عدوى فيروس الروتا

فيروس الروتا، أو الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة، Rotavirus هي فيروس شائعٌ ومُعدٍ جدًّا يُسبِّبُ القيء والإسهال.

يُسبب فيروس الروتا عدوى فيروسية تُصيبُ السبيل الهضمي ويمكن أن تتسبَّبَ في حدوث تجفافٍ شديد.

تشتمل الأَعرَاض النَّموذجيَّة على الحُمَّى والقيء والإسهال المائي.

يعتمد وضع التَّشخيص على الأَعرَاض.

يتحسَّن معظم الأطفال من خلال الراحة وشرب السوائل، ولكن يجري تسريب السوائل عن طريق الوريد لبعضهم.

يمكن للتَّطعيم الروتيني أن يقي من الإصابة بعدوى الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة.

تُعدُّ الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة السَّببَ الأكثرَ شُيُوعًا للإصابة بالإسهال والتَّجفاف الشديدين عند الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 15 شهرًا.وهو أحد الفيروسات المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء (التهاب السبيل الهضمي الذي يؤدي إلى التقيؤ، أو الإسهال، أو كليهما).

قبل أن يتوفر لقاح فيروس الروتا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان يُنوّم حوالى 55,000 إلى 70,000 ألف طفل تحت عمر 5 سنوات في المشفى في كل عام بسبب فيروس الروتا.وعلى الرغم من أنَّ وفيات الأطفال الناجمة عن فيروس الروتا نادرة في الولايات المتحدة، إلا أنَّ الفيروس يتسبب بأكثر من 200,000 حالة وفاة سنويًا حول العالم عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.يعيش معظم هؤلاء الأطفال في البلدان ذات الموارد المنخفضة.

ينتشر الفيروس من شخصٍ لآخر، لاسيَّما إذا كان الأشخاص المُصابون بالإسهال لا يغسلون أيديهم جيِّدًا بعد التَّبرُّز.كما يمكن أن تحدث العدوى إذا لمس الأشخاص فمهم بعد لمس أحد الأشياء (مثل حفَّاضات أو لعبة) المُلوَّثة ببرازٍ مصابٍ بالعدوى.تُسمَّى جميع حالات انتقال العدوى هذه التي تشتمل على البراز المُصاب بالعدوى بالانتقال البرازي الفموي fecal-oral transmission.كما يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى إذا كانوا يتناولون طعامًا أو يشربون ماءً ملوَّثًا بالفيروس.يمكن أن يُصبح البالغون مُصابين بالعدوى بعد تواصلهم بشكلٍ وثيقٍ مع رضيعٍ مُصابٍ بالعدوى، ولكنَّ الإصابة بمرضٍ خطيرٍ نادرة الحدوث.

تتسبَّبُ الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة خلال فصل الشتاء في المناخات المعتدلة في حدوث معظم حالات الإسهال التي تكون خطيرةً إلى درجةٍ تكفي لإرسال الرُّضَّع والأطفال حديثي المشي إلى المستشفى.في الولايات المتحدة قبل توفر لقاح فيروس الروتا، بدأت موجةٌ من مرض الروتا (الفيروسة العجلية) في جنوب غرب البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر وانتهت في شمال شرقها في آذار/مارس.بات حدوث هذا المرض حاليًا أقل قابلية للتوقع، ويمكن أن يحدث في أيِّ وقتٍ من السنة.

هل تعلم...

أعراض عدوى فيروس الروتا تبدأ أعراض العدوى بالفَيروسَةُ العَجَلِيَّة بحدوث الحُمَّى والقيء يتبعهما الإسهال المائي.عادةً ما يستمر العلاج لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام. ويحدث التَّجفاف غالبًا إذا لم يَجرِ تعويض السوائل المفقودة.تؤدِّي الإصابة بالتَّجفاف إلى جعل الطفل ضعيفًا وخاملًا مع حدوث جفافٍ في الفم وتسرُّعٍ في النِّبض.عند الأطفال الصغار، يكون الإسهال أكثر ميلاً للتسبب بتجفاف شديد أو حتى الوفاة.

تشخيص عدوى فيروس الروتا تقييم الطبيب لا يقوم الأطباء بإجراء اختباراتٍ للتَّحرِّي عن الفيروسة العَجَليَّة عادةً ما لم يحاولوا معرفة مدى تفشِّي المرض. عندما يكون الاختبار ضروريًا، يَتمُّ إرسال عيِّناتٍ من البراز إلى المختبر للتقييم.

علاج عدوى فيروس الروتا الراحة في الفراش وشرب السوائل لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة للفيروسة العَجَليَّة.يتحسَّن معظم الأطفال عندما يرتاحون في الفراش ويشربون كميَّة كافية من السوائل (انظر أيضًا مُعالَجَة التهاب المعدة والأمعاء). يمكن أن يحتاج الأطفال المصابون بأمراضٍ خطيرة إلى تسريب سوائل عن طريق الوريد للوقاية من التَّجفاف. ينبغي عدم استعمال الأدوية للسيطرة على الإسهال (تُسمى الأدوية المضادة للإسهال) عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.