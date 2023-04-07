في القناة الشريانية السالكة patent ductus arteriosus، يفشل الوعاء الدموي الذي يربط الشريان الرئوي والشريان الأبهر (القناة الشريانية) في الانغلاق، كما يحدث عادةً بعد الولادة بوقت قصير.

القناة الشريانية السالكة هي عيب في القلب يظهر عندما لا تنغلق القناة الطبيعية بين الشريان الرئوي والشريان الأبهر في الجنين عند الولادة.

لا تحدث أعراض في كثير من الأحيان، ويُشتبه في التشخيص اعتمادًا على النفخة القلبية التي يسمعها الطبيب باستخدام السماعة.

يكون الأطفالُ حديثو الولادة الخدج معرَّضين بشكلٍ خاص للإصابة بالقناة الشريانية السالكة وهم أكثر عرضة لحدُوث الأعراض، بما في ذلك الصعوبةُ في التنفس (خاصة عندَ الرضاعة)

غالبًا ما يساعد العلاج بالإيبوبروفين أو الإندوميتاسين على إغلاق القناة الشريانية السالكة، خاصة عند الخدج.وإذا لم تنجح الأدوية، قد تُجرى الجراحة.

عند حديثي الولادة الذين اكتملت فترة حملهم، يُحتَملُ أن يكون العلاج بالأدوية أقل نجاحًا، خاصةً وأن هؤلاء الرضع عادة ما يكونون أكبر سنًا عندما يجري تشخيص القناة الشريانية السالكة.وما لم تظهر عليهم أعراض، فغالبًا ما يتأخر العلاج الجراحي إلى ما بعد سنة أو سنتين من العمر لأن القناة الشريانية قد تنغلق من تلقاء نفسها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

القناة الشريانيَّة هي وعاء دموي يربط بين الشريانين الكبيرين اللذين يُغادران القلب، أي الشِّريان الرِّئوي والشِّريان الأبهر (انظر الدورة الدموية الطبيعية للجنين).تسمح القناة للدم بتجاوز رئتي الجنين غير الوظيفيتين بعد، من خلال الانتقال من الشريان الرئوي إلى الشريان الأبهر وإلى جسم الجنين.بالنسبة إلى الجنين، يتلقى الدَّمُ الذي يصل إلى القلب الأكسجين من المشيمة.يمكن نقل هذا الدم المؤكسج إلى الجسم من خلال وصلتين، الثقبة البيضوية والقناة الشريانية.تنغلق هذه الوصلات بعد الولادة مباشرةً.بالإضافة إلى ذلك، عندما ينقطع الحبل السري، لا يحصل المولود على الدم من المشيمة، ويجب أن يأتي كل الأكسجين عبر رئتي الرضيع.وبذلك، لا تعود هناك حاجة إلى القناة الشريانية، وغالبًا ما تُغلق في الأيام الأولى من الحياة.

عندما يكون الجنين في الرحم وخلال الأيام الأولى من حياة المولود، تكون القناة مفتوحة.في حالة القناة الشريانية السالكة، تبقى القناة مفتوحة.عندما تبقى القناة مفتوحة بعد الولادة، ينعكس اتجاه تدفق الدم عبر القناة ويحدث تحويل من اليسار إلى اليمين.يعني ذلك أن بعض الدم في الشريان الأبهر الذي سبق أن التقط الأُكسِجين من الرئتين يعود من خلال القناة إلى الشريان الرئوي، والذي يسبب تدفق الدم بشكل زائد إلى الرئتين.

تتسبَّب القناة الشريانية السالكة المتوسِّطة أو الكبيرة أيضًا في ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، ممّا قد يؤدي في النهاية إلى تضرُّر الأوعية الدموية للرئتين.تزيد القناة السالكة من خطر الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى خطيرة في القلب.

القناة الشريانية السالكة: الفشل في الانغلاق

أعراض القناة الشريانية السالكة لا تُسبب القناة الشريانية السالكة الصغيرة أيَّة أعراض غالبًا.ولكن، عندما تكون القناة الشريانية السالكة أكبر، قد تتسبب في التنفس السريع أو الجهدي، خاصةً عند الرضيع الخديج ذو الرئتين غير الناضجتين.قد يكون ضغط الدَّم منخفضًا.ويعاني بعض الرضع من صعوبة في الرضاعة وضعف النمو.

