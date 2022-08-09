عُيُوب الكلى

هناك العديدُ من العيوب الخلقية المختلفة التي تُصيبُ الكلى (العضوان اللذان يفلتران الفضلات من الدَّم لصنع البول).لا تكون هذه العيوب واضحةً عند فَحص الطَّبيب عادةً، وهي تحتاج إلى اختبارات لتقييم السبيل البولي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل البولي).
نظرة داخل السبيل البولي
مُضاعَفاتُ العيوب الخِلقية في الكلى
هناك العديد من أنواع العيوب الخلقية في الكلى.العديد من هذه العيوب
انسداد أو إبطاء تدفق البول من الكلى
يمكن لانسداد مجرى البول أن يجعل البول راكدًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى الكلى.كما يمكن أن يؤدي انسداد المجرى البولي إلى زيادة الضغط داخل الكلى وإلحاق الضرر بها مع مرور الوقت.ويمكن أن يؤدي الضرر في الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم، وفي حالاتٍ نادرةٍ إلى فشل الكلى.
أنواع عيوب الكلى
قد يُؤدي عددٌ من العيوب الخلقية إلى كلى غير طبيعية،وقد تكون الكلى:
في موضعٍ خاطئ (الكلى المُنتَبِذة ectopic kidneys)
مُستديرة بطريقة خاطئة (سوء الاستدارة)
مُتصلتين مع بعضهما بعضًا (الكُليَةٌ الحَذوِيَّة أو الكُليَةٌ المُلتَحِمَة)
مفقودة (عَدَم التَخَلُّق)
ذات أداء ضعيف
تحتويان على أكياس مليئة بالسائل (كيسات)، كما هي الحال في مرض الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات وخلل تنسج الكُليَة مُتَعَدِّدَة الكيسات
الكلى في الموضع والمكان الخاطِئين
بالنسبة إلى الجنين، تتخلق الكلى أولًا في الحوض، ثم تنتقل للأعلى وتستدير نحو مكانها الطبيعي في الجزء العلوي من البطن.إذا كانت الكلى في المكان الخاطئ (الكلى المنتبذة) أو غير مُستديرة بشكلٍ صحيح (سوء الاستدارة)، فقد يحدث انسداد في التصريف الطبيعي للبول من الكلى من خلال الحالبين (الأنبوبان اللذين ينقلان البول من الكلى إلى المثانة) إلى المثانة (الكيس العضلي القابل للتوسع الذي يحتفظ بالبول).
قد يحتاج الأطفال الذين يُعانون من الانسداد الذي يسبب عدوى متكررة في السبيل البولي، أو مشاكل اخرى، إلى الجراحة؛ولكن لا تظهر أية أعراض عند العديد من الأطفال، وبذلك قد لا يحتاجون إلى الجراحة.
الكلى الحَدوِيَّة
تُعدُّ الكلى الحَدوِيَّة Horseshoe kidneys أكثر عيب في الكلية المُلتَحِمَة شُيُوعًا،حيث تندمج الكليتان عند الجنين مع بعضهما بعضًا في كلية واحدة على شكل حدوة حصان.وبسبب اتصالهما مع بعضهما بعضًا، فإن الكلى لا تنتقل للأعلى إلى موضعهما الطبيعي عادةً، وقد لا تتخلقان بشكل صحيح أيضًا.وبسبب هذه العَوامِل، قد لا تقوم الكلى الحدوية بتصريف البول بشكلٍ صحيح، مما يزيد من خطر عدوى المسالك البولية وحصى الكلى والضرر في الكلى؛ولكن لا تظهر أيَّة أعراض على الإطلاق عندَ أكثر من نصف الأطفال الذين لديهم كلية حدوية.كما قد تكون هناك عيوب خلقية أخرى أيضًا عند الأطفال الذين لديهم كلية حدوية.
