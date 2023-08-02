داءُ هيرشسبُرونغ

في الحالة الطبيعية، يطرح جميع الأطفال حديثي الولادة تقريبًا العقي (مادة خضراء داكنة تُعتبر أول تبرز من الأمعاء) خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحياة.ويزيد تأخر خروج العقي من الاشتباه في داء هيرشسبرونغ؛

وفي مرحلة لاحقة من حياة الرضع، يُمكن أن تظهر عند المُصابين بداء هيرشسبرونغ أعراض تشير إلى الانسداد المعوي، مثل القيء المبقَّع بالصفراء، وتورم البطن، ورفض تناول الطعام، وسوء التغذية، والإمساك.إذا أُصيبَ جزء صغير فقط من المعى، قد يكون لدى الطفل أعراض خفيفة أكثر، وقد لا تُشخَّص حالته حتى وقتٍ لاحق في مرحلة الطفولة، أو حتى البلوغ في حالات نادرة

يُؤدي الالتهاب المِعَوِي القولونِيّ في داء سشبرونغ إلى حمَّى مفاجئة وتورم البطن وإسهَال انفجاريّ explosive، وأحيانًا مُدمَّى.