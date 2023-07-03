فرطُ ضغط الدَّم الرِّئوي المستديم عند الوليد

في بعض الأحيان لا تتوسّع الأوعية الدموية إلى الرئتين بعد الولادة كما ينبغي أن يحدث عادةً.عندما لا تتوسع الأوعية الدموية الواصلة إلى الرئتين، يصبح ضغط الدَّم في الشرايين الرئوية شديد الارتفاع (فرط ضغط الدَّم الرئوي) وجريان الدَّم إلى الرئتين غيرَ كافٍ.ولا تصل كميَّة كافية من الأكسجين إلى الدَّم نتيجةً لعدم كفاية جريان الدَّم.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدّي إلى عدم توسع الأوعية الدموية، بما في ذلك

يُعدُّ ارتفاعُ ضغط الدَّم الرئوي المستمرّ عند حديثي الولادة أكثر شُيُوعًا بين المولودين عندَ الأوان أو تمام الحمل (بين 37 أسبوعًا إلى 42 أسبوعًا من الحمل) أو ما بعد الأوان (بعد 42 أسبوعًا من الحمل).