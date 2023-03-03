النمو الجَسدي عند الرضع والأطفال

يُشير مصطلح النُّمو البدني physical growth إلى الزيادة في حجم الجسم (الطول أو القامة والوزن)، وفي حجم الأعضاء.ينمُو الأطفال بسرعة منذ الولادة وإلى عُمر عان أو عامين تقريبًا،بعد هذا النمو السريع للرضيع والطفل الدارج، يتباطأ النمو حتى طفرة نمو المراهقة.ومع تباطُؤ النمو، يحتاج الأطفال إلى عددٍ أقل من السُّعرات الحرارية، وقد يلاحظ الوالدان ضعفًا في الشهية.يُمكن أن يكون لدى الأطفال في عمر السنتين عاداتٌ غذائيَّة غريبة تجعل الآباء قلقين في بعض الأحيان،وقد يبدو بعض الأطفال أنَّهم لا يأكلون شيئًا تقريبًا، ومع ذلك يَستمرون في النمو والتَّرعرع؛وفي الحقيقة، يتناولون القليل من الطعام في أحد الأيَّام ثمَّ يُعوِّضون النَّقص بتناول كميَّةٍ أكبر في اليوم التالي عادةً.

يكون النموّ في الطول والوزن ثابتًا في أثناء مرحلة ما قبل المدرسة وسنوات المدرسة،ويميل الأطفال إلى النمو بكمية متشابهة كل عام إلى أن تحدث طفرة النمو الرئيسية التالية في مرحلة المراهقة المبكرة.

ولكن، تنمو أعضاء مُختلفة بمعدلاتٍ مختلفة،فمثلًا، يكون للجهاز التناسلي طفرة نمو قصيرة من بعد الولادة مباشرة، ثمَّ يتغيَّر قليلًا جدًا إلى ما قبل مرحلة النضج الجنسي (البلوغ puberty).وفي المقابل، ينمو الدِّماغ بشكلٍ حصريّ تقريبًا في أثناء السنوات الأولى من الحَياة،ويكون أداء الكُلى بمستوى الأداء عند البالغين عند نهاية العام الأول من الحياة.

يكون للأطفال في بداية المشي بُنية جسمانيَّة مُحبَّبة، حيث يكون البطن بارزًا للأمام والظهر مقوسًا،كما قد تبدو الساقان مقوَّستين bow-legged تمامًا.في عمر 3 سنوات، يزداد تَوَتُّرُ العَضَلَات وتنخفض نسبة الدهون في الجسم، لذلك يبدأ الجسم في الظهور نحيفًا أكثر مع المزيد من العضلات.يكون معظم الأطفال قادرين جسديًا على ضبط عملية التبرز والتبول في هذا الوقت.

يُسجِّل الأطبَّاء كيف ينمو الأطفال بالنسبة إلى الأطفال الآخرين في نفس العمر، ويراقبون اكتساب الوزن عند الأطفال بالمقارنة مع طول الجسم.منذ الولادة وحتى عمر السنتين، يقوم الأطباء بتسجيل جميع مؤشرات النمو في رسمٍ بياني باستخدام مخططات النمو المعيارية growth charts من منظمة الصحة العالمية (WHO).بعدَ عمر سنتين، يسجل الأطباء مؤشرات النمو باستخدام مخططات النمو growth charts من مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

(انظر أيضًا الإشراف الطبِّي على الطفل السليم وفشل النمو).

الطُولُ والارتفاع (القامة) يجري قياس الطول عند الرضع.يُقاس الطول عند الأطفال الذين يمكنهم الوقوف.يُوضع الرضع على ظهورهم على وسيلة مناسبة، مثل طاولة القياس (تُسمى مقياس المنحنيات من وضعية الاستلقاء supine stadiometer)، ويجري قياس الأطفال الذين يستطيعون الوقوف باستخدام مقياس المنحنيات من الوضعية العمودية أو وضعية الوقوف. بشكلٍ عام، يزداد طول الرُّضَّع الذين أكملوا مدة الحمل حوالى 30٪ في عمر 5 أشهر، وأكثر من 50٪ في عمر 12 شهرًا.ينمو الرُّضَّع حوالى 25 سم في أثناء السنة الأولى عادةً، ويصبح الطول لديهم في عمر 5 سنوات نحو ضعف الطول عند الولادة.يصل معظم الأولاد الذكور إلى نصف أطوالهم البلوغية في عمر عامين تقريبًا.تصل معظم البنات إلى نصف أطوالهن البلوغية في عمر 19 شهرًا تقريبًا. (انظر أيضًا مخططات النمو للأطفال من الولادة إلى عمر سنتين من منظمة الصحة العالمية WHO ومخططات النمو للأطفال والمراهقين من عمر سنتين إلى عمر 20 سنة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC).

