الغثيان والتقيؤ خلال الفترة المُبكِّرة من الحمل

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للغثيان والقيء المرتبطة بالحمل هي

وعكة الصباح (الأكثر شيوعًا)

القيء المُفرط الحملي

ما تزال أسباب حدوث غثيان الصباح والقيء المفرط الحملي غير واضحة.من المحتمل أن تكون هذه الأعراض مرتبطة بزيادة سريعة في مستويات اثنين من الهرمونات في بداية الحمل، وهما: مُوَجِّهَةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة (hCG)، والذي تنتجه المشيمة في وقتٍ مبكرٍ من الحمل، والإستروجين، الذي يساعد على الحفاظ على الحمل.كما أنَّ هرمونات مثل البروجسترون قد تُبطئ حركة الجهاز الهضمي، وربما تُسهم في الغثيان والقيء.

يمكن لاستعمال فيتامينات ما قبل الولادة مع الحديد أن تسبب الشعور بالغثيان.يُعد الارتجاع المعدي المريئي، والذي يترافق غالبًا مع حرقة الفؤاد، أمرًا شائعًا في الحمل.

في بعض الأحيان، قد يتسبب الجسم الأصفر، وهو كيس مبيضي طبيعي في بداية الحمل، في التواء المبيض حول الأربطة والأنسجة التي تدعمه، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم عن المبيض.لا يرتبط هذا الاضطراب، والمُسمَّى انفتال الملحقات adnexal torsion، بالحمل ولكنه يكون أكثر شُيُوعًا خلال فترة الحمل.

وفي حالاتٍ نادرة يحدث القيء الشديد والمستمر النَّاجم عن الحمل الرَّحوي (نمو مشيمائي غير طبيعي مع أو بدون جنين بسبب إخصاب بويضة بشكل غير طبيعي).