الكلى المفقودة
بالنسبة إلى بعض الأطفال، قد لا تتخلق واحدة من الكليتين أو الاثنتين معًا على الإطلاق (عَدَمُ التَخَلُّقِ الكُلوِيّ).لا يمكن للأطفال الذين فقدوا الكليتين معًا البقاء على قيد الحياة.
بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم كلية واحدة فقط، عادةً ما تتخلق الكلية الباقية بشكلٍ طبيعي وغالبًا ما تصبح أكبر من الحجم الطبيعي حتى تُعوِّض عن الكلية المفقودة،وفي مثل هذه الحالات، من المتوقع أن يكون للطفل متوسط عمر طبيعي ولن يحتاج إلى أية مُعالجة.
الكلى ضعيفة الوظائف
في بعض الأحيان لا تتشكَّل الكلية بشكل صحيح وقد لا تعمل بشكل صحيح أو لا تعمل على الإطلاق (خلل التنسج الكلوي).عندما تعمل كلية واحدة فقط بشكلٍ صحيح، قد يُصبح حجمها أكبر من الطبيعي وذلك للتعويض عن فقدان وظيفة الكلية الأخرى.نظرًا إلى أنَّ جميع الوظائف التي تقوم بها الكليتان عادةً يُمكن أن تقوم بها كلية واحدة سليمة، فإن الأطفال الذين لديهم كلية واحدة تعمل يعيشون بشكلٍ طبيعي وصحِّي غالبًا،ولكن إذا كان خلل التنسج واسع الانتشار ويؤثر في الكليتين معًا، قد يحتاج الأطفال إلى المُعالَجَة للتعويض عن وظيفة الكلى،وهذا يعني أنهم سيحتاجون إلى زرع الكلى أو إلى غسل الكلى (طريقة للتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم).
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات Polycystic kidney disease
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات هو اضطرابٌ وراثيٌّ تتشكَّل فيه الكثير من الأكياس المملوءة بالسائل (كيسات) في الكليتين معًا؛ويزداد حجم الكلية ولكن يقلّ فيها النسيج الفعَّال أو الظيفي.
هناك عدّة أشكال من داء الكلى المتعددة الكيسات،وأحد الأشكال هو داء الكلى المتعددة الكيسات الصِّبغِيِّ الجَسَدِيّ المسيطر والذي لا يظهر عادةً حتى سن البلوغ، وعادةً ما يُسبب أعراضًا خفيفة.
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات الصِّبغِيِّ الجَسَدِيّ المتنحِّي هو الشكل النادر من هذا الاضطراب الذي يبدأ في أثناء مرحلة الطفولة؛وفي هذا الاضطراب تُصبح الكيسات كبيرة جدًّا وتسبب مرضًا خطيرًا.قد يقضي المولودُ الحديث المصاب بشكلٍ شديدٍ نحبه خلال فترةٍ قصيرةٍ من بعد الولادة، وذلك لأنَّه يُمكن أن يحدث الفشل الكلوي قبل الولادة، مما يؤدي إلى ضعف في تخلق الرئتين.كما قد تحدث إصابة في الكبد، حيث يميل الأطفال المصابون بهذا الاضطراب إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدَّم البابي، أو بارتفاع ضغط الدَّم في الأوعية الدَّمويَّة الواصلة بين الأمعاء والكبد (الجهاز البابي).ويحدث في نهاية المطاف فشلٌ كبديٌّ وأمراض الكُلى المزمنة.قد يحتاج الرضع الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة خلال الفترة التالية للولادة إلى زراعة الكلى (وأحيانًا إلى زراعة الكبد).
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات
تتشكل الكثير من الكيسات في كلتا الكليتين عند الأشخاص المصابين بداءِ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات.يزداد حجم الكيسات بشكلٍ تدريجيٍّ ممَّا يؤدي إلى تخريب بعض أو معظم الأنسجة الطبيعيَّة في الكُلى.
