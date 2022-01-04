مقدمة إلى الحَثَل (الضُّمور) العضلي والاضطرابات المُرتبطة به

الحَثَل العضلي الخِلقي ليس اضطرابًا منفردًا، ولكنَّه يُشير إلى حَثل العضلات الذي يحدث عند الولادة.

ينجم الحَثَل العضلي الخِلقي عن طفراتٍ في مجموعة متنوعة من الجينات المختلفة، بما فيها الجينات اللازمة لبُنى العضلات الطبيعيَّة ووظيفتها.

يُعاني حديثو الولادة المُصابون بحَثَلٍ عضليٍّ خِلقي من نقصٍ شديدٍ في توتُّر العضلات (نقص التَّوتُّر hypotonia أو "الرخاوة floppiness").

ولذلك، يشتبه الأطباء في تشخيص الحَثَل العضلي الخِلقي عند أيِّ مولودٍ جديدٍ لديه رخاوة في العضلات.يقوم الأطباء عادةً بإجراء خزعةٍ للعضلات واختبارات جينيّة لتأكيد التشخيص.