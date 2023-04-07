النافذة الأبهرية الرئوية هي اتصال غير طبيعي بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي الرئيسي.

الأَعرَاض هي نفسها أعراض التحويلة من اليسار إلى اليمينوالتي تنطوي على علامات فشل القلب، مثل التنفس السريع، وسوء التغذية، والتعرق.

يُوضَع التَّشخيص من خلال نتائج الفَحص السريري، وتخطيط كَهربية القلب (ECG)، وتصوير القلب.

ويكون العلاجُ بالإصلاح الجراحي.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

النافذة الأبهرية الرئوية هي فتحة غير طبيعية بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي الرئيسي، الذي يسمح للدم من الشريان الأبهر بالتدفق بشكل مباشر إلى الرئتين.يحدث العيب عندما يفشل الوعاء الدموي الكبير الوحيد الذي يخرج من القلب في أثناء تخلُّق الجنين في الانفصال بشكلٍ كاملٍ إلى شريان رئوي وشريان أبهر.يكون الشذوذ نادرًا جدًا.يمكن أن تحدث النافذة الأبهرية الرئوية من تلقاء نفسها أو بالتزامن مع عيوب قلبية أخرى، مثل: عيب الحاجز الأذيني، أو تضيق الأبهر، أو رباعيَّة فالو.

عند الأطفال الذين لديهم نافذة أبهريَّة رئويَّة، يتدفَّق الدَّم بسرعةٍ وقوَّةٍ إلى الرئتين، ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي وفشل القلب.وفي نهاية المطاف، إذا لم يجرِ إصلاح العيب، تحدث متلازمة آيزنمينغر.

أعراض النافذة الأبهرية الرئوية تكون الأَعرَاض هي نفسها أعراض التحويلة من اليسار إلى اليمين.التحويلات الكبيرة من اليسار إلى اليمين في تدفق كميات كبيرة من الدم إلى الرئتين، وعودة كميات كبيرة من الدم إلى البطين الأيسر، مما قد يُسبب ظهور علامات الفشل القلبي (مثل، زيادة سرعة التنفس، وسوء التغذية، والشعور بالتعب عند بذل أدنى جهد، والتعرق الشديد).في أثناء مرحلة الرضاعة، يمكن لهذه الأعراض أن تفضي إلى فشل النمو.يمكن لتحويلة كبيرة من اليسار إلى اليمين أن تؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية (فرط ضغط دم رئوي).يعاني معظم الأطفال المصابين بنافذة أبهرية رئوية من نفخة قلبية. قد يعاني الرضع المُصابون من عدوى تنفسية متكررة.

تشخيص النافذة الأبهرية الرئوية تخطيط كهربيَّة القلب ECG

إجراء الأشعَّة السِّينية للصدر

تخطيط صدى القلب (التصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب) يستخدم الأطباء نتائج الفَحص السريري الشامل وتخطيط كَهربيَّة القلب (ECG)، وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، وتخطيط صدى القلب لتشخيص النافذة الأبهرية الرئوية.

علاج النافذة الأبهرية الرئوية الإصلاح الجراحي ينبغي إجراء إصلاح جراحي للنافذة الأبهرية الرئوية في أقرب وقت ممكن بعد وضع التشخيص.