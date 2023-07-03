تضخم الرَّأس

تضتخم الرَّأس (macrocephaly) هو مُصطلح تقني يُشير إلى رأس ضخم.

قد ينجم تضخم الرأس عن اضطرابات جينية أو اضطرابات أخرى يمكن أن تسري في العائلات.

يجري وضع التشخيص قبل الولادة من خلال فحوصات الموجات فوق الصوتية الروتينية أو من بعد الولادة عن طريق قياس محيط الرأس.

يقوم الأطباء عادةً بإجراء أحد الفحوص التصويرية للتحري عن شذوذات في الدماغ واختبارات دموية للبحث عن سبب.

عادةً ما تنطوي مُعالجة تضخم الرأس على الجراحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي).

بالنسبة إلى الرضع الذين لديهم تضخم الرأس، يكون مُحيط الرأس أكبر بشكلٍ ملحوظ من بقية أقرانهم،

ويمكن تصنيفُ تضخم الرأس على النحو التالي:

غير متناظر: يكون الرأس أكبر من أن يتناسب مع الحجم الإجمالي للطفل

مُتناظر: يظهر الرأس بحجم مناسب للجسم (بعبارة أخرى، يكون للطفل جسم كبير ورأس كبير).

يكُون كثير من الأشخاص الذين لديهم رؤوس كبيرة أو جماجم كبيرة سليمينَ.

السبب الأكثر شُيُوعًا لتضخم الرأس هو تضخم الرأس العائلي، حيث تسري سمة الرأس كبير الحجم في عائلة الطفل بسبب خصائص نمو الجمجمة والدماغ.

قد تنجُم ضخامةُ الرأس غير الطبيعية عن تضخم الدماغ، أو تجمع الماء في الدماغ (مَوَه الرَّأس)، أو فرط نمو عظام الجمجمة (فَرطُ التَّعَظُّم القحفي)، أو حالات أخرى.قد تكون هذه الحالات ناتجة عن اضطرابات جينية أو اضطرابات اكتسبها الطفل قبل الولادة أو بعدها.

كما قد يُعاني الأطفال من مُضَاعَفات، مثل العين الكسولة (تُسمى الحالة أيضًا الغمش)، أو سوء ارتصاف الأسنان، أو صعوبات الكلام المرتبطة بالتأثيرات في الفم والفك.

تشخيصُ تضخم الرأس قبلَ الولادة، الموجات فوق الصوتية

بعدَ الولادة، الفحص السريري، بما في ذلك قياس مُحيط الرأس، وأحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

الاختباراتُ الجينية قبل الولادة، يَجرِي تشخيصُ تضخم الرأس أحيانًا عن طريق اختبار الموجات فوق الصوتية قبل الولادة الروتيني الذي يُجرَى في أواخر الثلث الثاني أو بداية الثلث الثالث من الحمل. بعدَ الولادة، يقومُ الأطباء بقياس محيط رأس الطفل (قياس الرأس حول أكبر منطقة له) في أثناء الفحوص السريرية الروتينية؛ويشخّصون تضخم الرأس عندما يكون محيط الرأس أكبر بشكلٍ ملحُوظ من المعدل الطبيعي للأطفال من نفس الجنس والعمر والمجموعة العرقية في المنطقة التي يعيش فيها الطفل.عند وَضع التَّشخيص، يأخذ الأطباء في الاعتبار أيضًا محيط الرأس لوالدي وجَدَّي الطفل، وذلك لأن حجم الرأس الأكبر قليلًا قد يكون يسري في العائلة. إذا كان تضخم الرأس موجودًا، يُجري الأطباء تصويرًا بالرنين المغناطيسي(MRI) للدماغ للتحري عن الشذوذات.كما يقوم الأطباء بتقييم المواليد الجدد والآباء للبحث عن الأَسبَاب المحتملة لتضخم الرأس أيضًا، ومن ثم يقومون بفحص للتحري عن أي سبب يشتبهون فيه.وفي بعض الأحيان، قد يطلب الطبيب اختبارات الدَّم للمساعدة على تحديد السبب. قد يجري تقييم الطفل المصاب بهذا العيب الولادي من قبل اختصاصي جينات.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.