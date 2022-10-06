داء الزهري (السفلس) هو عدوى منتقلة بالجنس تنجم عن بكتيريااللولبية الشاحبة.وهو يسبب مشاكل خطيرة عند الرضع المصابين قبل الولادة.

نجم الزهري عن بكتيريا

قد تحدث مضاعفات خطيرة في أثناء الحمل.

قد لا يكون لدى حديثي الولادة أيَّة أعراض، أو قد تظهر لديهم أعراض ومضاعفات خطيرة.

يستند التَّشخيصُ إلى اختبارات الدَّم لدى الأم أو الوليد عادة.

يُستخدم البنسلين لعِلاج العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى عند حديثي الولادةومرض الزُّهري عند البالغين).

ينتشر الزُّهري من خلال الاتصال الجنسي.ولكن، إذا كانت المرأة الحامل مصابةً بالعدوى، يمكن أن يصاب الجنين بها قبلَ الولادة إذا كانت الجراثيم التي تسبب الزهري تعبر المشيمة (العضو الذي يوفر التغذية للجنين).عندما يولد الطفلُ مصابًا بمرض الزهري، تسمّى العدوى بالزهري الخلقي.

لقد أصبحت عدوى الزهري الخلقي أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.وقد ازدادت معدلات الإصابة بنسب تفوق 500٪ منذ عام 2010.جرى الإبلاغ عن أكثر من 2,000 حالة في عام 2020، بما في ذلك ما لا يقل عن 149 حالة من المواليد الموتى والوفيات عند الرضع.كما يظهر الزهري الخلقي أيضًا في المزيد من المناطق الجغرافية في الولايات المتحدة.يكون هذا المرض أكثر شُيُوعًا بين الرُّضَّع ضمن بعض الأقليات العرقية والإثنية، لاسيَّما الهنود الأمريكيون أو مجموعات السكان الأصليين في ألاسكا.لا يزال سبب زيادة تأثُّر هذه المجموعات بالمرض غير واضح، ولكن من المحتمل أن ينطوي ذلك على تراجع فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة بشكل عام، وتدني نشاطات الصحة العامة الخاصة بالصحة الجنسية، بما في ذلك تدني أعداد ممرضات الصحة العامة والموظفين الميدانيين لمتابعة الأشخاص المصابين ومعرفة ما إذا كانوا يتلقون العلاج.

أعراض الزُهري عند حديثي الولادة قد تحدث ولادة جنين ميت (إملاص)، أو ولادة مبكرة، أو يموت الوليد. يمكن ألا يكون لدى حديثي الولادة أية أعراض لمرض الزهري، وقد لا تحدث أي مشاكل عندَ بعض الأطفال حديثي الولادة المصابين بالعدوى طوال حياتهم.بالنسبة إلى حديثي الولادة الذين لديهم أعراض، يجري تصنيف مظاهر الزهري الخلقي على أنها مبكّرة أو متأخرة. يبدأ الزهري الخلقي المبكّر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحياة.خلال الشهر الأول من الحياة، قد تظهر نفطاتٌ كبيرةٌ أو طفحٌ جلديٌ مُسطَّح نحاسي اللون على الرَّاحَتين والأَخمَصين.كما قد تظهر نتوءات بارزة حول الأنف والفم وفي منطقة الحِفاض.ويمكن ألَّا ينمو حديثو الولادة بشكلٍ جيد.وقد يُعانون من تشقُّقاتٍ حول أفواههم، أو قد يخرج مخاطٌ أو قيحٌ أو دمٌ من الأنف لديهم.تتضخّم العُقَد اللِّمفِية والكبد والطحال عادةً.وفي حالاتٍ نادرة، يحدث التهابٌ في العين أو الدماغ أو اختلاجات أو التهاب سحايا أو إعاقة فكريَّة.في غضون الأشهر الثمانية الأولى من الحياة، قد يجعل التهاب العظام والغضاريف، وخاصة العظام الطويلة والأضلاع، من الصعب على الرضع التحرّك، وقد يجعل ذلك العظام تتنامى بشكل غير صحيح. الزُهري عند حديثي الولادة (طفح جلدي) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفح جلدي بشكل فقاعات عند طفل حديث الولادة مُصاب بزُهري خَلقي (ولادي). © Springer Science+Business Media يبدأ الزهري الخلقي المتأخّر بعدَ عامين من الحياة.قد تتشكل القرحات في الأنف والفم، وقد تنمو العظام بشكل غير طبيعي.ويمكن أن تسبّب مشاكل العين العمى وتندّب القرنيّة (طبقة رائقة تتوضع أمام القزحية وبؤبؤ العين).كما تحدث مشاكل في نمو الأسنان والعظام في الوجه.ويمكن أن يحدث الصمم في أي عمر.

