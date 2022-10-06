داء الليستريات هو عدوى ناجمة عن بكتيرياالليسترية المستوحدة.

يمكن أن يُكتسَب داء الليستريات عند حديثي الولادة في الرحم أو في أثناء الولادة أو بعدها.

تختلف الأَعرَاض، ولكنها قد تنطوي على الخمول وسوء التغذية.

يجري تأكيد التَّشخيص عن طريق التعرُّف إلى البكتيريا في عَيِّنَة من الدَّم أو غيرها من المواد المأخوذة من الوليد والأم.

يموت بعضُ المواليد الجدد بسبب العدوى.

يجب على النساء الحوامل تجنُّب تناول أطعمة مُعيَّنة وغسل أيديهنَّ وأدوات المطبخ بشكلٍ صحيح بعدَ التعامُل مع الأطعمة غير المطبوخة.

يمكن للمضادات الحيوية أن تشفي من العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة على العدوى عند حديثي الولادة وداء الليستريات عند البالغين).

توجد بكتيريا الليسترية المستوحدة Listeria monocytogenes في أمعاء بعض الأشخاص والعديد من الحيوانات في جميع أنحاء العالم.بخلاف الكائنات الحيّة الأخرى، تبقى الليسترية حية في درجات الحرارة الشديدة البرودة.

يمكن أن تصاب النساء الحوامل بالعدوى إذا تناولن طعامًا ملوثًا.وتشتمل هذه الأطعمة على منتجات الألبان غير المبسترة والجبن الطري والخضروات النيئة واللحوم الجاهزة والصلطات المبردة واللحوم المدخنة.تصاب الأجنة بالعدوى عندما تعبر للِّيسْتَرِيَّةُ المُسْتَوحِدَة Listeria monocytogenes المشيمة (العضو الذي يُغذِّي الجنين) في أثناء الحمل.يُصاب المواليدُ الجدد بالعدوى في أثناء الولادة عادةً.

أعراض داء الليستريات عند حديثي الولادة قد لا تظهر عندَ النساء الحوامل اللواتي يعانين من داء الليستريات أي أعراض، أو قد تكون لديهنَّ أعراضٌ تشبه أعراض الأنفلونزا (مثل القشعريرة والحمى وآلام العضلات). في الأجنة وحديثي الولادة، تكون أعراض داء الليستريات مثلَ أعراض الإنتان (عدوى في الدَّم)، وتنطوي على الخمول وسوء التغذية.قد تظهر الأَعرَاض في غضون ساعات أو أيام من الولادة (تسمى البداية المبكرة)، أو قد تتأخر حتى عدة أسابيع (تسمّى بداية متأخرة).يكون لدى حديثي الولادة، الذين لديهم أعراض ظهرت في وقت مبكر، نقص وزن عند الولادة ومشاكل عند الولادة وأعراض إنتان بعد الولادة مباشرة عادة.يكون حديثو الولادة، الذين ظهرت عندهم أعراض متأخرةً، في تمام الحمل عادةً، ويكونون بصحة جيدة في البداية ولكنَّهم يُصابون بالتهاب السحايا (عدوى دماغية) أو الإنتان. تنطوي المُضَاعَفاتُ الشائعة الأخرى لداء الليستريات على الإسقاط، والولادة المبكرة مع العدوى داخل السلى، والإملاص.

تشخيص داء الليستريات عند حديثي الولادة اختبارات الدَّم والسوائل الأخرى المأخوذة من النساء الحوامل والمواليد الجدد في النساء الحوامل اللواتي يعانين من الحمّى، يمكن أخذ عينات من الدم والمواد من عنق الرحم والسائل الأمنيوسي واختبارها بالنسبة للِّيسْتَرِيَّة المُسْتَوحِدَة Listeria monocytogenes. إذا كان المولود الجديد مريضًا، ينبغي أخذ عينات من الدَّم والسائل النخاعي (يجري الحصول عليها عن طريق البزل النخاعي—انظر الشكل: كيف يجرى البزل الشوكي) وجمعها واختبارها بالنسبة لليسترية المستوحدة.إذا كان المولود الجديد مريضًا وكانت الأم تعاني من داء الليستريات بشكل مؤكد، يجري جمع عينات من الدَّم والسائل النخاعي أيضًا بالإضافة إلى السائل من المعدة والعقي (مادة برازيَّة يجري إنتاجها في الأمعاء قبل الولادة)، واختبار الأنسجة المصابة بالعدوى بالنسبة لليسترية المستوحدة. يجري إرسالُ العيّنات إلى المختبر لاستنبات البكتيريا الموجودة فيها أو لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).يتحرى اختبار PCR المادة الجينية للبكتيريا ويمكن الأطباء من تحديد نوع البكتيريا بسرعة.يتأكد التشخيص عن طريق العثور على البكتيريا في عينة الاختبار

مآل داء الليستريات عند حديثي الولادة يموت حوالى 10 إلى 50٪ من حديثي الولادة المصابين بداء الليستريات.يكون معدّلُ الوفيات أعلى بين حديثي الولادة الذين يعانون من داء الليستريات منذ البداية.

الوقاية من داء الليستريات عند حديثي الولادة ينبغي على النساء الحوامل تجنُّب أنواع الأطعمة التي يُرجَّح أن تكون ملوَّثة بالليسترية المستوحدة.وتشتمل الأطعمة التي ينبغي تجنبها على منتجات الألبان غير المبسترة والجبن الطري والخضروات النيئة واللحوم الجاهزة والصلطات المبردة واللحوم المدخنة.يُعدُّ التعامل مع الأطعمة بالطريقة الصحيحة، وخصوصًا فصل اللحوم غير المطبوخة عن الأطعمة الأخرى في أثناء التحضير، وغسل اليدين والأواني وألواح التقطيع بعدَ التعامل مع الأطعمة غير المطبوخة من الأمور المهمّة جدًّا. إذا جرى تشخيص داء الليستريات خلال الحمل، فقد يعالج الأطباء النساء الحوامل قبل الولادة أو عند الولادة بالمضادَّات الحيوية للمساعدة على منع انتقال العدوى، ولكن لم تثبت فائدة مثل هذه المعالجة.