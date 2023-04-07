العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي.

في العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي total anomalous pulmonary venous return، تقوم الأوردة الرئوية، وهي الأوعية الدموية التي تحمل الدم المؤكسج عادة من الرئتين إلى الجانب الأيسر من القلب، بالارتباط بدلًا من ذلك بالجانب الأيمن من القلب؛ثم يجري هذا الدم إلى القلب الأيسر من خلال ثقب في الجدار يفصل بين غُرف القلب اليسرى واليمنى.
يمكن أن تظهرعند الأطفال الذين يعانون من حالات أخف من العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي (TAPVR) مجرد مشاكل خفيفة في التغذية والتنفس في سن الرضاعة.
وقد يحدث عندَ الأطفال الذين يُعانون بشدَّةٍ أكبر من العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي (TAPVR) من تحوُّل لون الجلد إلى الأزرق (ازرِقَاق)، وضيقٍ في التنفس، والتعب.
قد يعاني الأطفال الذين لديهم أشكال أشد من هذا العيب من ضائقة تنفسية شديدة وزرقة بعد الولادة بفترة قصيرة.
توجد حاجةٌ لإجراء تخطيط صدى القلب لوضع التشخيص.
يُعالج العيب بالتصحيح الجراحي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).
تشكل حالات العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي (TAPVR) ما بين 1 إلى 2٪ من إجمالي العيوب الخلقية للقلب.
تُعيد الأوردة الرئوية الدم الذي التقط الأكسجين في الرئتين إلى الأذين الأيسر عادةً؛ثم يجري هذا الدَّم المؤكسج من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، حيثُ يتمُّ ضخه إلى الجسم.(انظر أيضًا الدورة الدموية الطبيعية للجنين.)عند الرضع الذين يولدون وهم يُعانون من العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي (TAPVR)، لا تتصل الأوردة الرئوية بشكل طبيعي بالأذين الأيسر، بل تتصل بدلًا من ذلك بمسار شاذ يؤدي في النهاية إلى الأذين الأيمن.لذلك يحصل الأذين الأيمن، الذي يتلقى عادةً الدم غير المؤكسج فقط من الجسم الذي يجري ضخه إلى الرئتين، على مزيج من الدم المؤكسج وغير المؤكسج.تؤدي عودة الدم الإضافية إلى زيادة عبء العمل وتضخم الجانب الأيمن من القلب.والأهم من ذلك، يسلك الدَّم الجاري من الأوردة الرئويَّة طريقه إلى الأذين الأيمن عبر مسارات مختلفة، صعوداً فوق القلب أو هبوطًا تحت القلب أو حول الجدار الخلفي للقلب.يمكن أن تكون هذه المسارات ضيقة أو مسدودة، مما يؤدي إلى تخزين الدم في الرئتين وحدُوث ضغط بسبب تجمُّعه في الرئتين، مما يمنع قيامهما بوظائفهما الطبيعية.يتدفق الدم فقط إلى الجانب الأيسر من القلب من خلال ثقب بين الأذين الأيمن والأيسر (ثقبة بيضوية سالكة أو عيب في الحاجز الأذيني).
العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي.
لا تتصل الأوردة الرئوية بالأذين الأيسر؛ وبدلاً من ذلك يدخُل العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي بأكمله جهاز الدوران الوريدي من خلال وصلاتٍ مختلفة (وفي هذه الحالة يكون الوريد الواصل أعلى أو فوق القلب).كما يمكن أن تكون الأوردة الموصلة أسفل القلب، أو خلف القلب.يعتمد جريان الدَّم الجهازي على التحويل الأذيني من اليمين إلى اليسار.
AO = الأبهر؛ IVC = الوريد الأجوف السفلي؛ LA = الأذين الأيسر؛ LV = البطين الايسر؛ PA = الشريان الرئوي؛ PV = أوردة رئوية؛ RA = الأذين الأيمن؛ RV = البطين الأيمن؛ SVC = الوريد الأجوف العلوي.
أعراض العائد الوريدي الرئوي الشاذ الكلي
يُعاني حديثو الولادة المُصابون بشكل شديد من العائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي من صعوبة في التنفُّس وتغيُّر لون الجلد إلى الأزرق (إزرقاق).
وفي الأشكال الأخف (انظر الشكل أنواع قصور القلب)، قد تكون أعراض فشل القلب موجودة، ولكن من الصعب اكتشافها.تنطوي أعراض فشل القلب على ضيق التنفس، وازرقاق لون الجلد (زُراق)، والتَّعب.يكون مستوى الأكسجين أقل من الطبيعي عادةً، ولكن قد لا تظهر عند بعض الأطفال أية أعراض أو زرقة.
تشخيص العائد الوريدي الرئوي الشاذ الكلي
تخطيط صدى القلب
يشتبه الأطباء في التَّشخيص استنادًا إلى نتائج تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، أو النفخة القلبية التي يمكن سماعها بواسطة سمَّاعة الطبيب، أو انخفاض مستوى الأكسجين في الدَّم الذي يُكتشف بواسطة قياس التأكسج النبضي.يجري تأكيد التشخيص بواسطة تخطيط صَدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية).وفي بعض الأحيان، قد توجد حاجة إلى إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب أو التصوير الوعائي المقطعي حتى يتمكن الأطباء من رؤية العيب بوضوح أكبر.
علاج العائد الوريدي الرئوي الشاذ الكلي
الإصلاح الجراحي
الأدوية لعلاج لفشل القلب قبل الجراحة
تتطلّب معالجة حديثي الولادة المُصابين بالعائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي إلى استعمال الجراحة في وقت مبكر من الحياة.عندما يكون هناك إعاقة شديدة في المسار الوريدي الرئوي، فغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى إصلاح جراحي عاجل.ينبغي مُعالجة فشل القلب بالأدوية لتحسين التنفس حتى يُتاح إجراء الجراحة.
يقوم الإصلاح الجراحي على إنشاء اتصال بين الأوردة الرئوية والأذين الأيسر.يجري ربط مسار الاتصال غير الطبيعي من الأذين الأيسر.
يحتاج بعض الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي).تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الرابطة الأمريكية للقلب: عيوب القلب الشائعة: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب
American Heart Association: Infective Endocarditis: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية