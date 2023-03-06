التهابُ عُنُق الرحم Cervicitis

إذا حدث التهابُ عنق الرحم فجأة، فعادةً ما يكون سببه العَدوَى.أمَّا إذا كان موجودًا لفترة طويلة (مزمن)، فلا يكون بسبب العَدوَى عادة.

تشتمل حالاتُ العَدوَى التي تسبِّب التهابَ عنق الرحم عادة على العدوى المنتقلة بالجنس، مثل

المتدثرة الناجمة عن بكتيريا المتدثِّرة الحثريَّة (الاكثر شيوعًا)

السَّيَلان بسبب بكتيريا النيسريَّة السَّيَلانيَّة Neisseria gonorrhoeae (الأكثر شيوعًا بالدرجة الثانية)

هربس الأعضاء التناسلية بسبب فيروس الهربس البسيط

العَدوَى ببكتيريا المَفطورة التناسليَّة Mycoplasma genitalium

وفي كثير من الأحيان، لا يمكن تحديدُ الكائنات العدوائية المسببة لالتهاب عنق الرحم.قد تصيب التهاباتُ المهبل (مثل الداء المهبلي البكتيري والتهاب المهبل المشعّري) عنقَ الرحم أيضًا.

يمكن أن تسبِّب حالات أخرى غير العَدوَى التهابَ عنق الرحم.وهي تشتمل على