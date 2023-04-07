تبادل مواقع الشرايين الكبيرة transposition of the great arteries هو انعكاس للوصلات الطبيعية للشريان الأبهر والشريان الرئوي مع القلب.

يكون الشريان الأبهر والشريان الرئوي متعاكسين، مما يؤدي إلى توزيع الدم الفقير بالأكسجين إلى الجسم وتوزيع الدم الغني بالأكسجين بين الرئتين والقلب وليس إلى الجسم.

تظهر الأعراض عند الولادة وتشمل زراقًا شديدًا (تبدّل لون الشفاه والجلد نحو الأزرق) وصعوبة التنفس.

ويستند التَّشخيص إلى تخطيط صدى القلب.

قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية أو القثطرة القلبية العاجلة بعد الولادة بفترة قصيرة.

تُجرى الجراحة خلال الأيام القليلة الأولى من الحياة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

يدخل الدَّم الفقير بالأكسجين العائد من الجسم إلى الأذين الأيمن وبعد ذلك يتدفق إلى البطين الأيمن كالمعتاد، ولكنَّه يجري بعد ذلك إلى الشريان الأبهر والجسم، متجاوزًا الرئتين.ينتقل الدَّم الغني بالأكسجين ذهابًا وإيابًا بين القلب والرئتين (من الرئتين إلى الوريد الرئوي، ثم الأذين والبطين الأيسر، ثم الشريان الرئوي)، ولكنَّه لا ينتقل إلى الجسم.

لا يمكن للجسم أن يبقى حيًّا من دون الأكسجين.ولكن الرضع الذين يعانون من هذا العيب القلبي قد يعيشون فترة وجيزة بعد الولادة، لأن الثقبة البيضوية (الثقبة بين الأذينين الأيمن والأيسر) والقناة الشريانية (وعاء دموي يربط الشريان الرئوي مع الأبهر—انظر الدورة الدموية الطبيعية للجنين) تبقيان مفتوحتين عند الولادة.تسمح هاتان الفتحتان للدم الغني بالأكسجين بالامتزاج مع الدم الفقير بالأكسجين، وتمدّ الجسم عادةً بما يكفي من الأكسجين لإبقاء الرضيع على قيد الحياة.وبمجرد أن تُغلق القناة، كما يحدث عادة بعد الولادة، تكون الفتحة الأذينية صغيرة جدًا، وبالتالي لا تتمكن سوى كمية قليلة جدًا من الدم من الوصول إلى الجسم.سوف يُتوفى الرضيع إذا لم يتم توسيع العيب الأذيني فورًا.

كما يمكن أن يترافق تبادل مواقع الشرايين الكبيرة مع عيبٍ آخر في القلب، هو عيب الحاجز البطيني (ثقب في الجدار يفصل بين حجرتي القلب السفليتين)، والذي قد يكون مفيدًا في الواقع عن طريق السماح بمزج المزيد من الدم الغني بالأكسجين مع الدم الفقير بالأكسجين.

تبادل مواقع الشرايين الكبيرة

أعراض تبادل مواقع الشرايين الكبيرة يؤدي تبادل مواقع الشرايين الكبيرة غالبًا إلى حدوث زُراق شديد (تغيُّر لون الشفاه والجلد إلى الأزرق) وصعوبة في التنفس تبدأ عند الولادة.

تشخيص تبادل مواقع الشرايين الكبيرة تخطيط صدى القلب يشتبه الأطباء في التشخيص عندما يكتشفون مستويات منخفضة للغاية من الاكسجين في دم المولود الجديد.كما يكون التنفُّس عند المولود الجديد سريعًا أيضًا ولكنه ليس مجهدًا. ويؤكد تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) التَّشخيص. يُجرى عادةً تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية.يكون تخطيط كَهربيَّة القلب طبيعيًا عادةً.قد تُظهر صورة الأشعَّة السِّينية للصدر وجود تضخُّم أو شذوذ في شكل القلب.

علاج تبادل مواقع الشرايين الكبيرة يُعطى دواء في بعض الأحيان، مثل أحد البروستاغلاندينات، لإبقاء القناة الشريانية مفتوحة

فَغرُ الحاجِزِ الأُذَينِيِّ بالبَالون Balloon atrial septostomy

الجراحة تُجرى الجراحة خلال الأيام القليلة الأولى من الحياة عادةً.ولكن قد تتمُّ إجراءات أخرى أولًا للحفاظ على الرضيع على قيد الحياة حتى يُتاح إجراء عملية جراحية. عند بعض الرضع، يستعمل الأطباء أحد البروستاغلاندينات عن طريق الوريد لإبقاء القناة الشريانية مفتوحة.قد يساعد الحفاظ على القناة الشريانية المفتوحة على زيادة جريان الدم في الرئتين ورفع مستويات الأكسجين في الدم.يضع الأطباء هؤلاء الرضع الذين يتلقون هذا الدواء تحت المراقبة لأنهم يصبحون أقلَّ استقرارًا في بعض الأحيان عند تلقي أحد البروستاغلاندينات. قد يكون لدى الرضع الذين يعانون من أعراض شديدة ولا يستجيبون للبروستاغلاندين فتحة أذينية صغيرة جدًا بحيث لا تسمح بالمزج الكافي للدم الغني بالأكسجين من الأذين الأيسر مع الدم الفقير بالأكسجين في الأذين الأيمن.في هذه الحالة، قد يقوم الأطباء بإجراء فَغرِ الحاجِزِ الأُذَينِيِّ بالبَالون.يجري تمرير أنبوب رفيع (قثطار) ذي بالون عند طرفه عبر وعاء دموي في افي السرة (الوريد السري) أو المنطقة الإربية (أعلى الفخذ) إلى القلب.يجري وضع النهاية في الفتحة بين الأذينين (الثقبة البيضوية) ويُنفخ البالون ويُسحب من خلال الفتحة.يؤدي هذا الإجراء إلى توسيع الثقبة، وبالتالي يُمكّن الدم الغني بالأكسجين التوجه من الأذينة اليسرى إلى الأذينة اليمنى ومن ثم الوصول إلى الجسم. تنطوي الجراحة على إزالة ارتباط الشريان الأبهر والشريان الرئوي و "تبديلهما" إلى البطينين المناسبين.ثم تجري إعادة ربط الشرايين التاجية للقلب إلى الشريان الأبهر بعد إعادة توضع الشريان الأبهر (تُعرف هذه العملية باسم إجراء التبديل الشرياني). بعد الجراحة، يحتاج بعض الأطفال فقط الذين لديهم عيوب محددة متبقية إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي).تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف. فغر الحاجز الأذيني للبالون (إجراء راشكيند) الصورة