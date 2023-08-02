تشوهاتُ الشَّرَج والمُستَقيم

التشوهات الشَّرَجِيَّة المُستَقيمِيَّة هي عيوب ولادية تكون فيها فتحة الشرج ضيقةً، أو مغطاة بالجلد، أو مفقودةً.

قد يُصاب الرُضع بانسدادٍ معوي.

يستندُ التَّشخيصُ إلى الفَحص السَّريري والأشعَّة السِّينية،

وهناك حاجة إلى الجراحةٍ لتصحيح العيب.

الشرج هو فتحةٌ في نهاية السبيل الهضمي، يمرُّ البرازُ من خلالها إلى خارج الجسم.المستقيم هو جيبة للمِعَى الغليظ تستوعب البراز قبل التغوُّط.بالنسبة إلى التشوهات الشرجية المستقيمية، قد يغطي الجلد المنطقة التي ينبغي أن تكون فيها فتحة الشرج، ويمكن أن يكون الجلد بثخانة سنتيمترات عديدة أو مجرد غشاء رقيق.قد تكون فتحة الشرج ضيقةً أو قد تكون مفقودة تمامًا.

يحدث رتق الشرج عندما لا تتخلَّق الأمعاء بشكلٍ صحيح في أثناء تخلُّق الجنين،ولا يُعرف سببُ عدم تخلُّقها بشكلٍ صحيح.

يظهر عندَ معظم الرضع، الذين يعانون من رتق الشرج، نوعٌ ما من وصلة غير طبيعية (ناسور) بين الشرج وإمَّا الإحليل أو المنطقة الواقعة بين الإحليل والشرج (العجان) أو المهبل، أو المثانة في حالات نادرة.يحدث رتق الشرج عادةً جنبًا إلى جنب مع عيوب خلقية أخرى، مثل عيوب العمود الفقري والقلب والكلى والأطراف.كما قد يكون لدى الرضع المُصابين ناسور رُغامِيٌّ مَريئِيّ ورتق المريء أيضًا.

لا يتغوَّط الرضع الذين يعانون من رتق الشرج بشكلٍ طبيعي بعدَ الولادة،وفي نهاية المطاف، إذا لم تجر مُعالَجَة العيب يحدث انسداد معوي،وهو انسداد يوقف تمامًا أو يُضعفُ بشكلٍ خطير حركة المواد في الأمعاء.تنطوي أعراض انسداد الأمعاء عند الرضع على الألم والتهيج والتقيؤ وتورم البطن.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضمي).

تشخيص التشوهاتُ الشَّرَجية المُستَقيمية الفحص السريري

الفُحوصات التصويرية (الأشعَّة السِّينية، والأمواج فوق الصوتية) غالبًا ما يكتشف الأطباء التشوه عن طريق مُعاينة فتحة الشرج عندما يقومون لأول مرة بفحص الطفل بعد الولادة، وذلك قبل ظهور الأعراض. يمكن لاختصاصي الأشعة أن يعاين موضع الناسور ويعرف المزيد من التفاصيل عنه باستخدام الأشعَّة السِّينية.كما قد يستخدم الأطباء الأمواج فوق الصوتية أيضًا لتحديد نوع التشوه والتَّحرِّي عن عيوب أخرى.