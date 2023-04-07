الجِذع الشريانِي المُستَدِيم (persistent truncus arteriosus) هو عيب خلقي يخرج فيه وعاء دموي كبير (جذع) من القلب، بدلًا من أن ينقسم إلى شريان رئوي وشريان أبهر.يخرج الشريان الرئوي من الجذع مباشرةً، ويكون عيب الحاجز البطيني موجودًا دائمًا.يدخل الدم غير المؤكسج من الجانب الأيمن من القلب والدم المؤكسج من الجانب الأيسر من القلب إلى هذا الوعاء الكبير الوحيد (الجذع الشرياني)، ثم يجري مزيج الدم المؤكسج وغير المؤكسج إلى الجسم والرئتين.

تشمل الأعراضُ على تحوُّل لون الجلد إلى اللون الأزرق (زرقة) وحدوث أعراض فشل القلب، بما في ذلك ضيق النَّفَس وسوء التغذية والتعرق والتنفس السريع.

يُوضَع التَّشخيص عن طريق تخطيط صدى القلب.

يُتبَع العلاج الطبي لفشل القلب بإصلاح جراحي مبكر عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

عندما ينمو القلب والأوعية الدموية في الجنين، في البداية لا يوجد سوى أنبوب واحد كبير يسمى الجِذع truncus، يخرج من القلب.ينقسم الجذع عادةً إلى وعاءين دمويين، الشريان الرئوي والشريان الأبهر (انظر أيضًا الدورة الدموية الطبيعية للجنين).في بعض الأحيان، لا ينقسم الجذع.يؤدي صمام واحد، هو الصمام الجذعي، إلى هذا الشريان الواحد، بدلاً من الصمامات الأبهرية والرئوية المنفصلة.يصدر شريانٌ واحدٌ من القلب، والذي تتفرع عنه بعد ذلك مباشرةً الشرايين الرئوية.يكون عيب الحاجز البطيني موجودًا دائمًا، والذي يسمح لكل من البطينين الأيمن والأيسر بضخ الدم عبر الصمام الجذعي.

تُسكل حالات الجذع الشرياني المُستَدِيم ما بين 1 إلى 2٪ من إجمالي العيوب الخِلقية للقلب.قد تترافق الشذوذات الأخرى مع الجذع الشرياني المستديم.

الجذعُ الشِّريانِيُّ المُستَدِيم

أعراض الجذعُ الشِّريانِيُّ المُستَدِيم خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحياة، عادةً ما يُعاني الرُّضَّع الذين لديهم جذع شرياني مستديم من ازرقاق خفيف (تحوُّل لون الجلد إلى الأزرق) ومن أعراض وعلامات فشل القلب (انظر الشكل الفشل القلبي: مشاكل الضخ والملء)، بما في ذلك ضيقٌ في النَّفُّس، وتسرع التنفُّس، وسؤء التغذية، والتعرق.

تشخيص الجذعُ الشِّريانِيُّ المُستَدِيم تخطيط صدى القلب

في بعض الأحيان قَثطَرة القلب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (MRI) أو تصوير الأوعية الدَّمويَّة المقطعي المحوسب (CT) يشتبه الأطباء في التشخيص استنادًا إلى الموجودات التي الكشف عنها في أثناء فحصهم لحديثي الولادة، بما في ذلك النفخات القلبية المميزة والنبضات المتواثبة (خفقان قوي).النفخة القلبية هي صوت صادر عن جريان الدم المضطرب من خلال صمامات القلب المتضيقة أو المُسرِّبة (القاصرة) أو من خلال بُنى القلب غير الطبيعية. توفِّر النتائجُ التي يُحصلُ عليها من الأشعَّة السِّينية للصدر وتخطيط كهربية القلب، والتي تُجرى عندما يشتبه الأطباء في وجود عيبٍ في القلب، المزيد من الأدلة على التشخيص عادةً.يؤكد تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) التَّشخيص. غالبًا ما تُستخدم القَثطَرة القلبية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتحديد المشاكل القلبيَّة المرافقة الأخرى قبل الجراحة.

علاج الجذعُ الشِّريانِيُّ المُستَدِيم الإصلاح الجراحي

الأدوية لعلاج لفشل القلب قبل الجراحة يُعالَج فشل القلب بالأدوية لتحسين التنفس وضمان استقرار حالة الرضيع حتى يصبح بالإمكان إجراء الجراحة. تُجرى الجراحة عادةً قبل أن يبلغ الرضيع عمر شهر إلى شهرين.يجري إصلاح عيب الحاجز البطيني بواسطة رقعة تعيد توجيه كل الجريان الدموي من البطين الأيسر إلى الصمام الجذعي بالإضافة إلى توجيه كل الجريان الدموي من البطين الأيسر إلى الصمام الجذعي.ثم يقوم الأطباء بفصل الشرايين الرئوية عن الجذع ووصلها بالبطين الأيمن باستخدام أنبوب (ماسورة conduit).بعد هذا الإصلاح، يعمل الجذع مثل الشريان الأبهر. عندما يَجرِي وضع قناة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، يصبح حجمها غير كافٍ مع نمو الأطفال، وتكون هناك حاجة إلى إجراء جراحة إضافية لتكبير القناة. بعد الإصلاح الجراحي، يحتاج الأطفال المتأثرين إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي).تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.