تَضَيُّقُ الأَبهَر

تضيق الأبهر هو تضيق جزء من الشريان الأبهر، وهو الوعاء الدموي الرئيسي الذي ينقل الدم الأحمر المؤكسج من القلب إلى الجسم.

يضيقُ الشريان الأبهر، ممَّا يجبر القلب على الضخ بقوة أكبر لدفع الدَّم من خلال الشريان الأبهر المتضيق لإيصال جريان دموي مناسب إلى النصف الأسفل من الجسم.

يصابُ الرضع الذين يعانون من تضيقات شديدة بالمرض فجأة عندما تبلغ أعمارهم بضعة أيام، وتظهر عليهم علامات فشل القلب وانخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم.لا تظهر أيُّ أعراض غالبًا على الأطفال الأكبر سنّاً الذين يعانون من التضيق.

يُشتبه في التشخيص اعتمادًا على الأعراض والنتائج خلال فحص الطبيب ويجري التأكيد باستخدام تخطيط صدى القلب.

يحتاج معظم الأطفال الذين يعانون من التضييق إلى الجراحة التصحيحية أو رَأبُ الوِعاءِ بالبَالون لتوسيع الشريان الأبهري المتضيق.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

يقتصر التَّضُّيُّق، وهو عيب ولادي في القلب، على أحد أجزاء الأبهر، وليس كامل الشريان الأبهر.وهو يحدث عادةً فوق الموضع الذي تتَّصل فيه القناة الشريانية بالشريان الأبهر.القناة الشريانيَّة هي وعاء دموي يربط بين الشريانين الكبيرين اللذين يُغادران القلب، أي الشِّريان الرِّئوي والشِّريان الأبهر (انظر الدورة الدموية الطبيعية للجنين).ولكن، في الرحم وخلال الأيام الأولى من الحياة، تكون القناة مفتوحة، بحيث يتجاوز الدم المتدفق عبره القسم الضيق من الشريان الأبهر.

قد يقلل التضيق من تدفق الدم إلى النصف السفلي من الجسم، بما في ذلك الكليتان والكبد والأعضاء الأخرى في البطن.ويكون ضغط الدم أقل من المعتاد في الطرفين السفليين، ويميل إلى أن يكون أعلى من المعتاد في الذراعين.يُعد التضيُّق سببًا خطيرًا لارتفاع ضغط الدم، ولكن يمكن علاجه.تكون النفخة القلبية موجودة أحيانًا (وهي صوت صادر عن جريان الدم المضطرب من خلال صمامات القلب المتضيقة أو المُسرِّبة أو من خلال بُنى القلب غير الطبيعية).

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من دون مُعالجة، يمكن أن يكون التضيق الشديد قاتلاً عندَ المواليد الجدد.أمّا التضيّق الأقل شدّة فيُسبب في نهاية المطاف إجهاد القلب وتضخمه، ويُسبب إرتفاع ضغط الدّم.يؤدي التضيّق إلى جعل الطفل عرضة للإصابة بعدوى القلب (التِهاب الشَّغافِ العدوائي) وحدوث نزفٍ في الدماغ.غالبًا ما يعاني الأطفال الذين يعانون من التضيق من عيوب أخرى في القلب، مثل تضيق الصمام الأبهري أو عيب الحاجز الأذيني أو البطيني.

أعراض تَضَيُّقُ الأَبهَر يكون لدى الرضع الذين يعانون من التضيق البسيط أعراضٌ قليلة عادةً أو لا توجد أيَّة أعراض.قد يعاني الرضعُ الذين يعانون من تضيق متوسط الشِّدَّة من التنفس السريع والمُجهِد في بعض الأحيان وتسرّع معدَّل ضربات القلب وصعوبة التغذية وتلون الجلد باللون الرمادي وانخفاض عدد الحفاضات الرطبة والتَّهيُّج أو الخمول. أما في التضيّق الشديد في سن الرضاع، فيمكن أن يتدفق الدم إلى الجزء السفلي من الشريان الأبهر الصدي (في موضع ما بعد التضيّق) من خلال الاتصال المفتوح بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي، أي القناة الشريانية (ductus arteriosus).لا تحدث الأعراض إلَّا بعد انغلاق القناة عادةً، وذلك عندما يكون عمر المولود بضعة أيام عادةً.بعدَ الانغلاق، يختفي الدَّم الذي تقوم القناة بنقله، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى حدوث نقصٍ مفاجئ لمعظم إمدادات الدَّم تقريبًا إلى الجزء السفلي من الجسم.قد يؤدي ذلك إلى حدُوث فشل قلب وانخفاض ضغط دم كارثي ومُفاجئ. ولكن، لا تظهر عند معظم الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من التضيُّق أيُّ أعراض.وفي بعض الأحيان، يُصابُ الأطفال الذين يعانون من التضيق بالصُّدَاع أو نزفٍ من الأنف بسبب ارتفاع ضغط الدم في الجزء العلوي من الجسم، أو من آلام في الساقين في أثناء التمرين، بسبب عدم كفاية إمدادات الدم إلى الساقين.

