مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي meconium plug syndrome هي انسداد الأمعاء الغليظة بمحتويات مِعويَّة سميكة (العِقي).

يمكن أن تنجم مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي عن داء هيرشسبُرونغ hirschsprung disease أو داء التليف الكيسي.

يُعاني حديثو الولادة عادةً من مشاكل في التغذية والقيء ومن تضخُّم البطن ولا يتبرَّزون خلال اليوم أو اليومين الأوَّلين من الحياة.

يعتمد التَّشخيص على الأَعرَاض وعلى نتائج تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية.

يُعالَج الانسداد بالحُقن الشَّرجيَّة وفي حالات نادرة بالجراحة.

يُعدُّ العِقي الذي هو مادَّة خضراء داكنة البرازَ الأوَّل لحديثي الولادة.يتبرَّز حديثو الولادة العقيَ عند الولادة أو بعدها بقليل.وإذا كان العِقي سميكًا أو شبيهًا بالقطران بشكلٍ غير طبيعي، فيمكنه سدُّ الأمعاء الغليظة (القولون).

عند الإصابة بمُتَلاَزِمَة سِدادَةِ العِقي، يسد العقي القولون بشكلٍ كامل.تتضخَّم الأمعاء الدقيقة التي تعلو موضع الانسداد (تتوسَّع)، ممَّا يؤدِّي إلى حدوث تورُّمٍ بطني (تمدُّد).

تحدث مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي عند الرُّضَّع الذين يتمتَّعون بصحة جيدة عادةً، ولكنَّها أكثر شيوعًا بين الرُّضَّع الخُدَّج، أو الرُّضَّع المولودين لأمَّهاتٍ مصاباتٍ بداء السكّري، أو الأمهات اللواتي وصفت لهن يستعملنَ كبريتات المغنيزيوم لعلاج مقدمات الانسمام الحملي، أو الانسمام الحملي، أو المخاض المبكر.

يمكن لمُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي ان تكون علامة على اضطراب آخر، مثل داء هيرشسبُرونغ أو التليف الكيسي.

يشبه علوص العقي متلازمة سدادة العقي فيما عدا أن الأمعاء الدقيقة تكون مسدودة بالعقي.

أعراض مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي بعد الولادة، يتبرَّز المواليد العقي خلال 12-24 ساعة التالية للولادة؛إلَّا أنَّ حديثي الولادة المصابين بمُتَلاَزِمَة سِدادَةِ العِقي لا يتبرَّزون العقي خلال اليوم أو اليومين الأوَّليين، كما تظهر عندهم أعراض الانسداد المعوي بما في ذلك القيء والتَّورُّم البطني. قد يكون الأطباء قادرين على تحسس ضخامة عُرى الأمعاء الغليظة عبر جدار البطن.

تشخيص مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي تصوير البطن بالأشعة السينية التقليدية

حُقنَةٌ شَرجِيَّة تَبايُنِيَّة تحتوي على مادة ظَليلة للأَشِعَة

إجراء اختبار للتَّحرِّي عن داء هيرشسبُرونغ في بعض الأحيان يشتبه الأطباء في وجود إصابة بمُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي عند حديثي الولادة الذين يُعانون من أعراض الانسداد، ولا يتبرَّزون العقي خلال اليوم أو اليومين الأوَّلين. قد تُظهِر الأشعَّة السِّينية البسيطة للبطن وجود انسدادٍ مِعوي.ولوضع التشخيص النهائي، يُجري الأطبَّاء تصويرًا بالأشعَّة السينيَّة بعد إعطاء حقنة شرجية تحتوي على مادة سائلة مرئيَّة بالأشعَّة السِّينية (عَامِل تَبايُن ظَليل للأشعَّة).يُوضِّح عامل التباين الجزء الداخلي للقولون، ويُتيح للأطباء رؤية سِدادَةِ العِقي. يخضع الرُّضَّع المُصابون بمتلازمة سِدادة العِقي غالبًا لاختبارٍ للتَّحرِّي عن داء هيرشسبرونغ وعن داء التليف الكيسي.