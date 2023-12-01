الطلاق والأطفال

يُؤثِّرُ الانفصال والطلاق بين الأبوين والأحداث التي تُؤدِّي إليهما في ما يحتاج إليه الطفل من استقرار وإمكانية التنبؤ.وفضلاً عن وفاة أحد أفراد العائلة المباشرة، فإن الطلاق هو الحدث الأكثر تسببًا في الشدَّة والذي يُمكن أن يُؤثر في العائلة؛قد يشعر الأطفال بفقدانٍ كبيرٍ، بالإضافة إلى القلق، والغضب، والحزن، لأن العالم لم يعد كما يعرفونه وتغير بشكلٍ كبير.قد يخاف الأطفالُ من التخلي عنهم أو فقدان حب والديهم؛وإضافةً إلى ذلك، ولأسبابٍ عديدة، غالبًا ما تُصبِح مهارات الوالدين أسوأ في وقت الطلاق،حيث يكونان مشغولين، وقد يكونان في حالةٍ من الغضب والعدائية تجاه بعضهما بعضًا.قد يشعر الأطفال بالذنب لأنهم يعتقدون أنهم تسببوا في الطلاق بطريقة أو بأخرى؛وإذا تجاهل الآباءُ الأطفالَ أو قاموا بزيارتهم بشكلٍ متقطعٍ وغير متوقع، يشعر الأطفال بأنهم منبوذون.
يُعد الطلاق أو انفصال الوالدين حدثًا صعبًا بالنسبة للأطفال.ولكن هناك العديد من العائلات التي لا تكون مبنية على أساس والدين يعيشان مع أطفالهما.تأخذ العائلات العديد من الأشكال المختلفة، مثل طفل ووالد واحد (أب أو أم)، أو عائلة ممزوجة مع آباء وأطفال من علاقات سابقة، أو أطفال تجري تربيتهم من قبل الأجداد أو معهم أو مع أفراد الأسرة الآخرين أو غيرهم من مقدمي الرعاية البالغين.
مراحل التكيّف
بمجرد أن يقرر الوالدان الانفصال والطلاق، يمرُ أفراد الأسرة بعدّة مراحل من التكيّف؛
في المرحلة الحادة (الفترة التي يقرر فيها الآباء الانفصال، بما في ذلك الوقت الذي يسبق الطلاق)، غالبًا ما يكون الاضطراب في أقصى درجاته،وقد تستمرّ هذه المرحلة مدَّةَ عامين.
في أثناء المرحلة الانتقالية (الفترة المحيطة بالطلاق الفعلي)، يكون الطفل في فترة تكيُّف مع العلاقة الجديدة بين الوالدين، والزيارة، وترتيبات الحياة.
بعد الطلاق (المرحلة التالية للطلاق)، ينبغي أن يحدُث نوع مختلف من الاستقرار بمرور الوقت.
التأثيراتُ في الأطفال
في أثناء الطلاق، قد تبدو الواجبات المدرسية غير مهمة بالنسبة للأطفال والمراهقين، وغالبًا ما يُصبِحُ الأداءُ المدرسي أسوأ،وقد يكون لَدى الأطفال أوهام حول أنَّ الوالدين سيتصالحان.تختلف التأثيراتُ في الأطفال وفقًا للعُمر ومستوى النمو:
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 5 سنوات: قد يواجهون صعوبة في النوم، ونوبات من الغضب، وقلق الانفصال.وقد تتدهور مهارات استخدام المرحاض.
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 سنة: يمكن أن يشعروا بالحزن والغمّ والغضب الشديد ومخاوف غير منطقية (الرُّهَاب).
المراهقون: غالبًا ما يشعرون بعدم الأمان والوحده والحزن؛وينخرط البعض منهم في سلوكيات تنطوي على المخاطرة، مثل استعمال العقاقير غير المشروعة والكحول، وممارسة الجنس، وارتكاب السرقة، والجنوح للعنف.قد يُصابُ البعض الآخر باضطرابات الأكل، أو يصبحون مُتَحدِّين أو يغيبون عن المدرسة أو ينضمون إلى أقرانٍ ينخرطون في سلوكيات في نزعة من المُخاطرة (انظر مقدمةٌ عن المشاكل عند المراهقين).
