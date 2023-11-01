تثلّث الصبغي 18 هو اضطراب كروموسومي يُسببه كروموسوم 18 إضافي، وينجم عنه إعاقة ذهنية وشذوذات بدنية.

ينجم تثلث الصبغي 18 عن وجود صبغي 18 إضافي.

عادةً ما تكون أحجام الرُضع صغيرة، ولديهم العديد من الشذوذات الجسدية والمشاكل في الأعضاء الداخلية.

يمكن إجراء الاختبارات قبل أو بعد الولادة لتأكيد التَّشخيص.

لا تتوفر مُعالَجَة لتثلث الصبغي 18.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الجينات والصبغيات).

الصبغيات هي بنى في داخل الخلايا تحتوي على الحَمض النووي الوراثي والعديد من الجينات؛الجينات هِيَ أجزاء من الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين (DNA)، تحتوي على رامزة لبروتين معين يعمل في واحد أو أكثر من أنواع الخلايا في الجسم.تحتوي الجينات على تعليمات تحدد الشكل المفترض للجسم وكيفية أدائه.

يُسمَّى الصبغي الإضافي، الذي يؤدي إلى وجود ثلاثة من نفس الصبغي (عوضًا عن الصبغيين الطبيعيين)، بتثلّث الصبغي.يكون للأطفال الذين لديهم تثلث الصبغي 18 كروموسوم زائد في هذا الموضع.

يحدث تثلث الصبغي 18 في حوالى 4 حالات من أصل كل 10,000 حمل.يأتي الصبغي الزائد من الأم في جميع الحالات تقريبًا.وتواجه الأمهات في عمر أكبر من 35 سنة زيادةً في خطر ولادة صغير لديه تثلث الصبغي 18،يصاب عدد أكبر من الإناث بتثلث الصبغي 18 مقارنة مع الذكور.

أعراض تثلث الصبغي 18 لا تكون الأجنة المصابة في الرحم نشيطةً جدًا عادة، وغالبًا ما يكون هناك سَّائِل سلوي (أمنيوسي) زائد، وتكون المشيمة صغيرةً، والنمو محدودًا. الشذوذاتُ البدنية عند الولادة، غالبًا ما يكون وزن الأطفال حديثي الولادة منخفضًا وتكون عضلاتهم ودهون الجسم قليلة النمو.ويكون حديثو الولادة واهنين مع ضعف في البكاء عادةً.قد يكون الفم والفك صغيرين، مما يُعطي الوجهَ عند حديث الولادة مظهرًا منكمشًا. تكون قبضة اليد مغلقة بإحكام، وغالبًا ما تتشابك إصبع السبابة مع الوسطى والبُنصر.وتكون أظافر أصابع اليد ناقصة النمو؛وتكون طيات الجلد، خُصوصًا على مؤخرة العنق، شائعةً.كما تكون إبهام القدم قصيرةً مع انحناءةٍ إلى الأعلى في معظم الأحيان،وتشيع القدم المصابة بالحنف والقدم الرَوحاءُ المُقَوَّسَة. تكون التشوهات الأخرى المرئية شائعة، بما في ذلك الرأس الصغير والأذنان المشوهتان في موضع منخفض في الرأس والحوض الضيِّق وعظم الصدر القصير (عظم القصّ). قد تكون الشذوذات الجسدية واضحة عند الولادة،ولكن يكون لدى بعض حديثي الولادة شذوذات ليست بنفس الوضوح. السمات الجسدية المميزة لتثلث الصبغي 18 توضع سفلي للأذن وقبضة يد مقفلة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. قدم روحاء مقوسة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. قبضة يد مقفلة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. توضع سفلي للأذن وقبضة يد مقفلة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. قدم روحاء مقوسة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. قبضة يد مقفلة في تثلث الصبغي 18 جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. أنواع شائعة لحنف القدَم الشذوذاتُ الداخلية تُوجَد عيوب في الأعضاء الداخلية أيضًا،وقد تكون الشذوذات الشديدة موجودةً في القلب والرئتين والسبيل الهضمي، والكلى.وقد يُعاني حديثو الولادة أيضًا من الفتوق، ويكون لديهم عضلات منفصلة عن جدار البطن أو المشكلتين معًا.كما قد يكون لدى الأولاد خصية غير نازلة،

تشخيص تثلث الصبغي 18 قبلَ الولادة، تَخطيطُ الصَّدَى للجنين أو اختبارات الدَّم للأم

قبل الولادة، أخذ عيِّنة من الزُّغاباتِ المَشيمائِيَّة أو بزل السلى أو كليهما

بعدَ الولادة، معاينة مظهر الرضيع والاختبارات الدَّموية له (أنظر أيضًا الجيل التالي من تقنيات السَلسَلة.) قبل الولادة، قد يشتبه الأطباء في تثلث الصبغي 18 استنادًا إلى النتائج التي يُبينها تخطيط الصدى للجنين.يمكن للأطباء أيضًا إجراء اختبار للتحري عن الحَمض النَّووي DNA للجنين في دم الأم، واستخدام هذا الحمض النووي لتحديد الزيادة في خطر تثلث الصبغي 18.يُسمَّى هذا الاختبار ■التحري غير الباضع قبل الولادة (NIPS)■ أو تحليل الحمض النووي الجنيني الخالي من الخلايا. إذا اشتبه الأطباء بتثلث الصبغي 18 استنادًا إلى نتائج هذه الاختبارات، فغالبًا ما يقومون بتأكيد التَّشخيص عن طريق أخذ عيِّنة من الزُّغاباتِ المَشيمائِيَّة أو بزل السلى أو كليهما. بعد الولادة، قد يُشير المظهر البدني للرضيع إلى تشخيص تثلث الصبغي 18.ولتأكيد تشخيص تثلث الصبغي 18، عادةً ما يجري تحليل صبغيات الرضيع باستخدام اختبار دموي.

علاج تثلث الصبغي 18 دعم الأسرَة لا تتوفر مُعالَجَة لتثلث الصبغي 18. يُعاني الأطفال المصابون بتثلث الصبغي 18 والذين يبقون على قيد الحياة من تأخّر شديد في النمو وإعاقة.ينبغي أن يتلقوا علاجًا فيزيائيًا وعلاجًا للكلام والبدء بهما في وقت مبكر.ويوصى بأن يقوم أفراد الأسرة بطلب الدعم. لقد ساعد علاج بعض الشذوذات الناجمة عن تثلث الصبغي 18 إلى عيش بعض الأشخاص لفترة أطول.يكون هؤلاء الأشخاص في خطر متزايد للإصابة بأورام معينة، كما هي الحال في الكبد (الورم الأرومي الكبدي) والكلى (ورم ويلمز).وللمساعدة على كشف هذه الأورام والمضاعَفات الأخرى، قد يوصي الأطباء بأن يخضع الأطفال إلى اختبارات دموية دورية ودراسات تصويرية مثل تخطيط الصدى للبطن والكلى.

مآل تثلث الصبغي 18 يُتوفى أكثر من 50% من الأطفال في الأسبوع الأول، ويبقى أقل من 5-10% منهم على قيد الحياة في العام الأول من العمر.ولكن في الآونة الأخيرة، بات الأشخاص المصابين بتثلث الصبغي 18 يعيشون عمرًا أطول، وهناك بالغون يعانون من تثلث الصبغي 18.