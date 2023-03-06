التهابُ عُنُق الرحم Cervicitis

التهابُ عنق الرحم cervicitis هو التهاب في الجزء السفلي، الضيِّق من الرحم الذي يفتح في المهبل.وقد يكون ناجمًا عن عَدوَى أو حالة أخرى.
وغالبًا ما يكون التهابُ عنق الرحم ناجمًا عن العدوى المنتقلة بالجنس، ولكن قد ينجم عن حالات أخرى.
الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي مُفرَزات غير مَألوفَة من المهبل، والنزف المهبلي بين فترات الحيض أو بعدَ الجماع، ولكن قد لا يكون لدى المرأة أيّ أعراض.
إذا كانت الأَعرَاضُ تشير إلى عَدوَى عنق الرحم، يلجأ الأطباء إلى استخدام مسحة للحصول على عَيِّنَة من عنق الرحم، لفحصها بالنسبة للكائنات العدوائية.
غالبًا ما تُعطَى النساء المضادَّات الحيوية التي تكون فعَّالة ضد المتدثرة والسيَلان (الأَسبَاب الأكثر شيوعًا).
قد ينتشر التهابُ عنق الرحم من أعلى عنق الرحم، ويصيب بطانة الرحم (ممَّا يسبِّب التهاب بطانة الرحم) وغيرها من الأعضاء التناسلية، مثل المبيضين وبوقي فالوب.يُسمى ذلك الداء الحوضي الالتهابي.
أسباب التهاب عُنق الرحم
إذا حدث التهابُ عنق الرحم فجأة، فعادةً ما يكون سببه العَدوَى.أمَّا إذا كان موجودًا لفترة طويلة (مزمن)، فلا يكون بسبب العَدوَى عادة.
تشتمل حالاتُ العَدوَى التي تسبِّب التهابَ عنق الرحم عادة على العدوى المنتقلة بالجنس، مثل
المتدثرة الناجمة عن بكتيريا المتدثِّرة الحثريَّة (الاكثر شيوعًا)
السَّيَلان بسبب بكتيريا النيسريَّة السَّيَلانيَّة Neisseria gonorrhoeae (الأكثر شيوعًا بالدرجة الثانية)
هربس الأعضاء التناسلية بسبب فيروس الهربس البسيط
العَدوَى ببكتيريا المَفطورة التناسليَّة Mycoplasma genitalium
وفي كثير من الأحيان، لا يمكن تحديدُ الكائنات العدوائية المسببة لالتهاب عنق الرحم.قد تصيب التهاباتُ المهبل (مثل الداء المهبلي البكتيري والتهاب المهبل المشعّري) عنقَ الرحم أيضًا.
يمكن أن تسبِّب حالات أخرى غير العَدوَى التهابَ عنق الرحم.وهي تشتمل على
الإجراءات النسائيَّة
الأجسام (مثل الحُجُب المهبليَّة) التي تُترَك في المهبل وقتًا طويلًا
المواد الكيميائية في الدوشات أو رُهيمات أو هلامات منع الحمل
إذا كانت النساءُ لديهن حساسية من اللاتكس، الواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس
أعراض التهاب عنق الرحم
قد لا يسبِّب التهابُ عنق الرحم أيَّ أعراض.ولكن، عندما يسبِّب ذلك، فالأكثر شُيُوعًا هي المفرزاتُ غير المَألوفَة (تكون بلون أصفر أو أخضر وشبيهة بالقيح أحيَانًا) من المهبل والنزف المهبلي بين فترات الحيض أو بعدَ الجماع.تشعر بعض النساء بألمٍ في أثناء الجماع أحيانًا.قد تكون المنطقةُ المحيطة بالفتحة إلى المهبل حمراء ومتهيِّجة، كما قد يكون المهبل كذلك.
ويمكن أن يكونَ لدى المرأة أعراضٌ أخرى اعتمادًا على ما يسبِّب التهاب عنق الرحم؛فعلى سَبيل المثال، إذا كان السببُ هو الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ فقد يكون لدى النساء حمَّى وألم في أسفل البطن.يمكن لعدوى الهربس البسيط أن تسبب الحمى أيضًا.
