مُتلازمة الحُمَّى الدَّوريَّة مع التهاب الفم القلاعيّ والتهاب البلعوم والتِهاب العُقَد PFAPA

تُؤدِّي مُتلازِمة الحمى الدورية مع التهاب الفم القلاعي والتهاب البلعوم والتهاب العُقَد PFAPA إلى نوبات مُتكرِّرة من الحُمَّى تستمرُّ لفترةٍ تتراوَحُ بين 3 إلى 6 أيَّام، وإلى قرحات الفم (التهاب الفم stomatitis)، والتهاب الحلق (التهاب البلعُوم pharyngitis) وانتفاخ العُقَد اللِّمفِية (التهاب العُقَد adenitis).

تُعد متلازمة الحمى الدورية مع التهاب الفم القلاعي، والتهاب البلعوم، والالتهاب الغدي (PFAPA) أكثر أشكال مُتلازمة الحُمَّى الدورية شيوعًا عند الأطفال.وعلى الرغم من أنه ربما لا يُوجد سبب وراثيّ لها، تُصنَّف هذه المُتلازمة ضمن مُتلازمات الحمَّى الوراثيَّة.

تبدأ هذه المُتلازمة بين العام الثاني والخامس من العُمر عادةً وهي تميلُ لأن تكون أكثر شُيوعًا عند الأولاد.جرى التعرُّف إليها عند البالغين أيضًا.

يُعاني المرضى الأطفال من حُمَّى تستمرُّ لفترةٍ تتراوَحُ بين 3 إلى 6 أيَّام بشكل نمطي ولمرَّة واحدة في الشَّهر تقريبًا.تُسبِّبُ مُتلازمة PFAPA التعب، والقشعريرة، وأحيانًا الألم في البطن والصُّداع، بالإضافة إلى الحُمَّى، والتهاب الحلق وقرحات الفم وانتفاخ العُقَد اللَّمفيَّة.

يكون الأطفال سليمين بين النوبات ويكون النماء لديهم طبيعيًا.

يستنِدُ الطبيب عند تشخيص هذه المُتلازمة عادةً إلى الأعراض والنَّموذج الذي تحدُث فيه،يمكن إجراء الاختبارات الدموية (مثل اختبار البروتين C التفاعلي وسرعة تثفّل الكريَّات الحمر، والتي تُسمى أحيانًا الواسمات الالتهابية) لقياس الالتهاب.

اختبار مختبري سرعة تثفُّل الكريات الحمر (ESR)