مساعدة الأطفال على تجاوز المحنة
يحتاجُ الأطفالُ إلى أن يكونوا قادرين على التعبير عن مشاعرهم لشخص بالغ يستمع إليهم بانتباه؛ويستطيع الأطفالُ من خلال النصح الحُصول على شخصٍ بالغٍ مُحبّ، وعلى النقيضٍ من والديهم، لن يُبدي انزعاجه من مشاعرهم.
يتكيف الأطفالُ بشكلٍ أفضل عندما يتعاون الوالدان مع بعضهما بعضًا ويركزان على احتياجات الطفل.ينبغي على الوالدين أن يتذكرا أن الطلاق يفصل بينهما كزوجين فقط، وليس في علاقتهما ومسؤولياتهما كوالدين لأطفالهما.ولذلك، كلما أمكَن، ينبغي أن يعيش الوالدان بالقرب من بعضهما بعضًا، وأن يُعاملان بعضهما بعضًا باحترام في وجود الطفل، وأن يُحافظا على دور الآخرين في حياة الطفل، وأن يضعا في اعتبارهما رغبات الطفل فيما يتعلق بالزيارة.ينبغي إعطاء الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين صوتًا مَسموعًا في ترتيبات المعيشة،ولا ينبغي على الآباء مطلقًا أن يقترحوا أن يتخذ أطفالهم موقفًا متحيزًا، ويجب ألا يعبروا لأطفالهم عن مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر.
ينبغي على الآباء القيام بالأمور التالية مع الأطفال:
مُناقشة القضايا بصراحة وبصدق وبهدوء
البقاء ودودين
الاستمرار في الانضباط المتواصل
الحفاظ على التوقعات العادية فيما يتعلق بالأعمالِ المنزلية والعمل المدرسي
يستطيعُ الوالدان الحفاظ على التواصل مع أطفالهم مفتوحًا من خلال تشجيعهم على الثقة والتعبير عَن مشاعرهم؛فعلى سبيل المثال، إذا نوَّه الطفل إلى الغضب حول الطلاق، يستطيع أحد الوالدين القول: "إذن، فإن الطلاق يجعلك غاضبًا" أو "أخبرني المزيد عن ذلك". كما يُشجِّع السؤال حول مشاعر الطفل على مُناقشة الانفعالات الحساسة أو المخاوف أيضًا؛
يُشجِّعُ الآباءُ أطفالهم على الإقرار بمخاوفهم وما يشغل بالهم من خلال التحدث عن مشاعرهم الذاتية؛فعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى الطلاق، قد يقول أحد الوالدين: "أنا حزينٌ أيضًا حول الطلاق.ولكن أنا أعلم أيضًا أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن نفعله.وعلى الرغم من أننا لن نستطيع العيش معًا بعد الآن، إلا أننا سنبقى نُحبك سويةً ونعتني بكَ دائمًا". وعند القيام ذلك، يستطيع الوالدان مناقشة مشاعرهما وتقديم الطمأنينة وشرح أن الطلاق هو الخيار المناسب لهما.وفي بعض الأحيان، يحتاجُ الأطفال، خُصوصًا الأصغر سنًا، إلى سماع نفس الرسالة مرارًا وتكرارًا.
يستردّ معظم الأطفال الإحساس بالأمن والدعم خلال نحو عام من الطلاق إذا قام الوالدان بالتكيّف والعمل لتلبية احتياجات الأطفال.
تأثيراتُ العلاقة الجديدة
عندما يجري التعامل مع الأطفال من قبل جميع البالغين المعنيين بشكل مناسب، فيمكن الحفاظ على الاستقرار عندما يعيش أحد الوالدين أو كليهما مع شريك جديد أو يتزوج من جديد.يشعُر بعض الأطفال بعدم الولاء لأحد الوالدين عن طريق قبول الشريك الجديد للوالد الآخر.