عند الحامل فجأةً، فقد يتوفَّى الجنين.

اعتِلاَلُ عَضَلَةِ القَلبِ في الفَترَةِ المُحيطَةِ بالوِلاَدَة (قبلها أو بعدها) قد تتضرَّر جدران القلب (عضلة القلب) (يسمى اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy) في مرحلةٍ متأخرةٍ من الحمل أو بعد الولادة.ويسمى هذا الإطار الزمني بالفترة المُحيطة بالولادة peripartum period، وبالتالي يُسمَّى هذا الاضطراب باعتِلاَل عَضَلَةِ القَلبِ في الفَترَةِ المُحيطَةِ بالوِلاَدَة (قبلها أو بعدها).مازال سبب حدوث الحالة مجهولًا. تزيد العوامل التالية من خطر اعتلال عضلة القلب في الفترة المحيطة بالولادة: عدة حالات حمل سابقة

بلوغ 30 عامًا أو أكثر

الحمل بأكثر من جنين.

الإصابة بمُقدمات الانسمام الحملي (أحد أنواع ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث خلال فترة الحمل) يميل اعتلال عضلة القلب المُحيط بالولادة إلى الحدوث في حالات الحمل اللاحقة، وخصوصًا إذا لم تَعُد وظيفة القلب إلى طبيعتها.وبالتالي، فإنَّ النساء اللواتي أُصِبنَ بهذا الاضطراب يشعرن باليأس غالبًا من حدوث حملٍ مرةً أخرى. يمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب المحيط بالولادة إلى حدوث فشل القلب، الذي تجري معالجته كالمعتاد باستثناء عدم استعمال مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومضادَّات الألدوستيرون (سبيرونولاكتون و إبليرينون).

اضطرابات صِمام القلب من الناحية المثالية، يجري تشخيص ومعالجة اضطرابات صِمام القلب قبل أن تصبح المرأة حاملاً.يوصي الأطباء باستعمال المعالجة الجراحيَّة عند النساء المصابات باضطراباتٍ شديدة غالبًا. الصِّمامات الأكثر تَضرُّرًا عند النساء الحوامل هي الصمامات الأبهريَّة والمتراليَّة غالبًا.تكون الاضطرابات التي تَتسبَّب في تضيُّق فتحة صِمام القلب خطيرةً بشكلٍ خاص.يمكن أن يؤديتضيُّق الصِّمام المترالي إلى تجمُّع السوائل في الرئتين (وذمة رئوية) وحدوث تسرع وعدم انتظام في نَظم القلب (رجفان أُذيني).تكون مُعالَجَة الرجفان الأذيني عند النساء الحوامل مماثلة لمُعالَجة الأشخاص الآخرين، باستثناء أنَّ بعض الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي لا تستخدم (مثل أميودارون).تُراقب النساء الحوامل المصابات بتضيق الصمام المترالي عن كثب طوال فترة الحمل، لأن تضيق الصمام المترالي قد يتفاقم بسرعة.في حال الحاجة إليه، يُعد بضع الصمام إجراءً آمنًا نسبيًّا في أثناء فترة الحمل. لا تُشجع النساء اللواتي يُعانين من تضيق شديد في الأبهر أو التاجي يُسبب أعراضًا على الحمل. تتحمَّل النساء المصابات بتدلِّي الصمام المترالي الحملَ بشكلٍ جيدٍ عادةً.