تشخيص التهاب عنق الرحم
تقييم الطبيب
اختبارات على عَيِّنَة مأخوذة من عنق الرحم
يجب على المرأة أن تزورَ طبيبها إذا كان لديها مُفرَزاتٌ مهبلية مستمرة وغير مَألوفَة، أو نزف مهبلي خارج فترات الحيض، أو ألم في أثناء الجماع.ولكن، بما أنَّ التهابَ عنق الرحم لا يسبِّب أي أعراض غالبًا، فإنَّه يمكن تشخيصه خلال فحص الحوض الروتيني.
عندما تشير الأَعرَاضُ إلى التهاب عنق الرحم، يقوم الأطباء بفحص الحوض.ويتحقَّقون من وجود مفرزات من عنق الرحم، ويتفحَّصون عنق الرحم بمسحة لمعرفة ما إذا كان ينزف بسهولة.إذا كانت المفرزاتُ قيحية الشكل، وكان عنق الرحم ينزف بسهولة، من المرجَّح أن يكونَ هناك التهابٌ في عنق الرحم.
أمَّا إذا كانت الأَعرَاضُ تشير إلى الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، فيستخدم الأطباء مسحة للحصول على عَيِّنَة من عنق الرحم لفحصها بالنسبة للكائنات العدوائية التي يمكن أن تسبِّب العدوى المنتقلة بالجنس (مثل السَّيَلان، أو المتدثرة، أو داء المشعَّرات) أو الداء المهبلي البكتيري.
علاج التهاب عنق الرحم
المضادَّات الحيوية عادة
إذا تسبَّبت العَدوَى عن فيروس الهربس البسيط، تُعطى الأدوية المُضادَّة للفيروسات
يجري اختبار مُعظم النساء للتحري عن وجود عدوى، ولكن يبدأ العلاج فورًا، حتى قبل أن تتوفَّر نتائج الاختبار.يهدف ذلك إلى تقديم العلاج في أقرب وقت ممكن لتجنب المضاعفات.
تتكون المعالجة الأولية لالتهاب عنق الرحم من المضادَّات الحيوية التي تكون فعَّالة ضدّ المتدثرة والسيلان:
للمتدثرة: أزيثروميسين أو دوكسيسيكلين، يُؤخذان عن طريق الفم
للسيلان: سيفترياكسون، مرَّة واحدة عن طريق الحقن في العضل، بالإضافة إلى أزيثروميسين، يُؤخَذ مرَّة واحدة عن طريق الفم
وبمجرَّد تحديد سبب التهاب عنق الرحم، يعدل الأطباء الأدوية وفقًا لذلك.
أمَّا إذا كان السببُ هو فيروس الهربس البسيط، فالعَدوَى تستمر مدى الحياة عادة.يمكن أن تسيطر الأدوية المُضادَّة للفيروسات عليها، ولكن لا تشفي من هذه العدوى.
إذا كان السببُ هو عدوى منتقلة بالجنس، سيقُوم الأطباء باختباراتٍ للتحري عن أنواع أخرى من العدوى المنتقلة بالجنس، ويقدمون النصح حول إبلاغ ووعلاج الشركاء الجنسيين.بالنسبة للمتدثرة والسيلان، ينبغي علاج وفحص الشركاء الجنسيين بالتزامن مع علاج المرضى.بالنسبة لفيروس الهربس البسيط، يُعالج الشركاء بالأدوية المضادة للفيروسات إذا ظهرت لديهم أعراض.
وينبغي للمرأة أن تمتنعَ عن النشاط الجنسي حتى القضاء على العَدوَى لديها ولدى شركائها الجنسيين.
ينبغي اختبارُ النساء اللواتي شُخصت لديهن المتدثِّرة أو السَّيَلان، والنساء اللواتي شُخص لديهن داء المشعرات، بعد 3 أشهر من العلاج، لأنَّ تكرار الإصابة بالعدوى أمر شائع.