الطلاق والأطفال

يحتاجُ الأطفالُ إلى أن يكونوا قادرين على التعبير عن مشاعرهم لشخص بالغ يستمع إليهم بانتباه؛ويستطيع الأطفالُ من خلال النصح الحُصول على شخصٍ بالغٍ مُحبّ، وعلى النقيضٍ من والديهم، لن يُبدي انزعاجه من مشاعرهم.

يتكيف الأطفالُ بشكلٍ أفضل عندما يتعاون الوالدان مع بعضهما بعضًا ويركزان على احتياجات الطفل.ينبغي على الوالدين أن يتذكرا أن الطلاق يفصل بينهما كزوجين فقط، وليس في علاقتهما ومسؤولياتهما كوالدين لأطفالهما.ولذلك، كلما أمكَن، ينبغي أن يعيش الوالدان بالقرب من بعضهما بعضًا، وأن يُعاملان بعضهما بعضًا باحترام في وجود الطفل، وأن يُحافظا على دور الآخرين في حياة الطفل، وأن يضعا في اعتبارهما رغبات الطفل فيما يتعلق بالزيارة.ينبغي إعطاء الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين صوتًا مَسموعًا في ترتيبات المعيشة،ولا ينبغي على الآباء مطلقًا أن يقترحوا أن يتخذ أطفالهم موقفًا متحيزًا، ويجب ألا يعبروا لأطفالهم عن مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر.

ينبغي على الآباء القيام بالأمور التالية مع الأطفال:

مُناقشة القضايا بصراحة وبصدق وبهدوء

البقاء ودودين

الاستمرار في الانضباط المتواصل

الحفاظ على التوقعات العادية فيما يتعلق بالأعمالِ المنزلية والعمل المدرسي

يستطيعُ الوالدان الحفاظ على التواصل مع أطفالهم مفتوحًا من خلال تشجيعهم على الثقة والتعبير عَن مشاعرهم؛فعلى سبيل المثال، إذا نوَّه الطفل إلى الغضب حول الطلاق، يستطيع أحد الوالدين القول: "إذن، فإن الطلاق يجعلك غاضبًا" أو "أخبرني المزيد عن ذلك". كما يُشجِّع السؤال حول مشاعر الطفل على مُناقشة الانفعالات الحساسة أو المخاوف أيضًا؛

يُشجِّعُ الآباءُ أطفالهم على الإقرار بمخاوفهم وما يشغل بالهم من خلال التحدث عن مشاعرهم الذاتية؛فعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى الطلاق، قد يقول أحد الوالدين: "أنا حزينٌ أيضًا حول الطلاق.ولكن أنا أعلم أيضًا أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن نفعله.وعلى الرغم من أننا لن نستطيع العيش معًا بعد الآن، إلا أننا سنبقى نُحبك سويةً ونعتني بكَ دائمًا". وعند القيام ذلك، يستطيع الوالدان مناقشة مشاعرهما وتقديم الطمأنينة وشرح أن الطلاق هو الخيار المناسب لهما.وفي بعض الأحيان، يحتاجُ الأطفال، خُصوصًا الأصغر سنًا، إلى سماع نفس الرسالة مرارًا وتكرارًا.

يستردّ معظم الأطفال الإحساس بالأمن والدعم خلال نحو عام من الطلاق إذا قام الوالدان بالتكيّف والعمل لتلبية احتياجات الأطفال.