skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

لمحة عامة عن متلازمات الخبن الصبغي

حسبNina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

تحدث متلازمات الخبن الصبغيّ عندما يكون جزء من الكروموسوم مفقودًا؛

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الجينات والصبغيات).

    والكروموسومات أو الصبغيَّات هي بنى داخل الخلايا تحتوي على الحَمض النووي الوراثي والعديد من الجينات.

    الجينات هِيَ أجزاء من الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين (DNA)، تحتوي على رامزة لبروتين معين يعمل في واحد أو أكثر من أنواع الخلايا في الجسم.تحتوي الجينات على تعليمات تحدد الشكل المفترض للجسم وكيفية أدائه.(انظر الجينات والصبغيات للاطلاع على مناقشة حول علم الجينات).

    عندما تكون أجزاء من الصبغيات مفقودة، يمكن أن يحدُث عدد من المتلازمات،وتسمى هذه المتلازمات متلازمات الخبن الصبغي chromosomal deletion syndromes؛وهي تميل إلى التسبب في عيوب خلقية، وإعاقة ذهنية، ومشاكل في التخلق البدني.في بعض الحالات، يمكن أن تكون العيوب شديدة، وقد يموت الأطفال المصابون بها قبل الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة.

    هناك العديد من متلازمات الخبن الصبغي، وتتضمن

    يمكن الاشتباه بمتلازمات الخبن الصبغي قبل الولادة أو بعد الولادة.يمكن تأكيد تشخيص هذه الأعراض عن طريق الاختبارات الصبغية.(أنظر أيضًا الجيل التالي من تقنيات السَلسَلة.)

    كما يُمكن تصحيحُ بعض العيوب الجسدية عن طريق الجراحة، ولكن العلاج يكون داعمًا بشكل عام.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.