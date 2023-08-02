التهابُ البربخ Epididymitis هُوَ التهاب يُصِيبُ البربخ (أنبوب مُلتّفّ فوق الخصيتين يُؤمِّنُ حيِّزًا وبيئةً لنضج النّطاف)، بينما التهاب البربخ والخصية epididymo-orchitis هو التهابٌ يُصِيبُ كلا من البربَخ والخصيتينِ.

قد يحدُث عندَ الرِّجال انتفاخ وإيلام عند الجس أو ألَم.

يجري تشخيصُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية عن طريق الفحص السَّريريّ وتحليل البول، وتخطيط الصدى الدوبلري Doppler ultrasonography أحيانًا.

تنطوي المُعالَجةُ على المضادَّات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم، والراحة في الفراش ومسكنات الألم وتطبيق أكياس ثلجٍ على كيس الصفن.

ينجُم التهابُ البربخ والتِهاب البربخ والخصية عن عَدوى بكتيريَّة عادة،ويُمكن أن تحدُث العدوى بسبب الخُضوع إلى جراحة أو إدخال قثطار في المثانة أو انتقال العدوى من مكانٍ آخر في السبيل البولي.وفي بعض الأحيان، يكون السبب هُو عدوى منتقلة بالجنس.تنطوي الأسبابُ النادرة على العدوى بفيروسات مُعيِّنة أو فطريات،

وأحيانًا لا تُوجَد عدوى من أيّ نوع.وفي مثل هذه الحالات، يعتقد الأطباء أن البربخ يُصبِح ملتهبًا بسبب ارتجاع البول إلى داخل البربخ، وربَّما يحدُث هذا بسبب الإجهاد أو الكبس (مثلما يحصل عندما عندما يقوم الرِّجال برفع أشياء ثقيلة جدًا).

أعرَاضُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية تنطوي أعرَاضُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية على: تورُّم وإيلام عند جسّ المنطقة المُصابة

تجمُّع السائل حول الخصيتين (قيلة مائيَّة)

حُمَّى (أحيانًا) قد يصبح الألمُ مستمرًا وشديدًا.إذا كان السبب هو أحد أنواع العدوى المنتقلة بالجنس، قد تظهر مفرزات.وفي حالات نادرةٍ، يتشكَّل خرَّاج (تجمُّع للقيح) في كيس الصفن ويشعر الرجل به كما لو أنَّه كتلة طريَّة.

تشخيص التِهابُ البَربَخ والتِهاب البَربَخ والخصية تقييم الطبيب

تحليل البول يُوضَع تَشخيصُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية عن طريق الفحص البدنيّ وتحليل البول،ويستخدِمُ الأطباء تخطيط الصدى الدوبلري أحيانًا لتقييم تدفُّق الدَّم إلى الخصيتين. إذا كانت العدوى المنقولة بالجنس هي السبب المُشتبه به، فقد يأخذ الطبيب مسحة من الإحليل لاختبار السيلان والكلاميديا.