تشخيص القناة الشريانية السالكة تخطيط صدى القلب غالبًا ما يشتبه الأطباء بوجود القناة السالكة إذا ما سمعوا نوعًا معينًا من نفخة القلب عندَ الاستماع بالسماعة.النفخة القلبية هي صوتٌ صادر عن جريان الدم المضطرب من خلال صمامات القلب المتضيقة أو المُسرِّبة (القاصرة) أو من خلال بُنى القلب غير الطبيعية.عندَ الأطفال الأكبر سنًا، توصف النفخة بأنها صوت مثل آلة الغسيل.وعند الرضع الخدج، قد تكون نفخة القلب أقلَّ وضوحًا.غالبًا ما تزداد النبضات بوجود القناة الشريانية السالكة، ويُوصَف النبض أحيانًا بأنه مرتد. يؤكد تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) التَّشخيص. يُجرى تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية عادةً.قد تكون النتائج طبيعية أو قد تُظهر تضخم القلب.

علاج القناة الشريانية السالكة أَدوِيَة للمساعدة على إغلاق القناة

يتمُّ في بعض الأحيان إدخال سِدادَة أو جهاز آخر متخصص من خلال القِثطار، أو الجراحة يمكن إعطاءُ إندوميثاسين أو إيبوبروفين لإغلاق القناة الشريانية السالكة.تكون هذه الأدوية أكثر فعالية إذا ما أُعطيت خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة، وهي أكثر فاعلية عند حديثي الولادة الخُدج مقارنة بحديثي الولادة الذين أكملوا مدة الحمل.ويمكن إعطاء عدّة جرعات.إذا لم تُغلق القناة الشريانية السالكة بعد عدة جرعات، يمكن إجراء مداخلة بالقثطار أو جراحة إذا كانت هناك علامات على أن القناة الشريانية السالكة تضر الرئتين والقلب.حتى أصغر الأطفال الخدج الذين تكون القناة الشريانية السالكة لديهم مفتوحة كثيرًا ما يمكن إغلاق القناة الشريانية السالكة لديهم عن طريق القثطار. في حالة حديثي الولادة بعد حمل كامل والرضع الذين لا يعانون من أعراض، قد يسمح الأطباء بمرور بعض الوقت لكي تُغلق القناة الشريانية السالكة من تلقاء نفسها قبل أن يقترحوا التداخل العلاجي. إذا بقيت القناة الشريانية مفتوحة عند إتمام الرضيع عامه الأوَّل أو الثاني، فمن غير المرجح تمامًا أن تُغلق من تلقاء نفسها.في ذلك الوقت، يوصي الأطباء عادةً بالقيام بإجراء لإغلاق القناة الشريانية السالكة لاستبعاد خطر حدوث التِهاب الشَّغاف. في معظم الحالات، يقوم الأطباء بإغلاق القناة الشريانية السالكة عن طريق إدخال جهاز صغير أو وشيعة في أثناء القثطرة القلبية.في أثناء هذا الإجراء، يجري وصل جهاز الإغلاق بنهاية أنبوب رفيع (قثطار).يجري إدخال القثطار في الوريد الكبير في المنطقة الإربية (أعلى الفخذ).يتمُّ دفع القثطار برفقٍ عبر الوعاء الدموي حتى يصل إلى القلب ثم يتقدم قليلًا حتى يصبح طرف الجهاز في القناة.وبمجرد أن يصبح الجهاز في الموقع المناسب، يجري توسيعه لإغلاق القناة. إصلاح القناة الشريانية السالكة الصورة من حين لآخر، خاصة عندما تكون القناة كبيرة بشكلٍ غير مألوف، يقوم الأطباء بإجراء جراحة لإغلاق القناة. يحتاج الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي) في أثناء الأشهر الستة الأولى بعد إغلاق القناة.يكون من الضروري أحيانًا إلى استعمال المضادَّات الحيوية لفترة أطول إذا لم تنجح الجراحة في إغلاق القناة بشكلٍ كامل.تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.