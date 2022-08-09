عُيُوب الكلى

خلل تنسج الكلى المتعددة الكيسات هو أكثر أنواع التشوهات شيوعًا التي تُسبب الكيسات في الكلى عند الأطفال.في خلل تنسج الكلى المتعددة الكيسات لا تتخلق الكلية بشكلٍ طبيعي؛ وبدلاً من ذلك تظهر فيها كيسات متعددة مليئة بالسائل تنمو في داخلها، وتحل محلّ النسيج الطبيعي فيها،ولا تقوم الكلية بأية وظيفة على الإطلاق.

يُؤثِّرُ خلل تنسج الكلى المتعدد الكيسات في كلية واحدة فقط عادةً؛وإذا أصاب الكليتين معًا، يموت الجنين،ولكنَّ بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم كلية واحدة فقط متضررة، غالبًا ما يكون المآل لديهم جيدًا، وذلك استنادًا إلى ماهية الشذوذات الأخرى التي لديهم، في حال وجود أي منها.وفي بعض الأحيان، تكون هناك عيوبٌ أخرى في الكلية غير المُصابة يمكنها أن تسبب انسداداً في تدفق البول أو ارتجاع البول.

ويَجرِي التحرّي عن داء خلل تنسّج الكلى المتعدّدة الكيسات في أثناء الفحص الروتيني لتخطيط الصدى قبل الولادة عادة، ويخضع معظم الأطفال إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية بشكلٍ دوري بعدَ الولادة لتحديد ما إذا كانت الكلية غير المُصابة تعمل بشكلٍ صحيح.تنكمش الكلية المُصابة، وتختفي، دائمًا تقريبًا؛ولكن، إذا لم تختفِ الكلية، يقوم الأطباء أحيانًا باستئصالها لاحقًا في مرحلة الطفولة.نظرًا إلى أنَّ الكلية غير المُصابة تصبح أكبر مع مرور الزمن عادة للتعويض عن الكلية المتضررة، فإن وظائف الكلية تكون طبيعية عادةً لدى الأطفال.إذا كان لدى الأطفال انسداد في جريان البول يسبب عدوى متكررة في السبيل البولي، أو مشاكل أخرى في الكلية السليمة، قد يحتاجون إلى عملية جراحية.