خلل تنسج الكلى المتعددة الكيسات
خلل تنسج الكلى المتعددة الكيسات هو أكثر أنواع التشوهات شيوعًا التي تُسبب الكيسات في الكلى عند الأطفال.في خلل تنسج الكلى المتعددة الكيسات لا تتخلق الكلية بشكلٍ طبيعي؛ وبدلاً من ذلك تظهر فيها كيسات متعددة مليئة بالسائل تنمو في داخلها، وتحل محلّ النسيج الطبيعي فيها،ولا تقوم الكلية بأية وظيفة على الإطلاق.
يُؤثِّرُ خلل تنسج الكلى المتعدد الكيسات في كلية واحدة فقط عادةً؛وإذا أصاب الكليتين معًا، يموت الجنين،ولكنَّ بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم كلية واحدة فقط متضررة، غالبًا ما يكون المآل لديهم جيدًا، وذلك استنادًا إلى ماهية الشذوذات الأخرى التي لديهم، في حال وجود أي منها.وفي بعض الأحيان، تكون هناك عيوبٌ أخرى في الكلية غير المُصابة يمكنها أن تسبب انسداداً في تدفق البول أو ارتجاع البول.
ويَجرِي التحرّي عن داء خلل تنسّج الكلى المتعدّدة الكيسات في أثناء الفحص الروتيني لتخطيط الصدى قبل الولادة عادة، ويخضع معظم الأطفال إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية بشكلٍ دوري بعدَ الولادة لتحديد ما إذا كانت الكلية غير المُصابة تعمل بشكلٍ صحيح.تنكمش الكلية المُصابة، وتختفي، دائمًا تقريبًا؛ولكن، إذا لم تختفِ الكلية، يقوم الأطباء أحيانًا باستئصالها لاحقًا في مرحلة الطفولة.نظرًا إلى أنَّ الكلية غير المُصابة تصبح أكبر مع مرور الزمن عادة للتعويض عن الكلية المتضررة، فإن وظائف الكلية تكون طبيعية عادةً لدى الأطفال.إذا كان لدى الأطفال انسداد في جريان البول يسبب عدوى متكررة في السبيل البولي، أو مشاكل أخرى في الكلية السليمة، قد يحتاجون إلى عملية جراحية.
تشخيص عيوب الكلى
التصوير بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة والاختبارات قبل الولادة والفحوصات التصويرية والفحوصات البدنية بعد الولادة
خزعة من الكلية أحيانًا
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
قبل الولادة، غالبًا ما يَجرِي اكتشاف عيوب السبيل البولي من قبل الأطباء في أثناء تخطيط الصدى قبل الولادة الروتيني، أو غير ذلك من الفحوصات التصويرية الروتينية للتحري عن الاضطرابات الوراثيَّة.
بعدَ الولادة، غالبًا ما يجري اكتشاف عيوب الكلى التي لا تسبب أية أعراض عند إجراء دراسات التصوير لأسبابٍ أخرى.إذا اشتبه الأطباء في أن الطفل لديه عيب في الكلى، فإنهم يقومون بفحوصات تصويرية عادةً مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التفرُّس النووي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي.يقوم الأطباء في حالات نادرة بالتَّصويرُ الوَريدِيُّ للجِهازِ البَولِيّ.
قد يخضع الأطفال الذين يُعانونَ من خلل التنسج إلى إجراء خزعة الكلى (يجري أخذ عينة من نسيج الكلية لتفحصها تحت المجهر).
قد يخضع المرضى الذين يعانون من داء الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات إلى اختبارات وراثية لمساعدتهم على فهم احتمال أن أطفالهم سيرثون المرض.
علاج عيوب الكلى
الجراحة أحيانًا
في بعض الأحيان زرع الكلى أو غسيل الكلى
تستنِدُ مُعالجة العيوب الخلقية في الكلى إلى العيب النوعي؛ ولكن، بشكلٍ عام،