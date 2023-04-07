التصحيح الخَلقي لتبادل مواقع الشرايين الكبيرة

تؤدي هذه الشذوذات إلى ظهور مجموعة واسعة من الأعراض.قد يحدث تباطؤ غير طبيعي في ضربات القلب ناجم عن إحصار القلب.في إحصار القلب، يتم حظر الإشارات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب جزئيًا أو كليًا بين الغرفتين العلوية والسفلية للقلب.يُعالج إحصار القلب باستعمال الناظمة القلبية.بالإضافة إلى الأَعرَاض الناجمة عن أي من الشذوذات المرافقة، من المُرجح أن تظهر لدى جميع الأشخاص الذين لديهم تصحيح خَلقي لتبادل المواقع أعراض ثانويَّة لتولي البطين الأيمن مهمة الدوران الدموي للجسم.

قد يعاني الرضع من نفخات قلبية بسبب تضيق رئوي أو عيب في الحاجز البطيني.إذا كان التضيُّق شديدًا وكان هناك عيب في الحاجز البطيني، فقد يبدو الجلد والشفتان مُزرقَّتين (زُرقة) بسبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة.في حال وجود عيب كبير في الحاجز البطيني، فقد تظهر أعراض فشل القلب، مثل صعوبة التنفس وضعف التغذية.قد تظهر الأعراض تدريجيًا في أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة اعتمادًا على شدة العيوب.

ومع بلوغ الأطفال سن الرشد، قد تبدأ وظيفة البطين الأيمن، الذي تولى مهمة البطين الأيسر، بالتدهور، مما يؤدي إلى تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب) أو فشل القلب.كثيرًا ما يحدث قلس ثلاثي الشرفات، وهو تسرب الدَّم إلى الوراء من خلال الصمام ثلاثي الشرفات في كل مرة يتقلص فيها البطين الأيمن.