العائِدُ الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي.

الإصلاح الجراحي

الأدوية لعلاج لفشل القلب قبل الجراحة

تتطلّب معالجة حديثي الولادة المُصابين بالعائِد الوَريدِيّ الرئوي الشاذ الكلي إلى استعمال الجراحة في وقت مبكر من الحياة.عندما يكون هناك إعاقة شديدة في المسار الوريدي الرئوي، فغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى إصلاح جراحي عاجل.ينبغي مُعالجة فشل القلب بالأدوية لتحسين التنفس حتى يُتاح إجراء الجراحة.

يقوم الإصلاح الجراحي على إنشاء اتصال بين الأوردة الرئوية والأذين الأيسر.يجري ربط مسار الاتصال غير الطبيعي من الأذين الأيسر.

يحتاج بعض الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي).تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.