في التصحيح الخَلقي لتبادل مواقع الشرايين الكبيرة، تنعكس الوصلات الطبيعية للشريان الأبهر والشريان الرئوي، ولكن تنعكس أيضًا الحجرتان القلبيتان السفليتان (البطينان)، مما يؤدي إلى "تصحيح" الدورة الدموية بحيث يدخل الدم الوريدي الفقير بالأكسجين إلى الرئتين ويخرج الدم المؤكسج إلى الجسم كما ينبغي أن يحدث عادةً.إلَّا أنَّ الدوران يكون غير فعَّال لأنَّ البطين الأيمن، المصمَّم لضخ الدَّم إلى الدورة الدموية ذات الضغط المنخفض وصولًا إلى الرئتين، يكون مناطًا به ضخ الدَّم إلى الدورة الدموية الأعلى ضغطًا وصولًا إلى أنحاء الجسم.
قد تكون لدى الرضع المصابين بالتصحيح الخَلقي لتبادل مواقع الشرايين الكبيرة أعراض عديدة مختلفة لأن العديد من الشذوذات القلبية الإضافية تحدث في الحجرات القلبية المتبادلة.
من المرجح أن تحدث مشاكل طويلة الأجل ناجمة عن ضعف عضلة القلب في مرحلة البلوغ بسبب البطين الأيمن الذي يزود الجسم بالدم.
يستند التشخيص إلى نتائج الفحص البدني الذي يقوم به الطبيب، وتخطيط كهربية القلب (ECG)، وتصوير الصدر، والقثطرة القلبية.
تنطوي المعالجة على استعمال الأدوية للسيطرة على الأَعراض، والجراحة لتصحيح العيوب، وأجهزة تنظيم ضربات القلب أو مزيلات الرجفان المقومة للنظم القابلة للزرع إذا كان الشذوذ يُسبب اضطرابًا في نظم القلب.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).
من النادر نسبيًا حدوث تصحيح خَلقي لتبادل مواقع الشرايين الكبيرة.يعاني معظم الأطفال الرضع من شذوذات أخرى في القلب، مثل: عيب الحاجز البطيني، وتضيق الشريان الرئوي، وشذوذ إبشتاين.
الأعراض
تؤدي هذه الشذوذات إلى ظهور مجموعة واسعة من الأعراض.قد يحدث تباطؤ غير طبيعي في ضربات القلب ناجم عن إحصار القلب.في إحصار القلب، يتم حظر الإشارات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب جزئيًا أو كليًا بين الغرفتين العلوية والسفلية للقلب.يُعالج إحصار القلب باستعمال الناظمة القلبية.بالإضافة إلى الأَعرَاض الناجمة عن أي من الشذوذات المرافقة، من المُرجح أن تظهر لدى جميع الأشخاص الذين لديهم تصحيح خَلقي لتبادل المواقع أعراض ثانويَّة لتولي البطين الأيمن مهمة الدوران الدموي للجسم.
قد يعاني الرضع من نفخات قلبية بسبب تضيق رئوي أو عيب في الحاجز البطيني.إذا كان التضيُّق شديدًا وكان هناك عيب في الحاجز البطيني، فقد يبدو الجلد والشفتان مُزرقَّتين (زُرقة) بسبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة.في حال وجود عيب كبير في الحاجز البطيني، فقد تظهر أعراض فشل القلب، مثل صعوبة التنفس وضعف التغذية.قد تظهر الأعراض تدريجيًا في أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة اعتمادًا على شدة العيوب.
ومع بلوغ الأطفال سن الرشد، قد تبدأ وظيفة البطين الأيمن، الذي تولى مهمة البطين الأيسر، بالتدهور، مما يؤدي إلى تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب) أو فشل القلب.كثيرًا ما يحدث قلس ثلاثي الشرفات، وهو تسرب الدَّم إلى الوراء من خلال الصمام ثلاثي الشرفات في كل مرة يتقلص فيها البطين الأيمن.
التشخيص
فحص القلب بالسماعة الطبية
تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتصوير الصدر بالأشعة السينية
تخطيط صدى القلب (التصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب)
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT)
قثطرة قلبية
يستطيع الأطباء تشخيص الشذوذات القلبية من خلال الاستماع إلى الصدر باستخدام السماعة الطبية.قد يسمع الأطباء نفخة قلبية أو قد تكون أصوات القلب أعلى على الجانب الأيمن من الصدر بالمقارنة مع الجانب الأيسر منه.وفي وقت لاحق، عادةً ما يجرون تخطيطًا لكهربية القلب ودراسات تصويرية.
يُستخدم تخطيط صدى القلب، وفي بعض الأحيان، التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لإظهار تفاصيل تشريحية وتقييم وظيفة البطينين.
قد يظهر تخطيط كهربية القلب (ECG) وجود إحصار في القلب أو شذوذات أخرى، وتظهر الأشعة السينية للصدر تغيراً في شكل وموضع القلب.
العلاج
الدواء
الجراحة
ناظمة قلبية أو مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع
قد تكون الأدوية ضرورية عند حدوث فشل قلبي.
كثيرًا ما يكون العلاج الجراحي ضروريًا للعيوب البطينية أو قلس ثلاثي الشرفات.
قد تكون هناك حاجة إلى ناظمات قلبية أو مزيلات الرجفان المقومة للنظم القابلة للغرس إذا كان التغيُّر الخلقي يسبب اضطرابًا في نظم القلب.
وإذا حدث عسر شديد بالوظيفة، فقد تُستطب زراعة القلب.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Heart Association: Common Heart Defects: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب
الرابطة الأمريكية للقلب: التهاب الشغاف العدوائي: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية الوقائية