تشخيص تَضَيُّقُ الأَبهَر تخطيط صدى القلب

التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا يُشتبه في التضيُّق عادةً عندما يلاحظ الطبيب نفخة قلبية أو اختلافات في النبضات أو في ضغط الدم بين الذراعين والطرفين السفليين عند إجراء الفحص السريري.النفخة القلبية هي صوت صادر عن جريان الدم المضطرب من خلال صمامات القلب المتضيقة أو المُسرِّبة، أو من خلال بُنى القلب غير الطبيعية.بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ضغطُ الدم المُقاس في الذراعين شديد الارتفاع. يؤكد التَّشخيصُ من خلال تخطيط صدى القلب، والتصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا. يُجرى تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية عادةً.وقد يُظهِران تضخم القلب.

علاج تَضَيُّقُ الأَبهَر في بعض الأحيان، أحد البروستاغلاندينات

الجراحة، أو رأب الأوعية بالبالون، أو وضع الدعامة تختلف المُعالجة باختلاف شدة التضيق والأعراض التي يسببها. يحتاج الرضّع الذين يعانون من أعراض شديدة بسبب التضيق إلى المعالجة الطارئة، بما في ذلك العلاج بأحد البروستاغلاندينات، وهو دواء يمكن أن يعيد فتح القناة الشريانية لتحسين جريان الدم إلى النصف الأسفل من الجسم

أدوية أخرى لتعزيز ضخ القلب

الجراحة العاجلة لتوسيع التضيُّق تُعدُّ الجراحة العلاج المفضل للتضيق المتوسِّط أو الشديد عند الرضع والأطفال الصغار.قد يجري قطع الجزء المتضيِّق من الشريان الأبهر ويُخاط الجزآن الطبيعيَّان معًا، أو يمكن استخدام رقعة لتوسيع الجزء المتضيّق من الأبهر.في بعض الأحيان، يَجرِي استخدامُ أنسجة من الأوعية الدموية التي تُغذِّي الذراع الأيسر (الشريان تحت الترقوة) لتشكيل هذه الرقعة. قد لا تُكتشف الحالة البسيطة جدًا التي لا تُسبب أية أعراض في وقت مبكر من الحياة.وقد تُلاحظ عندما يكبر الأطفال قليلًا ويتضيق الشريان الأبهر بشكل أكبر.قد يلاحظ الطبيب ازدياد قوة النبضات وارتفاع ضغط الدم في الذراع بشكل أكبر من الساق.وفي مثل هذه الحالات، تكون الجراحة ورأب الأوعية البالونية خيارين لإصلاح الشريان الأبهر المتضيق.ويُجرى رَأبُ الوِعاءِ بالبَالون في أثناء قَثطَرة القلب، حيث يُمرر أنبوب رفيع (قثطار) ينتهي ببالون عند طرفه عبر وعاء دموي في الطرف العلوي أو السفلي إلى الشريان الأبهر المتضيّق.يُنفخ البالون ليقوم بتوسيع الشريان الأبهر المتضيّق.وفي بعض الأحيان، يَجرِي إدخالُ أنبوب مرن قابل للتوسيع (دعامة) للمساعدة على منع الأبهر من عودة التضيق مَرَّةً أخرى. تظهر عندَ بعض الأطفال الذين أجروا جراحة إصلاح التَّضيُّق ندبةٌ نسيجية في الأبهر في موقع الإصلاح.ويؤدي هذا النسيج الندبي إلى تضيُّق الأبهر، ويحدُث بشكلٍ شائع عند الرضع الذين يحتاجون إلى جراحة عاجلة في وقتٍ مبكر جدًا من الحياة.وعادةً ما يكون رَأبُ الوِعاءِ بالبَالون مع وضع الدعامة أو من دونها معالجةً شديدة الفعاليَّة لهذا التضيق الناكس. يحتاج الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي) في أثناء الأشهر الستة الأولى بعد الإصلاح.تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.