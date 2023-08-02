سوءُ استِدارَة الأمعاء هو عيب ولادي يمكن أن يكون مهددًا للحياة، حيث لا تتحرَّك الأمعاء إلى مكانها الطبيعي في البطن مع تخلُّق الجنين.

وسبب هذا العيب غير معروف.

تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية عندما يحدث الانسداد على التقيؤ والإسهال وألم وتورم البطن.

يستند التَّشخيص إلى أنواع مختلفة من الأشعَّة السِّينية.

تُعد سوء الاستدارة المعوية المترافقة بانفتال عروة من الأمعاء حالة طارئة تحتاج إلى الجراحة.

ويمكن أن يُؤدِّي سُوء الاستدارة إلى انسِداد الأمعاء.نظرًا إلى أنَّ المعى الدقيق لا يكون ثابتًا كما ينبغي، فإنه قد يلتفّ (انفتال) ويمنع التروية الدموية عن الأمعاء،ولا يُعرف سبب عدم انتقال الأمعاء إلى الموضع الصحيح في البطن.

يعاني الرضع المصابين بسوء الاستدارة المعوية من عيوب خلقية أخرى.على الرغم من أن سُوء الاستدارة يحدث عند الرضع، إلا أنه قد يحدث أيضًا في أثناء مرحلة الطفولة المبكرة أو في مرحلة البلوغ.بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يُكتَشف سُوء الاستدارة بشكل عرضي كجزء من تقييم مُشكلةٍ أخرى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضمي).

أعراض سوء الاستدارة المعوية بالنسبة إلى الرُّضع الذين لديهم سوء استدارة الأمعاء، يُمكن أن يحدث لديهم بشكل مفاجئ تقيُّؤ، وإسهَال، وألم وتورم في البطن بسبب الانسداد كما يُمكن أن تحدث هذه الأعراض وتزول أيضًا. إذا انقطعت التروية الدموية إلى منتصف الأمعاء بشكلٍ كامل بسبب الاِنفِتال، يحدُث ألم مفاجئ وشديد وتقيُّؤ. قد يحدث تقيُّؤ للصفراء، وهي مادة تتشكل في الكبد، مما يجعل القيء يظهر بلون أخضر.وفي نهاية المطاف يتورم البطن.

تشخيص سوء الاستدارة المعوية تصوير البطن بالأشعَّة السينية

الأشعَّة السِّينية باستخدام الباريوم إذا كان الرضيعُ يتقيأ الصفراء، يقوم الأطباء بإجراء تصوير بالأشعَّة السِّينية للبطن للبحث عن انسداد. كما تؤخذ صورة بالأشعَّة السِّينية أيضًا بعد وضع الباريوم في مستقيم الرضيع (تسمى حقنة الباريوم) أو جعل الرضيع يبتلعها (تُسمى السلسلة المعدية المعوية العلوية).يبدو الباريوم أبيضًا في صور الأشعَّة السِّينيَّة ومُحدِّدًا السبيل الهضمي، حيث تظهر معالم وبطانة كلٍّ من المريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة.يمكن أن تساعد الأشعَّة السِّينية باستخدام الباريوم الأطباءَ على معرفة ما إذا كان القسم السفلي من الأمعاء في وضعية غير طبيعية.