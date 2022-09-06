اعوِجاجُ المَفاصِلِ الخِلقِيُّ المُتَعَدِّد

تقييم الطبيب

الاختباراتُ الجينية

قبل الولادة، يمكن رؤية الأطراف غير الطَّبيعيَّة خلال التصوير الرُّوتيني بتخطيط الصَّدى.قد يقوم الأطبَّاء عند ملاحظتهم وجود أطراف غير طبيعية بإجراء تصوير بتخطيط الصَّدى لأجزاء أخرى من جسم الجنين أو بإجراء اختبار جيني على الجنين من خلال استعمال خزع الزُّغابات المشيميَّة أو فحص السَّائل الأمينوسي.

بعد الولادة، يقوم الأطبَّاء بإجراء الفحص السَّريري وملاحظة مَفاصِل وأطراف الطِّفل المُجَمَّدة.قد يقوم اختصاصي الجينات بتقييم الطفل المصاب بهذه العيوب الخلقية.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.

ويمكن لفحوص العضلات، مثل خزعة العضلات (استئصال عَيِّنَة من العضلات للفحص) وتخطيط كهربيَّة العضل، أن تساعد الأطبَّاء على التمييز بين أنواع مختلفة من اعوجاج المَفاصِل.