الوَزن عادةً ما يفقد حديثو الولادة الذين وُلِدوا بعد إكمال مدة الحمل ما بين 5 إلى 8% من وزن الولادة في أثناء الأيام القليلة الأولى من الحياة.ويستعيدون هذا الوزن مع نهاية أول أسبوعين من العمر؛وبعدَ هذه الفترة من الزمن، يكتسب حديثو الولادة حوالى 1 أونصة يوميًّا في أثناء أول شهرين عادةً، وحوالى 1 باوند في الشهر بعد ذلك،ويُؤدِّي اكتساب الوزن هذا إلى مضاعفة وزن الولادة بعمر 5 أشهر وزيادته إلى ثلاثة أضعاف في العام الأوَّل من عمر الرَّضيع. منذ ثمانينات القرن الماضي، أصيب عدد أكبر من الأطفال في الولايات المتحدة بالبدانة (فرط وزن الجسم)، ولا يزال عدد الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة مرتفعًا اليوم.ويُصبِح بعض الأطفال بدينين في عُمر مُبكِّر.يُستخدم مؤشّر كتلة الجسم لتحديد الوزن الزائد والسمنة.وقد أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC مخططات النمو موسعة لمؤشر كتلة الجسم بحسب العمر بالنسبة إلى الأولاد والبنات الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم مرتفعًا جدًّا. (انظر أيضًا growth charts for children birth to 2 years old من منظمة الصحة العالمية WHO وgrowth charts for children and adolescents 2 to 20 years old من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC).

كِفَافُ أو محيط الرَّأس كِفَافُ أو محيط الرَّأس head circumference هو قياس حول أكبر منطقة من رأس الطفل.يضع الأطباء شريط القياس فوق الحاجبين والأذنين وحول الجزء الخلفي من الرأس،ويُعدُّ هذا القياس ضروريًّا، لأنَّ حجم الرأس يعكس حجم الدماغ، ويُتيح هذا القياس للأطباء معرفة ما إذا كان دماغ الطفل ينمو بمعدَّلٍ طبيعي.يُقاس كِفَافُ الرَّأس بشكل روتيني حتى يبلغ عمر الأطفال 3 سنوات، وعند الولادة، يُعادل حجم الدماغ 25٪ من حجمه عندما يُصبح الطفل بالغًا، ويكون كِفَاف الرأس حوالى 35 سم.في عمر سنة واحدة، يكون حجم الدماغ 75٪ من حجمه عندما يُصبح الطفل بالغًا،وفي عمر 3 سنوات، يكون حجم الدماغ 80٪ من حجمه عندما يُصبح الطفل بالغًا،وفي عمر 7 سنوات، يكون حجم الدماغ 90٪ من حجمه عندما يُصبح الطفل بالغًا.

الأسنان يختلف توقيت بُزوغ الأسنان، ويعود هذا لأسبابٍ وراثيَّة بشكلٍ رئيسي؛ولكن قد يتأخر بُزوغُ الأسنان أيضًا بسبب اضطراباتٍ مثل: الكُسَاح rickets أو قُصور النُّخَامِيَّة hypopituitarism أو قُصور الغُدَّة الدرقية hypothyroidism أو مُتلازمة داون down syndrome. تبدأ الأسنان الأمامية السفلية بالظهور في عمرٍ يتراوح بين 5 إلى 9 أشهر عادةً.،وتبدأ الأسنان الأمامية العلوية بالظهور في عمرٍ يتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا؛وفي المتوسط، يكون عند الرضع 6 أسنان في عُمر 12 شهرًا، و 12 سنًا في عمر 18 شهرًا، و 16 سنًا في عمر سنتين، وجميع أسنانهم اللبنيَّة (deciduous) العشرين في عُمر سنتين ونصف.تُستَبدل الأسنان اللبنيَّة بأسنان دائمة (مثل البالغين) في عمر يتراوح بين 5 إلى 13 سنة.،وتميل الأسنان الدائمة إلى الظهور في سنٍّ مُبكِّر عند الفتيات. تُسمى الأَعرَاض الناجمة عن بزوغ الأسنان (مثل سيلان اللُّعاب والانزعاج) بالتسنين. الجدول أوقات بُزوغِ الأسنان الجدول