تشخيص الزُهري عند حديثي الولادة الزهري الخلقي المبكّر: فحص مادّة من الجلد أو المشيمة أو الحبل السري؛ اختبارات دمويَّة للأم والوليد؛ وربما البزل النخاعي واختبارات الدم الأخرى والأشعة السينية للعظام

الزهري الخلقي المتأخّر: اختبارات دموية للأم والطفل الزُّهْري الخلقي المبكّر يعتمد تشخيصُ الزهري الخلقي المبكر عادةً على نتائج اختبار دم المرأة الحامل، والذي يُجرى بشكل روتيني في وقت مبكر من الحمل، وغالبًا ما يتكرر في الثلث الثالث من الحمل وعند الولادة.إذا كانت الحامل مصابةً بمرض الزهري، يشتبه الأطباء به عند المولود أيضًا.يقوم الطبيب بفحص سريري شامل وفحص للقرحات أو الطفح لتحديد ما إذا كان المولود لأم مصابة بالعدوى مصابًا أيضًا.في حال وجود قروح أو طفح، يقوم الطبيب بأخذ عَيِّنَة من الدَّم وفحصها تحت المجهر لتحري وجود البكتيريا.كما يقومون أيضًا باختبار المشيمة والحبل السري ودم الوليد لتحرّي الزهري. يجب أن يخضعَ الرُّضَّع والأطفال الصغار الذين لديهم أعراض مرض الزهري، أو الذين لديهم اختبار دم إيجابي، للبزل النخاعي (البزل القطني) أيضًا لمعرفة ما إذا كانت العدوى قد أصابت الدماغ.كما يقوم الأطباء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية للعظام للتَّحرِّي عن التغيُّرات العظميَّة التي تُميِّز الزهري الخلقيّ. الزهري الخلقي المتأخر يشتبه الأطباءُ في الزهري الخلقي المتأخر بناءً على الفحص السريري ونتائج اختبارات الدَّم للأم والطفل. ويفحصون الأطفال للتَّحرِّي عن المشاكل النوعية الناجمة عن العَدوَى.وتنطوي المشاكلُ النوعية على التهاب العينين وتشوُّهات الأسنان والصمم.يجري تأكيد تشخيص الزهري الخلقي المتأخّر عند الأطفال الذين يعانون من هذه المشاكل النوعية.

الوقاية من الزُهري عند حديثي الولادة ينبغي إجراء اختبارٍ روتينيٍّ للنساء الحوامل في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وإعادة الاختبار في الثلث الثالث من الحمل وعند الولادة إذا كانت الحامل تعيش في مجتمع ترتفع فيه معدلات الإصابة بالزهري أو كانت لديها أي عوامل خطر للإصابة بالزهري (على سبيل المثال، عدوى فيروس عوز المناعة البشري أو الممارسات الجنسية غير الآمنة) .في الولايات المتحدة، تتطلب معظم الولايات إجراء اختبارات التحري في الثلث الأول من الحمل، ويتطلب العديد منها إجراء اختبارات لاحقة أيضًا. في 99 بالمائة من الحالات، يشفي العلاج بالبنسلين في أثناء الحمل كلًا من الأم والجنين.ولكنَّ معالجة الأم قبل أقلّ من 4 أسابيع من الولادة قد لا تقضي على العدوى في الجنين.